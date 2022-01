Samsung al CES 2022: dagli smartphone ai TV, passando per l'innovazione

L'edizione 2022 del CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas si sta avvicinando, in quanto prenderà il via il 5 gennaio e terminerà l'8 gennaio 2022. Purtroppo si tratterà di una kermesse a dir poco "a mezzo servizio", considerati i grandi nomi assenti o comunque non intenzionati a puntare sull'evento a causa della situazione pandemica. Questo però non significa che nei primi giorni dell'anno non arriveranno annunci intriganti in ambito tech. In questo contesto, tra i nomi più caldi c'è sicuramente quello di Samsung, che sembra avere in canna qualche reveal intrigante per le giornate legate al CES 2022 (o comunque di lì a poco). Risulta dunque interessante approfondire quali potrebbero essere le novità del brand che vedremo nelle prime settimane del 2022.



Smartphone: Samsung Galaxy S21 FE

La "star" che tutti attendono è sicuramente lo smartphone Samsung Galaxy S21 FE, di cui ormai si vocifera da lungo tempo. Recentemente il dispositivo è trapelato in tutte le salse, quindi tutto fa pensare che l'azienda sudcoreana sia pronta ad annunciare il dispositivo a inizio 2022 (se non durante il CES, nei giorni immediatamente successivi). Il prodotto ormai bisogno di ben poche presentazioni per coloro che hanno seguito rumor e leak: sul Web è persino comparso un video unboxing di Samsung Galaxy S21 FE.



La scheda tecnica dello smartphone dovrebbe includere uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), foro per la fotocamera e refresh rate di 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 888, 6/8GB di RAM, 128/256GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 12MP (principale, f/1.8) + 12MP (ultra-wide, f/2.2) + 8MP (teleobiettivo, f/2.4), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.2) e una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica a 25W via cavo e wireless a 15W. Le dimensioni del dispositivo dovrebbero essere di 155,7 x 74,5 x 7,9 mm. Insomma, i leak ormai sembrano lasciare spazio a pochi dubbi e delineare un dispositivo tutto sommato intrigante: bisogna tuttavia ricordarsi del fatto che i rumor sul prezzo di Samsung Galaxy S21 FE non sono propriamente dei più positivi, dato che si punterebbe a un costo di partenza di 769 euro (in aumento dunque rispetto a Galaxy S20 FE, che veniva venduto a 669 euro).



TV e monitor: la questione HDR10+ GAMING

Nelle giornate che hanno preceduto Natale 2021, Samsung ha confermato che alcuni suoi nuovi televisori e monitor da gaming in arrivo nel 2022 supporteranno il nuovo standard HDR10+ GAMING. Si fa specifico riferimento in ambito TV a modelli 4K e 8K Neo QLED da TV Q70 a superiore.



Per il momento non abbiamo maggiori informazioni in merito al possibile arrivo dello standard per quel che concerne invece dispositivi già disponibili sul mercato, ma nel contesto dell'annuncio il brand ha rimandato al CES 2022 per maggiori informazioni sulla questione. Insomma, a quanto pare ci sarà modo di trattare anche TV e monitor da gaming durante la kermesse. OLED, QLED, Mini LED e MicroLED potrebbero essere le parole chiave.



Altre novità: da ZamStar a Piloto

Tra i vari rumor che aleggiano relativamente al CES 2022 ci sono quelli relativi alla possibilità che il brand annunci nuovi tablet e dispositivi IoT. Oltre a questo, abbiamo già anche dei reveal certi da parte di Samsung. Infatti, recentemente è stato svelato che sul palco verranno portati dei progetti legati all'incubatore Samsung C-Lab. In parole povere, aspettatevi di vedere anche qualcosa di "stravagante": tra i prodotti già menzionati, troviamo l'app ZamStar per controllare una chitarra smart e l'IA per bambini Piloto. Insomma, la società sudcoreana sembra voler racchiudere nel suo keynote anche un po' di quell'innovazione che da sempre contraddistingue il CES di Las Vegas.



Per il resto, scopriremo in via definitiva quali sono i piani di Samsung per il CES 2022 solamente nel corso del keynote "Together for Tomorrow", che si terrà nella notte italiana tra il 4 e il 5 gennaio 2022. Forse è tuttavia bene contenere l'hype, in quanto in un post pubblicato sul portale di Samsung si fa riferimento a una conferenza per rendere la Terra più sostenibile. Nonostante questo, non bisogna nemmeno sottovalutare l'evento, considerato anche il misterioso teaser pubblicato da Samsung. Inoltre, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alle indicazioni divulgate da Jong-Hee Han di Samsung in merito a quanto verrà presentato al CES. Staremo a vedere.