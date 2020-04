RTX 2080 Super e 2070 Super: le nuove GPU per notebook con Dynamic Boost

NVIDIA ha annunciato la nuova linea di laptop della serie Max-Q equipaggiati con la gamma di GPU GeForce RTX 2080 Super, 2070 Super e 2060 in uscita ad Aprile 2020. Sulla scia del successo ottenuto con la passata generazione di notebook, la società ha deciso di presentare un refresh della tecnologia in grado di conciliare elevate prestazioni ai consumi ridotti così da fornire il massimo grado di performance anche in contesti di mobilità.

D'altronde lo stesso CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha recentemente lodato i risultati di vendite dei laptop Max-Q, definendo questo segmento di mercato come una nuova categoria di gioco in costante crescita e paragonandolo in termini numerici a quello di una vera e propria console.



Un nuovo livello di performance

Nata dalla collaborazione con i migliori produttori presenti sul mercato, la nuova gamma di laptop equipaggiati con tecnologia NVIDIA Max-Q presenterà nel corso dell'anno più di cento nuovi modelli in grado di soddisfare le specifiche esigenze degli utenti.

Benché il gaming rimanga il target principale, la società californiana punta a fornire le massime prestazioni anche in ambito lavorativo e creativo, grazie alla potenza delle GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 Super e 2070 Super, per la prima volta in versione mobile, nonché della già rodata RTX 2060.

La nuova tecnologia Max-Q porta in dote una serie di caratteristiche chiave in grado di massimizzare l'efficienza dei laptop con varie ottimizzazioni che trascendono la mera "forza bruta" e toccano nuove vette di refresh rate per i display, implementazioni del sistema di gestione dei consumi e delle temperature, fino ad introdurre nuovi algoritmi di gestione dell'immagine.

La nuova era di Max-Q

Il nuovo design di Max-Q poggia le sue fondamenta su cinque caratteristiche chiave: Dynamic Boost, memorie GDDR6 a basso voltaggio, Advanced Optimus, regolatore di efficienza energetica di nuova generazione, e supporto a DLSS 2.0. Dynamic Boost infrange le limitazioni imposte dal sistema di ogni singolo modello di laptop e permette alla GPU e alla CPU di lavorare in sincronia per garantire sempre il massimo della potenza. Sostanzialmente questa tecnologia distribuisce i carichi energetici in maniera dinamica per ogni singolo frame, permettendo alla GPU di aumentare il TGP di 15 W e togliendoli allo stesso tempo alla CPU così da bilanciare i consumi e mantenere alte le performance, grazie anche al sistema di raffreddamento condiviso.

Advanced Optimus regola invece l'utilizzo della GPU dedicata, consentendo il passaggio in maniera automatica alla GPU integrata quando i carichi da gestire diminuiscono. In questa nuova versione, Optimus garantisce una latenza migliorata grazie al supporto per i display G-Sync con pannelli che arrivano alla risoluzione 4K e con una frequenza di 120 Hz. Infine, DLSS 2.0 che in versione portatile riesce a migliorare le prestazioni in-game grazie al nuovo algoritmo basato sul deep learning, conservando il livello di qualità dell'immagine e garantendo una durata della batteria fino al 20% in più.

Tutta la Line Up

La lineup offerta da NVIDIA per il 2020 è composta da un totale di 7 differenti GPU che andranno ad alimentare oltre 100 prodotti dei vari produttori con prezzi che dovrebbero partire dai 699 dollari. Alle già note GTX 1650, GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2070 si aggiungono per la prima volta la GTX 1650 Ti, la RTX 2070 Super e la RTX 2080 Super.

NVIDIA ha inoltre parlato dei nuovi prodotti della linea RTX Studio dedicata ai professionisti. La società ha annunciato l'arrivo di ulteriori 10 prodotti in grado di utilizzare la potenza e le caratteristiche di RTX con ben 45 software professionali, per un aumento delle prestazioni dichiarato che supera di 10 volte quelle della normale CPU.