Samsung Galaxy S23 è imminente: tutto quello che sappiamo sui flagship 2023

Sta per arrivare uno dei mesi più importanti dell'anno per il mercato degli smartphone: a febbraio non ci sarà solamente il Mobile World Congress ad attirare l'attenzione degli appassionati, ma anche (e ormai si potrebbe quasi dire soprattutto) le singole conferenze legate ai grandi brand.

Si parte da Samsung, che ha scelto di presentare le novità a partire dalle ore 19:00 del 1 febbraio 2023 e potrete seguire l'evento insieme a noi di Everyeye Tech direttamente tramite il portale ufficiale di Vodafone.



In attesa dell'Unpacked in cui verrà presentata la nuova generazione di smartphone della gamma Samsung Galaxy S23, è arrivato il momento di fare il punto della situazione sui numerosi rumor e leak emersi nelle scorse settimane, in modo da comprendere qual è la direzione che intende intraprendere il colosso sudcoreano nel 2023.



Come dovrebbe essere la gamma Samsung Galaxy S23

Come sempre, anche in questo caso ricordiamo che per il momento non c'è nulla di ufficiale, anche se va detto che le più autorevoli fonti di rumor in campo smartphone riescono spesso a fornire un quadro generale tutto sommato corretto. Per il resto eviteremo di soffermarci su tutte le indiscrezioni minori disponibili sul web, con un riassunto in merito a quella che dovrebbe essere l'essenza della serie Galaxy S23.



I modelli che dovrebbero arrivare nel 2023 sono tre, vale a dire Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra, con quest'ultimo che potrebbe rubare la scena agli altri dispositivi in maniera ancora più netta: si parla di un display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici ai vertici del mercato (con refresh rate fino a 120Hz), affiancato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 45W, dal supporto alla S Pen e dalla quadrupla fotocamera posteriore.



Proprio il reparto fotografico dovrebbe rappresentare il cuore pulsante dell'offerta di Samsung, considerando che si fa riferimento a una lente principale da 200MP dopo l'annuncio del sensore ISOCELL HP2. Dai video in 8K a 30fps fino a miglioramenti come quello relativo alla messa a fuoco automatica, ne vedremo delle belle.

Al netto di questo, Galaxy S23 Ultra espanderà probabilmente le opzioni in termini di colorazioni, offrendo anche varianti come Botanic Green e Cotton Flower.

Per quel che riguarda tutta la gamma in generale, la grande attesa è relativa all'adozione del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che nel caso del modello Ultra dovrebbe essere supportato da fino a 12GB di RAM (lo storage interno dovrebbe invece arrivare a 1TB). Questo chip si è già visto in azione, perlomeno lato stampa, grazie a modelli come RedMagic 8 Pro, ma vale la pena sottolineare che si tratta del più recente SoC flagship di Qualcomm e che dietro le quinte sembrano esserci importanti accordi tra Samsung e il produttore: voci di corridoio indicano la presenza sotto la scocca di un processore Qualcomm "per Galaxy" e ci sono buone probabilità che possa trattarsi di un modello sviluppato ad hoc.



La notizia più rilevante per noi europei sarà relativa al fatto che anche le nostre varianti dovrebbero adottare il processore di Qualcomm, abbandonando dunque la strada degli Exynos.

Soffermandoci invece per un momento sugli altri due modelli, ovvero Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S23+, le novità potrebbero risultare più contenute, con dispositivi migliorati rispetto ai predecessori senza però stravolgere troppo la base di partenza e la formula generale.



La diagonale dello schermo dovrebbe essere, rispettivamente, di 6,1 pollici e 6,6 pollici, mentre a livello di ricarica si dovrebbe arrivare a 25W e 45W. Un incremento dovrebbe invece arrivare in termini di batteria, dato che Samsung sembrerebbe aver deciso di adottare rispettivamente unità da 3.900 mAh e 4.700 mAh.

Sul retro, in entrambi i casi, dovrebbe esserci una tripla fotocamera, completando il quadro con il già citato Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Probabile, per il resto, che il retro sia in vetro e che possa essere aggiunta la nuova colorazione Mystic Lilac.



Abbiamo già spiegato in precedenza che l'evento Galaxy Unpacked partirà alle ore 19:00 del 1 febbraio 2023, pertanto manca davvero una manciata di ore prima di scoprire tutti i segreti della nuova generazione.

Non ci resta che attendere un po' di tempo per scoprire se effettivamente rumor e leak si riveleranno veritieri: a tal proposito, ricordiamo che ci sono anche voci di corridoio che indicano l'annuncio, sul medesimo palcoscenico dei Galaxy S23, della serie di portatili Galaxy Book3.



Sembra, insomma, che Samsung abbia diverse frecce da scoccare a inizio 2023, nonostante ci siano ancora alcuni punti di domanda importanti. Una recente voce di corridoio ha infatti portato a galla il fatto che i prezzi potrebbero aumentare con un massimo di 150 euro in più, a seconda del modello della gamma Galaxy S23.

Per intenderci, si fa riferimento a un costo di partenza di 959 euro per il modello da 8/128GB di Galaxy S23, fino ad arrivare a sfondare il tetto dei 1.500 euro per la variante più costosa di Galaxy S23 Ultra. Il modello da 8/256GB di quest'ultimo dovrebbe invece partire da 1.409 euro, mentre il modello di mezzo, ovvero Galaxy S23+, dovrebbe avere un costo di partenza di 1.209 euro per la variante da 8/256GB.