Una RTX 4080 a meno di 9 euro: sfrutta tutto il potenziale di GeForce NOW!

A quasi dieci anni dalle prime beta, NVIDIA GeForce Now è ormai un punto di riferimento assoluto per il cloud gaming, offrendo potenzialità enormi sia in termini di giochi supportati che di opzioni commerciali.

Abbiamo seguito la sua evoluzione con molta attenzione e oggi più che mai rappresenta un alleato imprescindibile per chi cerca un'esperienza di gioco di qualità superiore a un prezzo più che abbordabile.

Ma com'è cambiato nel 2024 GeForce Now? È arrivato il momento di scoprirlo.

Dove eravamo rimasti

Era il 2021 quando NVIDIA ci lasciò letteralmente a bocca aperta provando GeForce Now con RTX 3080 grazie ai nuovi SuperPod.

Da allora, i datacenter del team verde si sono già aggiornati all'ultima generazione, proponendo un livello Ultimate con la potenza equivalente di una RTX 4080. I benefici di Ada sono stati innumerevoli e, oltre alla potenza bruta, da citare c'è anche il supporto alla codifica AV1, che minimizza ancora di più la compressione video rendendo il gameplay più nitido e responsivo.

Con la potenza di una RTX 4080 su GeForce Now, oggi gli abbonati di livello Ultimate possono godere non solo dell'accesso prioritario, ma anche della possibilità di giocare il 4K fino a 120 FPS, Ray Tracing e tecnologie RTX inclusi, tra cui li DLSS 3 con Frame Generation e Ray Reconstruction.



Una proposta versatile

Di pari passo si è evoluta anche la proposta commerciale. Gli appassionati possono godere dei vantaggi principali di GeForce Now con il piano Ultimate al massimo delle prestazioni, il tutto a 21,99 euro al mese (oppure 109 euro per 6 mesi).

GeForce Now, però, consente di accedere ai suoi server anche gratuitamente, grazie all'abbonamento libero con qualità standard e pubblicità. Il livello Priority da 10,99 euro al mese (che diventano 54,99 euro per 6 mesi) consente invece di giocare in FullHD a 60 FPS, anche con RTX, rigorosamente senza pubblicità.

Ma non è finita qui. La new entry assoluta sono i Day Pass per GeForce Now: si tratta di una proposta flessibile che consente di abbonarsi per 24 ore al proprio livello preferito, senza vincoli e senza pensieri. Per il Day Pass Priority sono appena 4,39 euro, mentre il livello Ultimate ne richiede 8,79.



Quella dei pass giornalieri può rappresentare una valida opzione per tantissimi utenti, soprattutto se teniamo a mente la forza e vastità del catalogo di NVIDIA, dove sono sbarcati da poco anche Battle.net con le sue esclusive e il Game Pass di Microsoft. Sempre più spesso, infatti, grazie a una copertura quasi totale delle piattaforme di distribuzione dei giochi PC (tra cui figurano anche Steam, Ubisoft ed Epic Games) i più grandi lanci arrivano in Cloud al day one, come Dragon's Dogma 2, uno dei più recenti.

Ma questo cosa significa? Il Day Pass nasce come opzione per provare a un prezzo ridotto il servizio che preferite, ma può tornarvi utile anche in situazioni particolari. Pensiamo proprio al lancio di un nuovo gioco che avete preordinato tanti mesi fa e che esce proprio quando siete lontani dal vostro PC, magari durante un viaggio di lavoro: con il Day Pass potrete giocare anche da smartphone, tablet o notebook, indipendentemente dalla potenza del dispositivo che avete a disposizione. Vi basteranno solo un abbonamento da attivare al volo e un controller compatibile, tra cui quelli di Xbox Series X|S e il DualSense di PS5.

Facciamo due conti

GeForce Now è un servizio che apprezziamo soprattutto perché, a differenza di un desktop, consente di giocare dappertutto e quasi con qualunque dispositivo, anche in casa, dove spunta fuori un altro vantaggio non da poco.

Supponiamo che già paghiate internet a banda larga per la casa. Teniamo sempre a mente che un PC desktop offre una lista infinita di possibilità perciò ci riferiamo esclusivamente a chi pensa di farne uno solo per giocare, come se fosse una console.

Un fisso da gioco avrà un prezzo variabile che difficilmente scenderà al di sotto dei 1.000 euro per avere una qualità accettabile per giocare in FullHD. Un PC che, oltretutto, vi limiterà a una postazione fissa (a meno che non decidiate di utilizzare sistemi di remote play, spesso neanche troppo ottimizzati) e avrete un costo ulteriore in bolletta per via degli almeno 450-600W che andrà a consumare un PC di fascia media per ogni ora di utilizzo, in un periodo in cui l'energia elettrica non ha certamente costi irrisori.

GeForce Now Ultimate con la formula più conveniente costa 109 euro per sei mesi (18,17 euro al mese o 218 all'anno) per giocare letteralmente dappertutto a patto di acquistare i giochi, cosa che comunque avremmo fatto anche su un fisso. I consumi li potete stabilire da soli, ma capite bene che giocare da smartphone o da tablet o, addirittura, direttamente dalla TV avrà un impatto enormemente inferiore sulla bolletta rispetto all'utilizzo di un PC (a cui va aggiunto anche il monitor).

Un PC, poi, che vi sarà costato nella migliore delle ipotesi almeno come tre anni di servizio Ultimate, però senza 4K, e che fra tre anni andrà sicuramente aggiornato per continuare a reggere i titoli più moderni. Al contrario la piattaforma cloud sarà perfettamente compatibile anche allora, senza considerare che potete fermarvi quando volete, ad esempio durante l'estate, se non giocate.

Il cloud gaming di NVIDIA consente di avere un'esperienza top di gamma a un prezzo di gran lunga inferiore per quello che propone, consentendo di accedervi ovunque, anche sotto rete dati, a patto di soddisfarne i requisiti.



È chiaro che le miriadi di possibilità offerte da un PC non possono essere trascurate, così come il fatto di avere fisicamente accesso alla propria macchina può avere i suoi vantaggi: il cloud gaming si propone come una via di mezzo per chi desidera le prestazioni di un PC top di gamma senza spendere cifre esorbitanti, con in più l'immediatezza di un'esperienza "da divano" molto più simile a quella di una console (e rispetto a queste ultime, i giochi su GeForce Now sono sempre aggiornati, quindi eliminando anche quei fastidiosi tempi di attesa per scaricare o installare nuove versioni), ottenendo in un colpo solo i punti di forza dell'uno e quelli dell'altro mondo.



La nostra prova

Utilizziamo GeForce Now con cadenza regolare, su base settimanale, proprio per via dei vantaggi che vi abbiamo illustrato. Lo utilizziamo sia sul PC desktop sulla scrivania che su un TV OLED LG C1 (un pannello del 2021 che supporta GeForce Now nativamente) con controller Xbox collegato tramite Bluetooth.

Questa formula di gaming da divano è molto confortevole e utile se soffrite il caldo, dato che non ci saranno PC o console "a palla" anche in estate.

Inoltre, lo utilizziamo anche in mobilità, con più dispositivi, anche handheld da gioco.

Chi vi scrive, infatti, per quanto utilizzi giornalmente dispositivi come Steam Deck e Legion Go, non apprezza in maniera particolarmente elevata le loro performance in locale (per quanto stupefacenti, hanno i loro limiti). Grazie a GeForce Now, possiamo giocare alla qualità che vogliamo e a un framerate superiore, con un guadagno importante anche sull'autonomia: su Legion Go, ad esempio, si può giocare in modalità Risparmio Energetico ottenendo intorno alle tre ore di durata della batteria, mentre su Steam Deck si sale a circa 4 in virtù del display più piccolo e di risoluzione inferiore.

Un'altra formula che utilizziamo, sebbene in misura minore, è la combo tra smartphone e controller Razer Kishi, che per viaggiare leggeri è una manna dal cielo.



Altri dispositivi compatibili sono ChromeOS, anche con i suoi laptop più economici, macOS e iOS, che consentono di accedere tramite browser al meglio di GeForce Now. Ci sono anche Android TV e Chromecast con Google TV, il dongle più recente di Google, mentre le smart TV compatibili sono le LG prodotte dal 2020 in poi e le Samsung del 2021, 2022 e 2023, mentre la lineup 2020 è ancora in Beta.

Solitamente giochiamo senza problemi con linea FTTC a 100 Mega (sul dispositivo dai 30 agli 80 Mbps) e su rete mobile in 4G LTE, anche in tethering USB oppure in hotspot verso notebook o handheld, con grande soddisfazione per via di un ridotto input lag e una compressione video quasi impercettibile.

La proposta cloud di NVIDIA è certamente la più completa e versatile attualmente in commercio, dato che offre un catalogo enorme e svariati piani di abbonamento, oltre a server prestanti e un'ottima responsività generale nonostante una resa eccellente dell'immagine. Che si tratti di divano, letto o scrivania, non possiamo più ignorare la potenza del cloud gaming.