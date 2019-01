Samsung Galaxy S10 Lite: più piccolo ma molto potente, tutti i rumor

Le versioni "economiche" degli smartphone top di gamma sono oramai state sdoganate da molto tempo. Tra le aziende più attive in questo business troviamo ovviamente Huawei e Honor, che sono riuscite a macinare un numero impressionante di vendite grazie alle versioni "Lite" dei propri smartphone. Visto il successo dell'iniziativa, le aziende concorrenti non potevano far altro che adeguarsi al trend, e a quanto pare quest'anno è il turno di Samsung.

Infatti, la miriade di rumor e leak relativi a Samsung Galaxy S10 descrivono anche il probabile arrivo di un modello più piccolo, che dovrebbe disporre di caratteristiche e di un design differenti dalle controparti più costose. A differenza delle già citate Honor e Huawei però, Samsung sembra voler puntare tutto sulla riduzione delle dimensioni, realizzando comunque uno smartphone di fascia alta.

Caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Le informazioni legate alla presunta variante Lite sono in realtà molte meno rispetto a quelle del modello base, ma vanno comunque a delineare un quadro piuttosto interessante. Infatti, alcuni produttori di custodie hanno fatto sapere di aver già ricevuto diversi dettagli relativi all'aspetto dello smartphone. Ebbene, Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbe avere un foro per la fotocamera posto in alto a destra dello schermo. Quest'ultimo probabilmente dispone di bordi ridotti ma ancora notabili a occhio nudo. Non stiamo quindi assolutamente parlando di un design all-screen, visto anche che in alto fa capolino la capsula auricolare. Insomma, già dal look si intuisce che stiamo parlando di una "versione minore". Nonostante questo, la probabile presenza della ricarica wireless, il design Infinity-O e un pannello da 5,75 pollici con risoluzione Full HD+ (2280 x 1080 pixel) e aspect ratio 19:9 potrebbero rendere questo S10 Lite interessante per una determinata fascia d'utenza, sempre che il prezzo non salga troppo, viste le specifiche, non ufficiali, che circolano sul web.

La dotazione hardware dovrebbe essere infatti di tutto rispetto: processore Qualcomm Snapdragon 845 o Exynos 9820 a seconda del mercato di destinazione, 4GB di RAM e 32/64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Non dovrebbero mancare anche il jack audio per le cuffie da 3,5mm, la porta USB Type-C e un sensore di impronte digitali posto lateralmente.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, si vocifera di un possibile annuncio nel contesto dell'edizione 2019 del Mobile World Congress di Barcellona (25 - 28 febbraio) e di un costo iniziale di circa 800 euro . Insomma, una cifra non proprio accessibile a tutti, ma che risulta inferiore a quella della precedente iterazione. Vi ricordiamo infatti che lo scorso anno Samsung Galaxy S9 veniva venduto a un prezzo di partenza di 899 euro.