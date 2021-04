ROG Phone 5 Ultimate: come funziona il display esterno e cosa si può fare

Anche quest'anno il ROG Phone si è rivelato uno dei migliori smartphone da gaming. È stata proprio Asus del resto a portare questa categoria di dispositivi verso i livelli di eccellenza attuali, puntando non solo sulla forza bruta ma anche sulle caratteristiche esclusive. ROG Phone 5 è il perfetto esempio dell'evoluzione portata da ROG in questo ambito, per uno smartphone davvero difficile da migliorare ulteriormente.

Nonostante questo, oltre alla variante base sono arrivate quelle Pro e Ultimate, caratterizzate da più RAM ma soprattutto da un display esterno molto particolare. Non siamo al cospetto di una rivoluzione, come anche di una caratteristica strettamente necessaria, tuttavia lo schermo posteriore è un elemento che va raccontato, anche solo per capire cosa ci si può fare.

ROG Phone 5 Ultimate

Abbiamo deciso di non recensire il ROG Phone 5 Ultimate, l'esperienza d'uso è identica rispetto a quanto visto nella prova del ROG Phone 5 base, le uniche differenze riguardano lo schermo posteriore e la presenza di più RAM e memoria interna. Prima di parlare dei questo particolare elemento riassumiamo le specifiche tecniche di questa variante Ultimate. Alla base troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 888 con frequenza massima di 2.84 GHz e GPU Adreno 660, una configurazione uguale a quella degli altri modelli, non c'è processore più potente oggi in campo Android d'altronde.

La Ultimate si differenzia nei tagli di memoria, troviamo infatti 512 GB di memoria interna UFS 3.1 (contro i 256 GB delle varianti inferiori) e ben 18 GB di RAM LPDDR5 (16 GB negli altri). È il primo smartphone a montare ben 18 GB di RAM, un quantitativo enorme e decisamente sovradimensionato per le reali necessità del telefono.

Il resto della scheda tecnica è invariato e troviamo uno schermo da 6.78 pollici con aspect ratio di 20.4:9 da 2448x1080 pixel, refresh rate da 144 Hz, compatibilità con HDR10 e HDR10+, vetro Gorilla Glass Victus e una calibrazione di fabbrica particolarmente accurata.

Il comporto fotografico è composto da un sensore principale da 64 Megapixel, insieme a un grandangolare da 13 Megapixel e a una cam per le macro da 5 Megapixel, il tutto condito con una fotocamera frontale da 24 Megapixel. Infine troviamo una batteria da 6000 mAh con ricarica da 65 W. Le specifiche complete sono disponibili nella nostra recensione del ROG Phone 5.



Lo schermo in più del ROG Phone 5 Ultimate

Uno schermo di questo tipo non lo avevamo visto in nessun altro smartphone. La variante Pro ne ha uno simile ma a colori, in questa Ultimate invece è stato utilizzato un piccolo pannello monocromatico, chiamato ROG Vision. Perché installare la variante a colori nel modello inferiore? A nostro avviso, ROG ha voluto puntare al cuore dei giocatori, perché osservando le animazioni che è in grado di fare la memoria non può che andare al mondo del gaming del passato, pixelloso ma ancora molto affascinante.

La gestione del ROG Vision passa tutta dal software Armoury Crate, che rimane l'hub da cui controllare tutte le funzioni del ROG Phone 5 Ultimate. Una volta entrati nel relativo menù si ha subito accesso alla configurazione dello schermo in base ai diversi stati di funzionamento in cui si trova lo smartphone. Sono disponibili diversi preset di animazioni pronti all'uso, dedicati ad esempio alla Modalità X, al collegamento di un accessorio esterno oppure alle chiamate in arrivo: ogni volta che si verifica una di queste condizioni parte la relativa animazione sul display posteriore.

Tappando su ognuna di esse è possibile personalizzarle ulteriormente attraverso diversi preset, per una varietà molto ampia. Ma la vera chicca è rappresentata dall'editor delle animazioni, con cui aggiungere immagini e testi personalizzati a volontà. Questa funzione sembra pensata espressamente per i team di esport, che possono rendere unico il loro smartphone utilizzando il logo o il nome della squadra.

Ovviamente anche gli effetti personalizzati possono essere arricchiti con delle animazioni, per un effetto finale decisamente particolare.

Le possibilità sono diverse, ricordiamo tuttavia che l'esperienza d'uso generale del telefono non cambia rispetto agli altri modelli. Questo fa del ROG Phone 5 Ultimate un prodotto molto esclusivo e di nicchia, destinato ai fan più accaniti del gaming mobile. Chi è in cerca di uno smartphone da gaming che possa dare grandi soddisfazioni può andare serenamente sulla variante base del ROG Phone 5, già equipaggiata con tutto quello che serve per giocare al meglio.