ROG Strix SCAR II e Hero II ufficiali: caratteristiche tecniche e design

Come ormai saprete, in questi giorni siamo a Taipei per seguire da vicino il Computex 2018. Ebbene, una delle prime società a presentare i suoi nuovi prodotti in un evento dedicato è stata ASUS, che si è focalizzata anche sulla gamma ROG. Tra i nuovi innesti troviamo due laptop da gaming: ASUS ROG GL504 Strix SCAR II e Hero II. Nonostante l'evidente somiglianza in termini di design e specifiche tecniche, i due prodotti in questione vanno in realtà a soddisfare due tipologie d'utenza diverse: quella dei MOBA e quella degli FPS. Infatti, SCAR II e Hero sono pensati per essere dei compagni d'avventure in campo esport. Per questo motivo, entrambi i modelli offrono, tra le altre cose, delle cornici piuttosto ridotte, un display con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tempi di risposta di 3ms GTG.



ASUS ROG Strix SCAR II e Hero II

ASUS ROG Strix SCAR II è il modello pensato per gli FPS (First Person Shooter), mentre Strix Hero II si focalizza sui titoli MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). Oltre alle caratteristiche tecniche citate in apertura, i due modelli condividono anche il display IPS da 15,6 pollici (144Hz, 3ms GTG) con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e processori Intel Core i7-8750H o Core i5-8300H di ottava generazione. Non mancano poi fino a 32GB di RAM DDR4 2666 MHz, fino a 512GB di M.2 NVMe SSD e 1TB di SSHD o HDD. Configurazioni che, stando alla società taiwanese, sono in grado di offrire frame rate a tre cifre nei titoli esport più diffusi.



Identico anche il comparto connettività, che presenta una porta USB Type-C, due porte USB 3.1 Gen 1, una porta USB 3.1 Gen 2, una miniDisplayPort 1.2, una porta HDMI 2.0, una porta Ethernet, un lettore di schede SD, un jack da 3,5mm per cuffie e microfono, l'aggancio Kensington Lock. Non manca il supporto al Wi-Fi 802.11ac 2x2 WAWE 2 WLAN e al Bluetooth 5.0. Altre novità in comune includono una tastiera HyperStrike Pro migliorata e un sistema WiFi a quattro antenne potenziato con ROG RangeBoost. Per quanto riguarda la tastiera montata sui laptop, questa supporta l'N-Key Rollover e l'Aura Sync, non a caso dispone di retroilluminazione RGB. Una piccola caratteristica interessante è il fatto che nello SCAR II, pensato per gli FPS, siano evidenziati i tasti WASD, mentre nel Hero II sono posti in bella vista i pulsanti QWER, molto utilizzati nei titoli MOBA.



Uguali anche peso e dimensioni, che sono rispettivamente di 2,4 kg e 36,1 x 26,2 x 2,61 cm. La principale differenza tra i due modelli consiste nella scheda video, con SCAR II che avrà anche una variante con NVIDIA GeForce GTX 1070 da 8GB DDR5 oltre a quella con GTX 1060 da 6GB DDR5. Non manca un sistema di raffreddamento dedicato, che grazie alla tecnologia proprietaria HyperCool Pro mantiene sempre ben raffreddati i componenti cruciali. Inoltre, la variante più costosa di SCAR II presenta più heatpipes rispetto a Hero II, in modo da raffreddare per bene la più potente GTX 1070. Inoltre, Hero II si differenzia da SCAR II, oltre che per la GPU GTX 1060 e il sistema di raffreddamento, anche per una variante meno costosa, avente un display IPS FHD a 60 Hz.