ROG Strix XG17: monitor portatile da 240 Hz e batteria integrata

Dopo avervi parlato nel dettaglio dell'ibrido ROG Mothership, una workstation da gaming davvero particolare, passiamo ora ad analizzare un altro prodotto annunciato da ASUS durante l'edizione 2019 del Computex di Taipei: il monitor portatile ROG Strix XG17.

Si tratta di un dispositivo atipico, visto che integra una batteria interna ed è quindi in grado di farvi giocare ovunque, anche dove manca una presa d'alimentazione. Questa possibilità potrebbe fare gola a una certa tipologia d'utenza, ovvero coloro che, per un motivo o per un altro, sono sempre in viaggio e non hanno mai troppo tempo da dedicare alla loro passione videoludica.

Caratteristiche tecniche

ROG Strix XG17 dispone di un pannello da 17,3 pollici con risoluzione 1080p, tempo di risposta di 3 ms e un refresh rate massimo di 240 Hz. Insomma, stiamo parlando di un prodotto pensato per chi non vuole scendere a compromessi, nemmeno in mobilità, in termini di prestazioni visive. Tuttavia, il monitor va ovviamente abbinato a un computer dalle ottime specifiche per sfruttare al meglio l'elevato refresh rate con determinati titoli. Nonostante questo, la società taiwanese ha dichiarato che il focus del prodotto è quello legato a giochi come Overwatch, Fortnite e Rocket League, giusto per fare qualche esempio. Tutti titoli in grado di girare in modo ottimo a 1080p e con refresh rate elevato anche con configurazioni non esattamente al top.

La caratteristica peculiare del ROG Strix XG17 è però da ricercarsi nella presenza di una batteria integrata da 7800 mAh che, stando a quanto dichiarato da ASUS, consente di giocare fino a 3 ore in modalità portatile. Una possibilità interessante e che potrebbe far gola a diversi utenti.

Per quanto riguarda la connettività troviamo delle porte Micro HDMI e USB Type-C, che permettono al ROG Strix XG17 di funzionare con pressoché tutti i maggiori prodotti presenti sul mercato. Pensiamo, ad esempio, alla possibilità di utilizzare questo monitor portatile con Nintendo Switch, come è stato mostrato da ASUS durante il Computex, oppure in coppia con uno smartphone. Non manca ovviamente la tecnologia Adaptive Sync, che scongiura problemi come tearing e stuttering.

Parlando del design, il monitor portatile dispone di bordi laterali relativamente contenuti, mentre nella parte inferiore è presente in bella vista il classico logo ROG, dietro al quale si celano gli speaker stereo. Interessante anche la presenza di un supporto nella parte posteriore del dispositivo, che permette di posizionare in verticale la struttura. Un altro aspetto che ci ha colpiti è la possibilità di posizionare il monitor sopra allo schermo del proprio computer portatile, cosa che avviene mediante un apposito accessorio realizzato da ASUS. In questo modo, l'utente potrà disporre di un sistema dual screen.



In definitiva, ASUS ROG Strix XG17 è un prodotto destinato a una nicchia ben precisa di videogiocatori mobili, ma risulta comunque un dispositivo interessante per via delle sue caratteristiche peculiari. Purtroppo non abbiamo maggiori informazioni riguardanti il prezzo e la disponibilità di questo monitor portatile, visto che la società taiwanese si è limitata a metterlo in bella mostra durante il Computex di Taipei. Maggiori informazioni arriveranno nel corso dei prossimi mesi.