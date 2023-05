Samsung Galaxy Z Fold5 e Flip5: come saranno i nuovi pieghevoli?

Ci avviciniamo ormai a grandi falcate verso la prossima generazione di smartphone pieghevoli di Samsung, che dovrebbe comprendere i modelli Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5.

La data scelta da parte del brand sudcoreano per la presentazione dei dispositivi dovrebbe essere quella del 26 luglio 2023, perlomeno secondo i rumor più recenti. Al netto della veridicità di queste indiscrezioni, però, non dovrebbe comunque mancare molto tempo al lancio, considerando anche che si fa riferimento a un effettivo approdo sul mercato in data 11 agosto 2023.

Ma quali novità ci attendono nella prossima ondata di foldable Samsung? È arrivato il momento di fare il punto della situazione.



Samsung Galaxy Z Fold5: nuovo design per la cerniera?

Partendo dalle voci che si sono concentrate sul pieghevole a schermo più ampio, che dovrebbe essere da 7,6 pollici con pannello esterno da 6,2", l'ipotesi più gettonata vede di mezzo un possibile design rinnovato per la cerniera.

D'altronde, uno dei fattori più discussi quando si entra nel merito degli smartphone pieghevoli è da sempre quello della più o meno completa chiusura dello schermo e, soprattutto, della visibilità della piega durante l'uso quotidiano, quindi non ci sarebbe da stupirsi se Samsung fosse effettivamente alla ricerca di un modo per migliorare la sua tecnologia.

Di mezzo ci sarebbe una struttura "a goccia d'acqua", che sarebbe stata pensata proprio per ridurre il più possibile la piega se non addirittura "eliminata del tutto", secondo alcune fonti.

Anche quest'anno non dovrebbe mancare la certificazione IPX8 per la resistenza all'acqua, anche se alcuni rumor mettono in dubbio l'effettiva presenza della resistenza alla polvere.

Insomma, il design rinnovato potrebbe avere i suoi pro (considerando anche che lo spessore dello smartphone da chiuso scenderebbe a 13,5mm, rispetto ai 15,8mm della precedente generazione) e i suoi contro, ma ne sapremo di più solamente al momento dell'ufficialità.



Tra l'altro, si pensa che questo design possa andare a incidere sul numero di pieghe e aperture possibili. Tuttavia, in questo frangente non tutte le fonti sono concordi nel ritenerlo un passo in avanti importante: i rumor sono un po' contrastanti, ma secondo alcuni il nuovo design potrebbe garantire circa 300.000 pieghe, rimanendo dunque un po' indietro rispetto a quanto fatto ad esempio da OPPO, che ne promette 400.000 per il Find N2 Flip.

Secondo altri rumor, Samsung Galaxy Z Fold5 potrebbe avere la S Pen con tanto di supporto e slot dedicato per inserirla.

È già da tempo, in realtà, che si discute in merito a questa opzione, ma questa generazione potrebbe essere quella giusta per il tanto atteso passo in avanti.

Visto quanto il mondo degli smartphone attuale punti al comparto fotografico, era poi impensabile che non emergessero voci anche su questo reparto.



A tal proposito, i rumor fanno riferimento a un possibile aggiornamento della lente principale a 108MP, in quanto la società sudcoreana avrebbe deciso di allinearlo al comparto fotografico di Samsung Galaxy S22 Ultra.

Ad accompagnare il modulo principale ci sarebbero poi una lente da 64MP (teleobiettivo, zoom ottico 2x) e un sensore da 12MP (ultra-wide).

Ciò che emerge è la volontà del brand di ridurre il divario tra i suoi dispositivi pieghevoli e i suoi flagship tradizionali, ma i rumor sono ancora discordanti su questo aspetto, tanto che qualche fonte indica la possibilità che sul retro possa esserci una tripla fotocamera da 50MP + 12MP + 10MP.

A livello di prestazioni, invece, alcuni benchmark emersi sul Web lasciano intendere che verrà adottato il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, mirando a garantire performance da top di gamma come quelle offerte dalla serie Galaxy S23.

Il prezzo di Samsung Galaxy Z Fold 5 dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.799 dollari.



Samsung Galaxy Z Flip5: display esterno più ampio?

Passando allo smartphone dalla piega orizzontale, nel formato clamshell potrebbe esserci una novità importante rispetto al passato. Infatti, una delle principali indiscrezioni emerse in rete negli ultimi tempi suggerisce la possibilità che il display esterno, quello presente vicino alle fotocamere posteriori, possa sfoggiare una diagonale maggiorata.

Anzi, a dirla tutta si parla di un gigantesco display esterno per Samsung Galaxy Z Flip5, essenzialmente il doppio rispetto al passato e persino più grande di quello di OPPO Find N2 Flip.

Per intenderci, quest'ultimo offre un display esterno da 3,26 pollici, mentre Galaxy Z Flip4 dispone di uno schermo da 1,9 pollici. Se i rumor si riveleranno effettivamente veritieri, Flip5 dovrebbe offrire addirittura 3,4 pollici (oltretutto diminuiti rispetto agli iniziali rumor che puntavano su ben 3,8"), un passo in avanti non di poco conto per la proposta di Samsung.

Anche in termini di design ci saranno novità, soprattutto per ospitare un pannello di tali dimensioni, che per l'occasione potrebbe avere una rientranza per lasciare spazio alle fotocamere e una superficie essenzialmente quasi tutta occupata dal display esterno di Galaxy Z Flip5.

Oltre a una diagonale record di 3,4 pollici, lo schermo esterno dovrebbe vantare una risoluzione di 748 x 720 pixel: un bel salto in avanti rispetto agli attuali 512 x 260 pixel per 1,9".

Questa potrebbe essere la più visibile e una delle novità più importanti in generale per i nuovi pieghevoli di casa Samsung, anche se gli utenti hanno già iniziato a interrogarsi relativamente al suo possibile impatto in termini di autonomia, visto che al momento non sembrano esserci troppe indicazioni in merito a un upgrade relativo su questo fronte, con una batteria che potrebbe restare da 3.700 mAh.

In ogni caso, sul versante interno dovrebbe esserci un pannello AMOLED con diagonale da 6,7 pollici, risoluzione Full HD e refresh rate fino a 120Hz.

Altre novità potrebbero coincidere con quanto già affrontato per Galaxy Z Fold5, vale a dire l'adozione di una cerniera rinnovata e l'implementazione di processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy.

Lato fotocamere, invece, dovrebbero esserci dei sensori da 12MP (ultra-wide compresa), mentre a livello di prezzi le prime indiscrezioni sembrano scommettere sui 999 dollari.

In chiusura, vale la pena notare che in questa fase se ne sono dette di tutti i colori sui prossimi foldable di casa Samsung, tanto che in diversi campi le indiscrezioni risultano anche piuttosto contrastanti: solo l'ufficialità ci darà conferma sull'effettiva direzione che il brand vorrà prendere, mettendo la parola fine su un rodeo di rumor che sicuramente andrà a intensificarsi ancora di più man mano che ci avvicineremo al lancio definitivo.