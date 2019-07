Samsung Galaxy Note 10 non ha più segreti, ecco tutte le specifiche

Il prossimo smartphone top di gamma di Samsung sarà il Galaxy Note 10. L'annuncio avverrà il 7 agosto, stando a quanto riportato da diverse fonti internazionali. Come accade per ogni telefono che si rispetti, ovviamente il Web pullula già di innumerevoli indiscrezioni e leak.

Cerchiamo quindi di fare chiarezza sulla situazione, andando a creare un quadro completo sullo smartphone, che sembra essere piuttosto interessante, perlomeno per quanto riguarda le specifiche tecniche.

Caratteristiche tecniche, uscita e prezzo

Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe arrivare in due varianti, quella base e quella Plus. La prima dovrebbe montare uno schermo Super AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960 x 1440 pixel) e protezione Gorilla Glass 6, mentre la seconda stando ai rumor disporrebbe di un display da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+. Non dovrebbe mancare anche un sensore di impronte a ultrasuoni presente sotto lo schermo. Il peso di Galaxy Note 10 Plus dovrebbe essere di 198 grammi, mentre la sua batteria sarà probabilmente da 4300 mAh con rapida da 45W.



La versione base dello smartphone dovrebbe invece disporre di una batteria da 3500 mAh con ricarica rapida da 25W e di un peso di 168 grammi. Entrambi i dispositivi avranno probabilmente il pennino e la possibilità di espandere la memoria tramite microSD.



Non ci dovrebbe invece essere, purtroppo, il supporto al jack audio da 3,5 mm per le cuffie, mentre dovrebbe essere supportata la ricarica wireless da 20W (Plus) o 12W (modello base). Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe avere inoltre una tripla fotocamera da 12MP (f/1.5-f/2.4) + 12MP (f/2.4, zoom ottico 2x) + 16MP (f/2.2, grandangolare), mentre il modello Plus stando ai leak disporrebbe anche di un sensore ToF 3D.

Sotto la scocca, invece, dovremmo trovare un processore Exynos 9825 per il mercato europeo e uno Snapdragon 855+ per quanto riguarda la variante internazionale. Per il resto, Galaxy Note 10 dovrebbe disporre di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, mentre la variante Plus dovrebbe montare 12GB di RAM e fino a 1TB di ROM.



Interessante anche la probabile presenza della certificazione IP68 e del supporto al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.0. Parlando di prezzi e disponibilità, Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe partire da 999 euro (colorazioni nero e argento), mentre Galaxy Note 10 Plus dovrebbe avere un prezzo di partenza di 1149 euro (colorazioni argento e bianco). Il modello base dello smartphone arriverà probabilmente il prossimo 7 agosto, mentre Galaxy Note 10 Plus dovrebbe approdare sul mercato il 23 agosto.