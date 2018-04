Samsung Galaxy Note 9: probabili caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Uno dei dispositivi più attesi dell'anno è sicuramente Samsung Galaxy Note 9. Il brand è forte del recente lancio di S9, che però non ha convinto molti possessori di S8 a effettuare il "salto generazionale". Per questo motivo, l'utenza sta aspettando il phablet in questione con ancora più hype dell'anno scorso. La probabile presentazione, in realtà, è ancora lontana, ma online sono già trapelate parecchie informazioni in merito e possiamo, dunque, provare a delineare un quadro completo del dispositivo. Ve lo diciamo sin da subito: per molti versi sembra essere simile a S9/S9+.



Caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

A livello di caratteristiche tecniche, Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe montare un ampio display Super AMOLED (Infinity Display) da 6.4 pollici con risoluzione QHD+ (2960x1440 pixel) e aspect ratio 18.5:9, che dovrebbe consentire di utilizzare al meglio le nuove feature della S-Pen. Si vocifera poi di un processore octa-core Exynos 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) con tecnologia produttiva a 10 nm, ovvero lo stesso chip di Samsung Galaxy S9. Una ristretta cerchia di fonti, però, parla di un SoC Exynos 9820. Esso dovrebbe essere affiancato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 400GB). Parlando del comparto fotografico, invece, non dovrebbe mancare una dual camera posteriore da 12MP dotata di un sensore con una diaframma variabile da f/1.5 fino a f/2.4. La fotocamera frontale dovrebbe essere da 8MP. Presenti anche la modalità Slow Motion a 960 fps e 720p, le nuove My Emoji, la Scansione Intelligente e la certificazione IP68 (acqua e polvere).



Una importante novità potrebbe essere rappresentata dalla batteria, che si vocifera essere da ben 4000 mAh. I rumor parlano anche di un sensore di impronte digitali in-display, anche se non sappiamo a quale punto sia lo sviluppo della tecnologia di Samsung. Il sito T3 parla addirittura di una fotocamera anteriore e degli altoparlanti sotto lo schermo. Non dovrebbero mancare anche un nuovo sistema di ricarica wireless e il supporto alla nuova DeX Pad. A livello di software, alcune fonti parlano già di Android 9.0 P montato nativamente. Il noto Evleaks ha recentemente fatto trapelare la sigla e il nome in codice del phablet in questione: SM-N960U Crown. Per quanto riguarda la data di uscita, si parla di un arrivo sul mercato a inizio settembre 2018, con una presentazione a fine agosto. Stando ai rumor, il prezzo dovrebbe attestarsi sui 1000 euro.