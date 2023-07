Samsung, la gamma QLED 2023 tra prezzo e intrattenimento di qualità

Finora ci siamo soffermati sulla fascia alta della nuova gamma TV 2023 di Samsung, concentrandoci sui nuovi innesti lato QD-OLED e Neo QLED, ma non sono mancate interessanti novità anche per quel che riguarda la famiglia QLED più tradizionale, alla ricerca del perfetto bilanciamento tra una buona qualità dell'immagine e un prezzo competitivo.

Scopriamo tutti i pannelli QLED scelti da Samsung per accompagnarci durante questa entusiasmante generazione, gaming incluso!

Le novità della gamma QLED 2023

Le proposte di Samsung nella gamma QLED 2023 sono essenzialmente tre, riprendendo la tradizionale numerazione che accompagna la serie già da diversi anni. Avremo quindi un punto d'ingresso, ovvero il Q60C e il Q65C, il gradino intermedio rappresentato dal Q70C e, infine, la punta di diamante Q80C.

La forbice di prezzo è davvero molto ampia, così come la selezione in termini di diagonali, perciò ci sarà davvero una soluzione per tutte le tasche e per tutte le esigenze, a partire dai 43 pollici fino ad arrivare agli spettacolari 98", letteralmente a perdita d'occhio.

Non mancheranno le sorprese, incluse nuove interessanti soluzioni, proprio come il sopracitato formato da 43 pollici, presente lo scorso anno solo nei pannelli QLED degli splendidi The Frame.

Il cuore pulsante dell'offerta è chiaramente lo Smart Hub di Samsung, che racchiude in un solo posto tutte le possibilità di intrattenimento raggiungibili dalle sue Smart TV, con un vero e proprio hub dedicato allo streaming on demand, con tutte le più popolari piattaforme disponibili per il download, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+ e Rakuten TV.

Irrinunciabile per i giocatori è poi l'apprezzato Gaming Hub di Samsung, in cui si possono gestire tutti gli aspetti dell'esperienza videoludica personale, tra cui le opzioni per il pairing e la regolazione di periferiche come controller e headset bluetooth e gli accessi rapidi ai propri dispositivi di gioco come PC e console di ultima generazione, ovvero Xbox Series e PlayStation 5.



Particolarmente utili, sempre nel contesto del Gaming Hub, tutti i collegamenti ai principali servizi di cloud gaming, inclusi Xbox Cloud Gaming e GeForce NOW di NVIDIA, che girano nativamente sui pannelli Samsung in modo tale da poter giocare direttamente sulla TV senza la necessità di utilizzare dispositivi esterni.



Un occhio anche all'ecologia, dato che la ricerca per un minore impatto ambientale è uno dei focus principali dell'azienda, come dimostra l'impegno di Samsung nella Giornata Mondiale degli Oceani.

In questo caso, l'impegno di Samsung sta nella riduzione dell'utilizzo di pile usa e getta e dell'impronta di carbonio della ricarica tramite l'utilizzo di telecomandi smart con celle solari, premurosi per l'ambiente e incredibilmente comodi da utilizzare.



Q60C e Q65C: un interessante punto d'ingresso

Partiamo dai Q60C e Q65C, due pannelli sostanzialmente identici, con il Q65C che in alcuni test sembra mostrare un leggero spunto in più in termini di luminosità, senza andare però a modificare in maniera sostanziale l'esperienza di visione tra i due.

Il Q60C è disponibile in tutti i tagli possibili, ovvero 43, 50, 55, 65, 75 e 85 pollici, con prezzi a partire da 799 euro sul sito ufficiale Samsung.

Il Q65C, invece, può essere acquistato nei negozi specializzati, con tagli da 43, 50, 55, 65 e 75 pollici.

Insomma, la varietà certamente non manca.

Per questa serie Samsung ha scelto degli ottimi pannelli VA con tecnologia QLED, che offrono il 100% del volume colore grazie ai Quantum Dot e buoni contrasti grazie al sistema Dual LED. In più, quest'anno i pannelli QLED di Samsung sono approvati da Pantone per la loro eccellente e fedele resa cromatica.

Molto interessante anche il design, che eredita molto dal codice estetico AirSlim Design, già visto lo scorso anno della famiglia QLED e che offre, oltre a bordi ridotti su tutti e quattro i lati, anche la possibilità di regolare il piedistallo in altezza per adattarlo al proprio arredamento.



Sotto la scocca prende posto il processore Samsung Quantum Processor Lite 4K, in grado non solo di ottimizzare l'audio a seconda del proprio contesto abitativo, ma anche di migliorare la qualità dell'immagine per la riproduzione a risoluzione 4K tramite upscaling in tempo reale.

L'audio a due canali, per un totale di 20W, consente di ottenere una spazialità tridimensionale su misura grazie al sistema Samsung OTS Lite e può anche essere migliorato con sistemi audio Samsung e senza rinunciare all'audio frontale, sincronizzando gli speaker integrati con soundbar e subwoofer Samsung compatibili con la tecnologia Q-Symphony.

Copertura buona anche nel gioco, potendo raggiungere la risoluzione 4K a 60Hz grazie alla tecnologia Motion Xcelerator e un ottimo grado di fedeltà dell'immagine grazie al supporto Quantum HDR, HDR10+, HLG e HGiG.

Q70C: un tuttofare che guarda al gaming

Salendo col prezzo le differenze si fanno sentire, ia il Q70C che il Q80C hanno infatti un design identitario, entrambi con piedistallo centrale.

Il Q70C viene proposto nei tagli da 55, 65, 75 e 85 pollici e si può acquistare sul portale ufficiale Samsung a partire da 1.299 euro.

Il pannello scelto da Samsung per questa Smart TV è dotato delle tecnologie Dual LED e Quantum HDR, che amplia la gamma di contrasto per ottenere immagini di qualità migliorata.

Esteticamente non si discosta troppo dal resto della lineup, mostrando cornici ridotte all'osso grazie all'AirSlim Design, mentre il piccolo piedistallo centrale rende ancora più minimale il suo impatto visivo e più versatile la sua collocazione anche su superfici di dimensioni ridotte.



Anche qui la risoluzione nativa è 4K, ma il refresh rate sale fino a 100 Hz per tutte le diagonali, perfetto per il gaming ad alto framerate. Tramite la tecnologia Motion XceleratorTurbo+, oltretutto, ci si può spingere fino a 120 Hz e può avvalersi anche del FreeSync Premium Pro di AMD per ridurre tearing e stuttering e giocare ad alta qualità sia in streaming che su console, anche in HDR.

Anche qui prendono posto le tecnologie avanzate di Samsung per il miglioramento dell'esperienza visiva e di ascolto: il processore scelto dal produttore per il Q70C è il Samsung Quantum Processor 4K con upscaling intelligente e ottimizzazione del suono.

Non a caso anche qui troviamo il pieno supporto alla tecnologia di object tracking OTS Lite, così come Q-Symphony per sincronizzare i suoi due canali a 20W con sistemi Samsung compatibili.



Q80C: QLED senza compromessi

Con il Q80C si sale ancora più in alto in termini di resa cromatica, contrasti e qualità complessiva. La proposta del 2023 per la classe Q80 prevede quattro diagonali, da 50, 55 e 65 pollici, oltre alla gigantesca opzione da 98 pollici con un design che stacca di netto con il resto della gamma QLED e una particolare colorazione bicromatica, tra il nero e il metallizzato. Cornici ridotte all'osso per tre lati su quattro, mentre centralmente spicca l'elegante piedistallo poligonale.

A livello di prezzi si parte da 1.199 euro mentre il 98" è disponibile sullo shop Samsung a 7.499 euro, tutti con risoluzione nativa 4K per tutti e tre i tagli. La differenza principale nei tre sta nel refresh rate, che nel 50 pollici arriva a 50 Hz con Motion Xcelerator che spinge fino a 60, mentre il resto della famiglia arriva a 100 Hz con Motion Xcelerator Turbo+, per giocare in 4K/120Hz.



Quanto alla qualità dell'immagine c'è davvero parecchio da dire, a partire dalla presenza del sistema di retroilluminazione Direct Full Array con il doppio delle zone di controllo rispetto al Q80B del 2022. Il risultato è una maggior precisione del controllo della retroilluminazione per scene ancora più contrastate.

Sotto la scocca c'è il processore Samsung Neural Quantum 4K, che migliora ulteriormente le capacità di upscaling, portando anche nel segmento QLED funzionalità esclusive come Real Depth Enhancer per migliorare la profondità delle scene grazie all'Intelligenza Artificiale.

Completa il quadro il supporto a Quantum HDR+, HDR10+, HLG, HGiG, ALLM e FreeSync Premium Pro.

Sul fronte audio, spicca la presenza di un sistema a 2.2 canali da 40W, sempre con pieno supporto a Q-Symphony e OTS Lite, oltre a Dolby Atmos.



Tutti i modelli della gamma 2023 sono disponibili sul portale ufficiale Samsung e ricordiamo che fino al 21 agosto 2023, con il codice SUMMER, potrete ottenere fino al 15% di sconto sul prezzo al checkout, anche già scontato.

Sul magnifico Q80C da 98 pollici, invece, fino al 30 luglio 2023 sarà attiva in fase di preorder sul sito ufficiale Samsung anche un'interessante promozione esclusiva, che consente di ottenere nel prezzo anche la soundbar Samsung Q930C da 999 euro, con due satelliti e subwoofer in un kit pienamente compatibile con la tecnologia Q-Symphony.