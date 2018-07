Samsung Galaxy Note 9 potrebbe superare i 1200 euro: quello che dovete sapere

Uno degli smartphone più attesi di questa seconda metà dell'anno è sicuramente Samsung Galaxy Note 9. Il brand asiatico ha puntato forte sul lancio di S9, che però non ha convinto molti possessori di S8 a effettuare il "salto generazionale", anche per via di un design e di caratteristiche fin troppo simili a quelle del predecessore. Per questo motivo, l'utenza sta aspettando il nuovo dispositivo della gamma Note con aspettative alle stelle.

Sappiamo bene come tutta questa attenzione mediatica possa essere sia una cosa positiva che negativa, se sfruttata male, ma siamo sicuri che la società sudcoreana saprà giocare le sue carte. L'unica informazione ufficiale rilasciata in merito dalla società sudcoreana è la data di presentazione, con quest'ultima che avverrà il prossimo 9 agosto a New York.

Caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

A livello di caratteristiche tecniche, non c'è nulla di ufficiale e i rumor e i leak non sono cambiati più di tanto in questi ultimi mesi. Stando alle indiscrezioni, Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe montare un ampio display Super AMOLED (Infinity Display) da 6.4 pollici con risoluzione QHD+ (2960x1440 pixel) e aspect ratio 18.5:9, che dovrebbe ottimizzare al meglio le nuove feature della S-Pen. In merito al design, questo dovrebbe essere piuttosto classico, senza notch quindi. Si vocifera poi di un processore octa-core Exynos 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) con tecnologia produttiva a 10 nm, ovvero lo stesso chip di Samsung Galaxy S9, mentre la variante che non arriverà da noi probabilmente avrà un SoC Qualcomm Snapdragon 845. Esso dovrebbe essere affiancato da 6/8GB di RAM e da 128/512 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 400GB). Parlando del comparto fotografico, invece, non dovrebbe mancare una dual camera posteriore da 12MP con sviluppo orizzontale, dotata di un sensore con un diaframma variabile da f/1.5 fino a f/2.4. La fotocamera frontale dovrebbe essere da 8MP. Presenti anche la modalità Slow Motion a 960 fps e 720p, le nuove My Emoji, la Scansione Intelligente e la certificazione IP68 (acqua e polvere). Non dovrebbe mancare il jack audio da 3,5 mm per le cuffie.

Una importante novità potrebbe essere rappresentata dalla batteria, che si vocifera essere da ben 4000 mAh. I rumor parlano anche di diverse aggiunte alla S Pen. Infatti, oltre alle classiche funzioni viste finora, dovrebbe arrivare un supporto Bluetooth esteso, in grado di portare nuove opzioni a questo utile accessorio. Secondo i rumor, potrebbe ora essere utilizzato come telecomando durante una presentazione, oppure per scattare foto da remoto, oppure ancora per controllare il player musicale. Insomma, la S-Pen del Note 9 potrebbe essere decisamente più versatile che in passato.

Non dovrebbero mancare anche un nuovo sistema di ricarica wireless e il supporto alla rinnovata DeX Pad. Il noto Evleaks ha recentemente fatto trapelare anche la sigla e il nome in codice del phablet in questione: SM-N960U Crown. Successivamente, il leaker ha anche divulgato dei render. Oltre a questo, è emersa online una foto reale che mostra un prototipo già rotto dello smartphone in questione. Per quanto riguarda la data di uscita, si parla di un arrivo sul mercato a inizio settembre 2018. Stando ai rumor, il prezzo dovrebbe essere di 990 euro per la versione base da 6/128GB, mentre quella da 8/512GB potrebbe arrivare anche a 1250 euro.