Samsung al CES 2024: TV e Smart Home nel segno dell'IA

"Ora che viviamo nell'era dell'iperconnessione, non si tratta più solo di offrire esperienze visive di qualità. Gli schermi dovrebbero migliorare le nostre vite sia sullo schermo che al di fuori di esso". Con queste parole SW Yong, Presidente e Responsabile del Business Visual Display di Samsung, ha presentato la nuova lineup del colosso coreano che verrà svelata in occasione del CES 2024.



Non solo semplici TV, ma dispositivi in grado di comunicare con l'intero ambiente domestico così da semplificare la vita degli utenti: tornano quindi i pannelli QLED, Micro LED e OLED, accompagnati dalla presenza sempre più imprescindibile dell'intelligenza artificiale, gestita dal nuovo processore NQ8 AI Gen3 e dalla sua unità di elaborazione neurale (NPU) che può contare su ben 512 reti, promettendo immagini fedeli ed una velocità di calcolo, almeno sulla carta, il doppio più veloce rispetto alla passata generazione.



NEO QLED e tanta IA

I nuovi TV Neo QLED 8K e 4K di Samsung portano in dote diverse novità, non solo dal punto di vista dell'elaborazione dell'immagine ma anche sul fronte del miglioramento audio. Grazie al già citato processore NQ8 AI Gen3, la lineup Neo QLED offre una serie di funzionalità che vedono come protagonista assoluta l'intelligenza artificiale.

La tecnologia AI Upscaling Pro 8K sfrutta la potenza del nuovo chip neurale per l'upscaling fino alla risoluzione 8K, rielaborando i contenuti a risoluzioni inferiori in modo che vengano visualizzati con un livello di dettaglio e di nitidezza maggiori e riducendo al minimo la presenza di artefatti.

AI Motion Enhancer Pro, invece, si occupa dei contenuti sportivi e dei problemi legati alla loro fruizione, come la distorsione della palla: questa funzionalità rileva automaticamente il tipo di sport e utilizza il deep learning per applicare il modello di rilevamento più appropriato degli elementi che lo caratterizzano.

Real Depth Enhancer Pro aggiunge dettagli alle scene in rapido movimento utilizzando l'IA per controllare con precisione i mini LED. Rileva la sezione di una scena su cui l'occhio umano si concentra naturalmente e la porta in primo piano, donando realismo e tridimensionalità all'immagine.

Infinity Air Design migliora ulteriormente la qualità di Neo QLED 8K con un pannello di soli 12,9 mm di profondità che consente un'esperienza di visione e di ascolto ancora più coinvolgente.

Come dicevamo, però, non solo qualità video: 2024 Q-Symphony consentirà agli utenti di collegare più altoparlanti wireless e una soundbar a un TV o ad un proiettore, mantenendo una perfetta sincronizzazione audio. Infine, Active Voice Amplifier Pro è un amplificatore vocale basato su IA che utilizza una tecnologia di deep-learning per migliorare i dialoghi e in generale tutte le voci a schermo.



Tizen OS 2024: nuove possibilità

Il sistema operativo Tizen 2024 porta i contenuti al centro della lineup, consentendo un'esperienza personalizzata e basata sui diversi account impostati: diversi membri della famiglia possono registrare il proprio profilo per ricevere raccomandazioni specifiche e un'esperienza molto più personale. Tutto questo grazie a Samsung TV Plus e alla rinnovata interfaccia utente che include una nuova schermata home con una panoramica dei contenuti disponibili.

Grazie alla partnership con PDP (Performance Designed Products), Samsung ha sviluppato il primo controller "Designed for Samsung Gaming Hub": il nuovo controller wireless di PDP è dotato di una batteria integrata che offre fino a 40 ore di autonomia, connessione wireless Bluetooth a bassa latenza fino a 9 metri, un pulsante dedicato a Samsung Gaming Hub e un tasto di controllo del volume.



Le nuove TV Samsung saranno in grado di connettersi e di comunicare con tutti i dispositivi della casa grazie agli sforzi concentrati su Samsung Daily+, un hub per la gestione dell'attività domestica. Tra le tante possibilità degne di nota c'è Workout Tracker, un servizio gratuito per il monitoraggio dell'attività fisica, con tanti contenuti realizzati da TechnoGym e F45.

Novità anche sul fronte dell'accessibilità con la possibilità di attivare sottotitoli generati automaticamente dall'IA e grazie ad app come Remote Barrier Free che consente agli utenti con difficoltà visive di controllare la TV dallo smartphone con un'interfaccia appositamente studiata.



Il fronte OLED

Partendo da quanto di buono fatto con la passata generazione, Samsung si prepara a lanciare il nuovo S95D con un pannello da 77 pollici e refresh rate fino a 144 Hz, che promette il 20% di luminosità in più dei modelli precedenti, neri profondi e una precisione dei colori migliorata dall'IA, con tanto di certificazione Pantone Validated. Oltre a questo arriveranno anche i nuovi S90D e S85D in varie dimensioni, da 48" a 83'', con il modello da 42'' riservato al mercato americano.

La tecnologia OLED Glare Free promette di preservare la precisione dei colori, riducendo i riflessi e mantenendo la nitidezza dell'immagine per garantire un'esperienza di visione coinvolgente anche in piena luce.

Il rivestimento a basso riflesso ottimizzato per i pannelli è stato studiato per offrire la massima luminosità grazie a un nuovo strato rigido e a un'ulteriore struttura superiore.



Il Micro LED trasparente

Samsung ha annunciato un nuovo display Micro LED trasparente realizzato con un processo produttivo di precisione che elimina la rifrazione della luce, consentendo immagini nitide e precise.

Grazie al design modulare gli utenti potranno personalizzare la forma e le dimensioni del proprio TV adattandolo a tutti gli spazi.

Un prodotto sicuramente non alla portata di tutti ma che sottolinea gli sforzi compiuti da Samsung nel campo dell'innovazione.



Parola d'ordine: Lifestyle

Anche nel 2024 torna la gamma Lifestyle con i rinnovati The Frame, The Serif e The Terrace, con importanti novità.

Il nuovo The Frame torna con tanti miglioramenti per aumentare l'esperienza "artistica": nello store sono presenti oltre 2.500 opere d'arte da musei e gallerie di fama mondiale. Con la nuova funzionalità di streaming d'arte gli utenti possono avere un assaggio di tutte le opere in arrivo, sapientemente selezionate dagli esperti.

The Premiere 8K , invece, è il primo proiettore al mondo con connettività wireless che offre un'esperienza audio di prim'ordine grazie alla tecnologia Sound-On-Screen brevettata da Samsung. The Freestyle 2nd Generation è la seconda versione del proiettore portatile e propone la tecnologia Smart Edge Blending, che consente di proiettare immagini da dispositivi The Freestyle così da creare uno spazio di visione fino a 160 pollici.



Non solo video

L'impiego dell'IA non si ferma ai soli TV: la nuova gamma di soundbar presentate da Samsung utilizza i potenti algoritmi basati su intelligenza artificiale per elevare la qualità del suono.

Tra i nuovi prodotti di questo segmento, spicca il nuovo Music Frame, un altoparlante personalizzabile e compatibile con SmartThings che, una volta collegato a un TV o ad una soundbar Samsung, può fornire un'esperienza surround. Music Frame può funzionare come altoparlante autonomo oppure essere collegato tramite Q-Symphony per ottenere tutti i miglioramenti di questa tecnologia.

La nuova soundbar HW-Q990D propone un'esperienza audio da 11.1.4 canali, utilizzando l'IA per migliorare la qualità del suono e per adattarsi al contenuto che si sta ascoltando, mentre la HW-S800D è una soundbar ultrasottile dotata di 10 driver che può adattarsi a qualsiasi spazio senza perdere nulla in termini di qualità grazie alla combinazione con il subwoofer e con il radiatore passivo.



Il 2024 del colosso sudcoreano si apre all'insegna dell'home entertainment, con un'offerta ampia e variegata, capace di soddisfare le esigenze di diversi tipi di utenza. Anche per Samsung l'intelligenza artificiale è ormai di centrale importanza, soprattutto per portare a termine la "mission" di interconnettere tutti i dispositivi a un unico grande terminale come la TV.