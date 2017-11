Samsung Galaxy S9 Mini si farà? Ecco perché Samsung dovrebbe crederci

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

La moda delle varianti "Mini" è passata da un pezzo e siamo certi che non manchi a nessuno. Il motivo? Basta tornare indietro di qualche anno per trovare dispositivi come S5 Mini, S4 Mini, S3 Mini, ma anche LG G2 Mini e i suoi successori, tutti device caratterizzati da un hardware di medio-basso livello ma da un prezzo di listino piuttosto salato. Pur sfruttando il buon nome delle loro controparti top di gamma, questi dispositivi non sono mai riusciti a spiccare dalla massa. Per un po' hanno funzionato, riuscendo a registrare buone vendite, ma l'arrivo degli smartphone di realtà come Huawei, Honor o Motorola con il suo Moto G, solo per citarne alcune, hanno rovinato la festa, realizzando device ben più carrozzati dal punto di vista hardware a prezzi decisamente inferiori. Le varianti Mini sono dunque passate di moda e progressivamente scomparse, in favore di una maggiore diversificazione dell'offerta, come fatto da Samsung, che ha scelto di creare nuove linee di prodotti, coma la A e la J. Il prossimo anno però proprio Samsung ha l'occasione di piazzare un colpo importante, se decidesse di riportare in vita il brand "Mini" con una versione più piccola del Galaxy S9.

Uno schermo borderless al servizio della portabilità

In questi ultimi giorni abbiamo evidenziato come, allo stato attuale, non esista uno smartphone borderless con display dalla diagonale inferiore ai 5.7". Una scelta precisa, che palesa la volontà dei produttori di puntare su un determinato segmento di mercato, e di prediligere gli ambiti multimediali alla portabilità. Del resto, ormai con il telefono la cosa che si fa meno è proprio telefonare, o almeno per molti utenti è così. Molti, ma non tutti, e oggi sul mercato le alternative sono davvero poche se si cerca un device di piccole dimensioni, pensiamo ad esempio al sempre ottimo iPhone SE, o alla linea Compact di Sony, rinnovata di recente con l'Xperia XZ1 Compact, un top di gamma che offre un ottimo hardware da sfruttare attraverso un display da 4.6". Due valide alternative, ma cosa accadrebbe se grazie all'ottimizzazione delle cornici e l'inserimento di un display borderless si potesse avere uno schermo di maggiori dimensioni senza penalizzare la portabilità?

Probabilmente, si realizzerebbe lo smartphone dei sogni per tutti gli utenti che, a oggi, hanno una scelta molto limitata. Ecco perché un eventuale Galaxy S9 Mini con schermo borderless potrebbe avere successo, puntando su un pannello senza cornici da 5"- 5.2", in modo ridurre al minimo l'ingombro, sfruttando così un segmento di mercato a oggi completamente libero da concorrenti.

Attenzione però, perché questo non basterà a decretare il successo di una eventuale variante Mini di S9. Gli errori del passato non dovranno essere ripetuti, per cui hardware e prezzo andranno calibrati a puntino. Meglio puntare su componenti di fascia alta o di fascia media? A nostro avviso, Samsung potrebbe puntare diretta alla realizzazione di un flagship di dimensioni contenute, una variante di S9 dotata di specifiche simili ma più piccola. Solo così potrà soddisfare le esigenze degli appassionati in cerca del primo, vero, top di gamma borderless ma anche portatile.