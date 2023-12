Samsung Galaxy S23 Ultra provato per 10 mesi: il miglior top di gamma 2023?

Il 2023 sarà ricordato come un anno di transizione per il mercato smartphone. Sono arrivati tanti nuovi modelli, per un'offerta come sempre molto ricca in termini di quantità ma un po' meno in quanto a innovazione rispetto al passato. Samsung Galaxy S23 Ultra ne è la prova: pur essendo stato lanciato lo scorso febbraio, da allora nessuno è riuscito a proporre un top di gamma che sia stato in grado di superarlo in quanto a completezza dell'offerta tecnologica.

Già durante la recensione di S23 Ultra ne avevo parlato, scrivendo che "S23 Ultra rischia seriamente di segnare l'apice qualitativo degli smartphone Android per il 2023, nonostante siamo solo a febbraio", e oggi dopo quasi un anno di utilizzo non posso che confermarlo.

Ottima tenuta nel tempo

Alla sua uscita S23 Ultra si è presentato con poche modifiche rispetto al suo predecessore, mantenendo il design piuttosto riconoscibile visto in passato. Ovviamente chi sceglie questo smartphone deve andare incontro a qualche compromesso nella portabilità, visto il peso di 233 grammi e le sue dimensioni imponenti.

Il risvolto positivo della medaglia è uno schermo da 6.8 pollici che garantisce un'esperienza di utilizzo eccezionale in ambito multimediale e lavorativo, perfetto per sfruttare il pennino in dotazione.

Dopo tutti questi mesi di utilizzo non posso che confermarlo, S23 Ultra in tasca si sente eccome, non è un caso che con S24 Ultra potrebbe arrivare un telaio in titanio, che ha permesso una riduzione del peso notevole negli iPhone 15 Pro.

Ad ogni modo questo lungo test mi ha permesso di testare meglio la qualità dei materiali utilizzati e la loro resistenza. Ho utilizzato S23 Ultra sempre con cover protettiva, senza però applicare la protezione sul vetro dello schermo. La scocca è rimasta come nuova, sul vetro invece sono comparsi dei micro graffi, invisibili durante l'uso ma comunque presenti, nonostante l'utilizzo del vetro Gorilla Glass Victus 2.

Si tratta di una cosa normale ed evitabile utilizzando un vetro di protezione, poteva andare peggio visto che qualche caduta non è mancata durante la prova. Le ultime generazioni di vetri protettivi del resto hanno portato maggiore flessibilità e resistenza alle cadute, sacrificando però in piccola parte la capacità di resistere ai piccoli graffi derivanti dall'uso quotidiano. Speriamo quindi di assistere a una loro riduzione nelle prossime generazioni di vetri protettivi.

Prestazioni, schermo e fotocamere al top

La cura Snapdragon ha funzionato alla grande con S23 Ultra. Il precedente modello aveva infatti un punto debole, il SoC Exynos, che nella variante europea non brillava certo per efficienza e prestazioni.

All'opposto lo Snapdragon 8 Gen 2 si è dimostrato un vero campione in entrambe le categorie, grazie a una forza bruta che permette di utilizzare app e giochi senza problemi e a consumi gestiti in modo eccezionale, davvero bassi in stand by e non troppo elevati nemmeno quando spinto al massimo. Durante le giornate più impegnative si arriva sempre a sera con almeno il 30% di batteria, mentre con un utilizzo normale l'obiettivo dei due giorni è facilmente alla portata. Molto positivo il fatto che dopo quasi un anno di utilizzo non ho avvertito cali nell'autonomia, che è rimasta granitica come il primo giorno, al contrario dell'iPhone che ho usato in tandem con S24 Ultra in questi mesi, che invece ha perso qualcosina in termini di durata della batteria.



Lo schermo da 6.8 pollici QHD+ con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz ha perso lo scettro di display più luminoso del mercato invece. Con i suoi 1750 nit di picco rimane sotto iPhone 15 Pro e altri smartphone Android, ma non si sente la mancanza di più luminosità, visto che la visibilità è perfetta anche sotto la luce diretta del sole. La produttività trae molto vantaggio da questo schermo di grandi dimensioni, così come il gaming.

Sul fronte fotografico S23 Ultra si è confermato un vero cameraphone nel corso del tempo, ma del resto era impossibile fallire con l'hardware di cui è dotato. Il sensore principale è da 200 Megapixel con apertura f/1.7 (contro i 108 del precedente modello), c'è poi il grandangolare da 12 Megapixel f/2.2 e due fotocamere per lo zoom, entrambe da 10 Megapixel.

La prima ha un'apertura f/2.4 e gestisce lo zoom 3x, la seconda invece è f/4.9 e viene impiegata per lo zoom 10x. La fotocamera principale è stata una vera sicurezza nel corso dei mesi, è davvero difficile sbagliare uno scatto. Impostando le immagini da 50 Megapixel poi è possibile raggiungere un livello di dettaglio incredibile, sia di giorno che di notte. Le capacità dello zoom sono eccezionali, solo il Pixel 8 Pro è riuscito ad avvicinarsi alle possibilità offerte da S23 Ultra in questo ambito, come confermano le foto che potete vedere in questo articolo.

In definitiva, grazie all'hardware avanzato di cui è dotato, chi ha acquistato S23 Ultra difficilmente sentirà il bisogno di cambiare smartphone nel 2024, ma il merito va anche a un supporto software che si è rivelato sempre puntuale e preciso in questi mesi.

Un grande supporto software

S23 Ultra è uscito con Android 13 e con un comparto software già molto curato, che si è arricchito nel corso del tempo, guadagnando tante funzioni nuove. Oggi siamo arrivati ad Android 14 e alla One UI 6, che ha aggiunto molti elementi all'esperienza d'uso del telefono, a partire dal nuovo font utilizzato di default.

Samsung ha rinnovato completamente il pannello rapido, rendendolo più pratico da utilizzare grazie a una migliore razionalizzazione delle icone. Stesso trattamento è stato dedicato alle notifiche, ora più chiare grazie a pannelli dedicati per ognuna di esse. Molto lavoro è stato poi fatto sulle fotocamere, costantemente affinate nel corso del tempo, compresa l'applicazione, diventata più semplice da utilizzare e con le impostazioni importanti disponibili direttamente nella schermata di scatto. Sempre a proposito delle fotografie, nell'applicazione Galleria ha fatto la sua comparsa il primo assaggio di quello che sarà il vero trend del prossimo anno nel mondo della telefonia, ovvero l'intelligenza artificiale. Con pochi tap è possibile rimasterizzare una foto, una funzione utile più per migliorare le vecchie immagini piuttosto che quelle nuove, visto che difficilmente S23 Ultra sbaglia uno scatto.

Ma è disponibile anche la gomma magica che abbiamo visto nella recensione del Pixel 8 Pro, con cui eliminare dall'immagine persone ed oggetti indesiderati, oppure una funzione per creare un effetto bokeh in pochi tap. Siamo solo all'inizio dell'era delle IA applicate alla telefonia, Samsung ha già annunciato Galaxy AI in arrivo il prossimo anno, nel frattempo però è possibile gustarsi questo primo assaggio già su S23 Ultra.

A livello software non va poi dimenticato il pennino, un unicum nel panorama smartphone, derivato dalle ceneri della gamma Note. Si tratta di un'aggiunta importante per l'utenza più interessata alla produttività e si è rivelato utile nel corso del tempo.

Nel mio caso non l'ho utilizzato molto per prendere appunti, quanto più per compilare moduli e firmare documenti senza doverli prima stampare e in tutta comodità, grazie all'editor per i pdf ingrato nella One UI. Altra funzione che mi è capitato spesso di usare è lo scatto di foto a distanza, possibile con la pressione del tasto presente sul pennino.



Queste sono solo alcune delle funzioni disponibili con la One UI, impossibile non citare DeX ad esempio, per utilizzare un'interfaccia desktop collegando un monitor esterno, senza dimenticare tutta la parte dedicata alla salute con Samsung Health, a conferma che la One UI è oggi una delle interfacce più complete e sicure del panorama Android.

Proprio la sicurezza è uno dei focus principali di Samsung, non è un caso che le patch di sicurezza arrivino a cadenza mensile, mentre sul fronte aggiornamenti Samsung è stata tra le prime realtà ad offrire quattro anni di major release di Android e ben cinque anni di patch, quanto basta per coprire l'intero ciclo di vita del prodotto.

In definitiva, Samsung Galaxy S23 Ultra si è dimostrato il top di gamma più completo che ho provato nel corso dell'anno, dalla forza bruta alle fotocamere il pacchetto messo insieme da Samsung ha convinto appieno. Il prossimo anno sarà molto difficile surclassare questo smartphone, il rischio è quello di vedere solo un semplice upgrade che non cambierà molto l'esperienza d'uso. Sempre che le nuove funzioni legate all'IA non riescano a dare la spinta innovativa che l'avanzamento hardware non è più in grado di garantire.