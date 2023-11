Samsung Gaming Hub e Game Bar: la potenza del cloud al servizio del gaming

La nuova gamma di TV Samsung per il 2023 non è solo un concentrato della migliore tecnologia disponibile grazie ai pannelli Neo QLED e QD-OLED, ma si candida a diventare un punto di riferimento per i videogiocatori: il colosso coreano, da sempre attento al mondo del gaming, ripropone e migliora ulteriormente il Samsung Gaming Hub e la Game Bar, due strumenti in grado di massimizzare l'esperienza di gioco.



La potenza del cloud facilita l'approccio "fluido" e affranca i giocatori dalla necessità di utilizzare dispositivi esterni: dimenticatevi dongle, chiavette e console, basta collegare un controller direttamente al televisore per accedere immediatamente ai centinaia di titoli messi a disposizione da servizi "sulle nuvole" come Xbox Game Pass e NVIDIA GeForce Now.

Scopriamo allora insieme le possibilità offerte da Samsung Gaming Hub e dalla nuova Game Bar.

Samsung Gaming Hub: un contenitore di videogiochi

Immaginate un unico spazio, elegante e funzionale, dal quale è possibile accedere a tutti i vostri giochi preferiti, senza dover collegare console o PC.

Samsung Gaming Hub, disponibile su i TV e i monitor Samsung della gamma 2023, 2022 e su alcuni modelli della gamma 2021, è tutto questo e molto di più: un vero e proprio contenitore che mette a disposizione dei giocatori le migliori app di cloud gaming. NVIDIA GeForce Now, Utomik, Arcade Antstream e Blacknut sono facilmente raggiungibili dalla home, accompagnate dalle rispettive selezioni di titoli.

Non è tutto: grazie alla partnership tra Samsung e Microsoft, il Gaming Hub mette al servizio degli utenti il catalogo completo di Xbox Game Pass, con tanto di esclusive targate Xbox disponibili a partire dal day one. In pochi passaggi e grazie alle magie del cloud è quindi possibile giocare a titoli first party come Starfield, Halo Infinite, Forza Motorsport e alle grandi produzioni Bethesda (a cui si aggiungeranno nel futuro prossimo quelle di Activision Blizzard).

Tra una sessione e l'altra è poi possibile rilassarsi con i contenuti di Twitch e YouTube o ascoltando le vostre playlist preferite con Spotify.



Utilizzare Samsung Gaming Hub è semplicissimo e grazie alla tante funzionalità che mette a disposizione può trasformarsi nel centro di controllo perfetto per le nostre periferiche: una volta collegato uno dei tanti controller supportati (Samsung stima la compatibilità con il 90% circa dei dispositivi sul mercato), il "gioco" è fatto. Se poi volete giocare in compagnia, non manca la possibilità di collegare un headset per comunicare con i vostri amici.

La semplice interfaccia mette in mostra il classico carosello di titoli a disposizione, suddivisi in base alle app di riferimento. Delle comode tab danno invece accesso a varie selezioni suddivise per genere.

Il Gaming Hub non è però solo cloud gaming: il contenitore di Samsung è infatti il centro di controllo perfetto per tutte le piattaforme collegate al televisore. Xbox Series X/S, PS5 e PC sono rapidamente raggiungibili dalla schermata principale e, in determinate condizioni, senza soluzione di continuità: se utilizzate un controller compatibile con le console della casa verde, sarà possibile passare dal TV alla macchina da gioco in maniera del tutto automatica e senza la necessità di ripristinare ogni volta la connessione bluetooth.



Insomma Samsung Gaming Hub trasforma il televisore nella postazione da gioco perfetta, una vera e propria finestra sui nostri mondi virtuali preferiti che può rivoluzionare il modo in cui ci approcciamo al gaming.



Tante funzioni, una sola barra

Se il Samsung Gaming Hub è già di per sè rivoluzionario, la Game Bar - arrivata alla versione 3.0 - può massimizzare ulteriormente l'esperienza di gioco.

Il potente strumento sviluppato Samsung si avvia automaticamente quando si attiva la Game Mode: oltre all'aumento della luminosità e alla riduzione dell'input lag, questo tool mette a disposizione una serie di funzionalità utili alla gestione e al miglioramento della sessione di gioco.

Dalla comoda barra a comparsa è possibile selezionare uno dei preset suddivisi in base al genere, impostare il rapporto dell'immagine, gestire HDR e VRR o monitorare il framerate e la frequenza di aggiornamento. Tra le nuove funzionalità spiccano lo Zoom Minimappa, che consente di ingrandire un punto dello schermo a proprio piacimento e di condividerlo con un display secondario grazie al Map Sharing e il Mirino Virtuale, molto utile con i generi più movimentati come gli shooter in prima persona.



Anche l'utilizzo di Game Bar è semplicissimo: per attivarla basta la pressione prolungata di un singolo tasto e lo spostamento tra le varie funzioni può essere effettuato direttamente dal controller di gioco.

Insomma, Game Bar permette di usufruire di tutte le funzionalità offerte dal sistema operativo e dal TV Samsung, declinandole perfettamente al gaming con immediatezza e semplicità.

Dite addio al semplice televisore da salotto: la combinazione tra Gaming Hub e Game Bar trasforma il TV Samsung nella perfetta macchina da gioco, indipendentemente dalla presenza o meno di una console esterna. Munitevi di controller e partite!