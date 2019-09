ROG Phone 2: guida agli accessori e video unboxing

ROG Phone 2 è uno smartphone che ha fatto breccia nel mercato soprattutto grazie alla sua "potenza bruta" (Snapdragon 855+, 12GB di RAM) e all'ottima autonomia garantita dalla batteria da ben 6000 mAh. Non manca un sistema di dissipazione rinnovato, che comprende anche AeroActive Cooler II (pensato per raffreddare la scocca dall'esterno).

A proposito, il cooler non è l'unico accessorio disponibile per lo smartphone da gaming di ASUS, ma ci sono anche una miriade di altri prodotti in grado di espandere le possibilità del dispositivo. D'altronde, potremmo quasi definire ROG Phone 2 come uno "smartphone modulare", visto che sicuramente è uno dei telefoni che dispone di più accessori sul mercato.

Aero Case

Oltre al succitato AeroActive Cooler II, di cui abbiamo parlato in uno speciale dedicato, la confezione di vendita comprende anche l'Aero Case, ovvero una "cover" pensata per proteggere lo smartphone lasciando visibile il logo ROG retroilluminato presente sulla backcover.

ASUS ha rivisto il design del suo Aero Case in modo che l'utente possa collegare tranquillamente il cooler alla parte superiore del case, senza necessità di dover rimuovere la "cover". Insomma, la società taiwanese ha ascoltato il feedback dell'utenza in merito all'Aero Case per il primo ROG Phone.



ROG Kunai Gamepad, Controller e Twin View Dock II

Un'interessante novità è costituita dal ROG Kunai Gamepad e dai relativi controller, un accessorio che trasforma il ROG Phone 2 in una console portatile. I due joystick si possono collegare a un supporto dedicato, creando così un controller separato, oppure posizionare ai lati del telefono.

Per chi si è invece abituato all'esperienza offerta, ad esempio, dalla serie di console Nintendo DS, ASUS propone il Twin View Dock II. Quest'ultimo non è altro che un accessorio che aggiunge un secondo schermo a 120 Hz e una batteria da 5000 mAh allo smartphone, in modo che l'utente abbia a disposizione ulteriori possibilità sia in campo di gaming che per quanto riguarda il multitasking. L'aggiornamento della Twin View Dock ha anche portato con sé la possibilità di utilizzare in contemporanea gli Air Trigger e il succitato Gamepad, cosa che sicuramente verrà apprezzata dagli appassionati.



Armor Case

Un accessorio particolare è l'Armor Case, una sorta di cover dotata di modulo NFC in grado di visualizzare un tema speciale sullo schermo dello smartphone. Non mancano ovviamente l'illuminazione Aura Lighting e un'ottima protezione dagli urti. Insomma, un prodotto che consente di personalizzare il proprio dispositivo e al contempo proteggerlo come si deve. Sicuramente una "cover" piuttosto atipica e in grado di rendere ancora più unico il design di ROG Phone 2.



WiGig Display Dock Plus

La WiGig Display Dock Plus consente di collegare il ROG Phone 2 ad un monitor o a un televisore. Basato sulla tecnologia Wi-Fi 802.11ad a 60 GHz (circa 20 volte più veloce dello standard 802.11ac), l'accessorio rende possibile collegare lo smartphone senza cavo e con una latenza ridotta (circa 20 ms).



Basta solamente connettere il monitor esterno tramite HDMI alla dock e collegare ROG Phone 2 a quest'ultima senza fili. Inoltre, la WiGig Display Dock Plus dispone anche di una porta USB 3.0 che permette, ad esempio, di trasferire i dati in modalità wireless dallo smartphone a una chiavetta USB a una velocità fino a 4,6 Gbps.

Mobile Desktop Dock

Da non sottovalutare la Mobile Desktop Dock, che permette di condividere il monitor, la tastiera, il mouse e la connessione LAN del PC con lo smartphone attraverso una semplice pressione di un pulsante. In parole povere, si tratta di un accessorio in grado di trasformare il ROG Phone 2 in una sorta di "PC da gaming". La connettività include porte HDMI 2.0, Gigabit LAN RJ45, USB 3.1, USB Type-C (per la ricarica), slot SD, jack audio combo (cuffie e uscita S/PDIF), jack audio (microfono), USB Micro B 3.0 e DisplayPort 1.2. Il monitor esterno può arrivare fino alla risoluzione 4K a 60 Hz.



Pro Dock

Ultimo della lista di accessori per il ROG Phone 2 è la Pro Dock, che aggiunge una miriade di porte I/O. La dock integra due porte USB 3.1 Type-A, una USB 3.1 Type-C, una HDMI e una Gigabit Ethernet RJ45. Tutti gli accessori, tranne AeroActive Cooler II e Aero Case, vengono venduti separatamente. Per quanto riguarda la disponibilità in Italia, tutti i prodotti citati, ad esclusione del Kunai GamePad, saranno disponibili sull'ASUS eShop a partire da questa settimana.