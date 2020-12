Samsung Galaxy S21 è imminente: scheda tecnica, prezzo e presentazione

Stiamo per entrare nel 2021 e le prime settimane dell'anno promettono novità particolarmente interessanti per il mondo tech. Tra gli eventi più attesi c'è sicuramente la presentazione della gamma di smartphone Samsung Galaxy S21. Al momento in cui scriviamo non è in realtà ancora arrivata la conferma della data dell'evento di presentazione, che però sembra proprio essere il 14 gennaio. D'altronde, l'azienda sudcoreana ha già annunciato ufficialmente altri due eventi in qualche modo legati a questi dispositivi: il 6 gennaio ci sarà "The First Look 2021", mentre qualche giorno dopo, ovvero il 12 gennaio, si terrà la presentazione del nuovo processore Exynos.

Si tratta inoltre dei giorni del CES (Consumer Electronic Show), che quest'anno si terrà online dall'11 al 14 gennaio. Insomma, tutto fa pensare che ormai il momento è giunto. Tra l'altro, sembra proprio che il 2021 sarà un anno importante per Samsung, visto che si vocifera di novità come il supporto alla S Pen, tanto che negli ultimi mesi si è arrivati a trattare a più riprese il possibile abbandono della gamma Galaxy Note (che però sembra essere stato smentito). Andiamo, dunque, a fare una sorta di riassunto su quanto emerso online in merito a Samsung Galaxy S21.

Sono questi prezzi e scheda tecnica di Samsung Galaxy S21?

Partendo dai modelli che Samsung dovrebbe annunciare nelle prime settimane del prossimo anno, la gamma Galaxy S21 sembrerebbe essere composta da Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. Dovrebbero inoltre esserci delle varianti 5G di questi modelli. In parole povere, l'azienda sudcoreana potrebbe seguire la stessa strada vista nel 2020 con la gamma Galaxy S20. Ricordiamo inoltre che probabilmente più avanti nel corso del 2021 potrebbe arrivare anche un modello FE, dato che Samsung ha affermato che si tratta di una sorta di "serie".

In ogni caso, concentrandoci sui modelli che dovrebbero arrivare già a gennaio, gli ultimi leak descrivono dei prezzi pari a 849 euro per Galaxy S21 da 128GB, 1049 euro per Galaxy S21+ da 128GB, 1099 euro per Galaxy S21+ da 256GB e 1399 euro per Galaxy S21 Ultra da 128GB. Non è chiaro se siano previsti anche altri tagli in termini di memoria interna.



Per quel che concerne la scheda tecnica dei dispositivi, risulta essenzialmente sicuro l'utilizzo dell'Exynos 2100, che verrà annunciato il 12 gennaio 2021, per la variante nostrana dello smartphone. Negli USA, invece, sotto la scocca dovrebbe fare capolino il processore Qualcomm Snapdragon 888. Difficile dire se Samsung deciderà di lanciare una variante Snapdragon anche da noi. Ricordiamo, infatti, che la versione 5G di Galaxy S20 FE monta il SoC Snapdragon 865, mentre quella 4G dispone dell'Exynos 990. Questo non ci fornisce tuttavia alcuna conferma, dato che potrebbe essersi trattato di un'eccezione.

In ogni caso, i primi benchmark trapelati online descrivono due processori molto vicini tra di loro a livello prestazionale. Per il resto, a fianco del processore dovremmo trovare almeno 8GB di RAM. Questo vale per la variante base e Plus del dispositivo, mentre quella Ultra potrebbe andare oltre (forse 12GB).

Si vocifera poi della possibile adozione di uno schermo AMOLED piatto Infinity-O da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e protezione Gorilla Glass 7 per quel che riguarda Galaxy S21, mentre Galaxy S21 Plus dovrebbe montare un display con diagonale da 6,7 pollici. In entrambi i casi, il refresh rate massimo sarebbe pari a 120 Hz. Questa dovrebbe essere la frequenza di aggiornamento adottata anche per lo schermo di Galaxy S21 Ultra, che però potrebbe avere diagonale di 6,8/6,9 pollici.



La caratteristica peculiare del modello più costoso dovrebbe risiedere nel comparto fotografico, che a quanto pare disporrebbe di un sensore principale da 108MP. Al suo fianco ci sarebbero una lente grandangolare da 12MP, un teleobiettivo da 10MP (zoom 3X) e un altro teleobiettivo da 10MP (zoom 10x). Inoltre, si vocifera che il supporto alla S Pen possa essere un'esclusiva di Galaxy S21 Ultra.

Il comparto fotografico di Galaxy S21 e Galaxy S21+ dovrebbe invece includere un sensore principale da 64MP, una lente grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 12MP. La fotocamera anteriore potrebbe essere da 10MP. Tutti i dispositivi dovrebbero montare il sistema operativo Android 11 con personalizzazione One UI 3.1, mentre le batterie potrebbero essere da 4000 mAh per Galaxy S21, 4800 mAh per Galaxy S21+ e 5000 mAh per Galaxy S21 Ultra. Si vocifera di una ricarica a 45W per quel che concerne quest'ultimo modello.

Non mancano voci di corridoio anche sulla confezione di vendita, dato che sembra possibile la rimozione del caricabatterie, sulla scia di quanto fatto da Apple. Insomma, ormai rumor e leak hanno coperto un po' tutti gli aspetti che riguardano la gamma Galaxy S21. Difficile al momento confermare o smentire categoricamente le indiscrezioni, ma quel che è certo è che presto ne sapremo di più, visti gli imminenti eventi. Ricordiamo che gli appuntamenti ufficiali da segnare sul calendario sono, per ora, il 6 gennaio ("The First Look 2021") e il 12 gennaio (Exynos), in attesa di conferme o smentite relative al rumor che vuole la presentazione di Galaxy S21 il 14 gennaio.