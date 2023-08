Samsung Good Lock: l'app gratis che semplifica la vita sui Galaxy

Dopo aver dato un'occhiata all'app Samsung Galaxy Enhance-X, in grado di migliorare le foto tramite l'IA, torniamo in casa Samsung per un altro approfondimento su un'app davvero utile, vale a dire Samsung Good Lock, scaricabile gratuitamente dal Galaxy Store, il negozio digitale preinstallato sui dispositivi Samsung al fianco del Play Store di Google. Si tratta di una soluzione, ormai disponibile già da un po' di tempo, che permette di personalizzare al meglio il proprio dispositivo Samsung, nonché di ottimizzarlo in maniera veloce e intuitiva.



Dalla schermata di blocco al salvataggio delle notifiche

Le funzioni messe a disposizione da Good Lock sono davvero tante, perciò ci limiteremo a farvi degli esempi e ad illustrarvi quelle che secondo noi sono le più utili dandovi un assaggio su come questa soluzione gratuita possa essere utilizzata dai possessori di uno smartphone Samsung per migliorare la propria esperienza quotidiana.

La prima funzionalità su cui vale la pena soffermarsi è chiamata LockStar, che offre una maggiore possibilità in termini di personalizzazione della schermata di blocco. Questa feature vi consentirà di scegliere cosa visualizzare sullo schermo a seconda della posizione dello smartphone, quindi sia con l'impugnatura tradizionale e lo schermo in verticale, sia nella cosiddetta modalità landscape, vale a dire in orizzontale. Gli elementi che compongono la lock screen possono essere personalizzati completamente, dalla posizione alla dimensione, passando per l'eventuale rimozione degli elementi superflui. Con LockStar, quindi, potrete dare un tocco decisamente più personale alla schermata di blocco per renderla completamente vostra.



Un'altra delle funzioni più interessanti di Good Lock è NotiStar, che invece agisce sulle notifiche.

Quante volte avete ricevuto, ad esempio, un messaggio su un'app di messaggistica che è poi stato cancellato dal vostro interlocutore? Di base non saprete mai cosa voleva dirvi quella persona e dovrete dunque fidarvi, basandovi solamente sul suo "racconto" della situazione. Grazie a NotiStar, invece, potrete di fatto salvare le notifiche che vi arrivano sullo smartphone Samsung, recuperando anche quelle che magari avete scartato per sbaglio. Non mancano, tra l'altro, dei filtri che servono per scegliere quale tipo di messaggi salvare, così com'è possibile stilare una lista personalizzata delle applicazioni da cui non intendete perdervi nemmeno una notifica. Tra l'altro, è presente anche un'opzione per scegliere per quanto tempo mantenere salvate le notifiche (e con "Nessun limite" le salverete per sempre) ma c'è anche la possibilità di aggiungere una scorciatoia sulla schermata di blocco, per accedere rapidamente alle notifiche salvate.

Una terza funzione che potrebbe interessarvi è poi SoundAssistant, vale a dire uno strumento pensato per migliorare, in un certo senso, la vostra esperienza di fruizione di contenuti multimediali. Ma per l'esattezza, a cosa ci riferiamo?

Sicuramente avrete più volte modificato il volume dei vari comparti del vostro device tramite il bilanciere del volume, per aggiustare il livello della sveglia, della suoneria, delle chiamate e dei contenuti multimediali. Ecco, con SoundAssistant potrete agire sulla barra che indica lo stato del volume, quella che appare quando si premono i tasti volume. Di default, infatti, il pannello volume potrebbe non andare propriamente a genio a tutti, magari anche perché la barra può andare a coprire una zona importante del contenuto, se state assistendo a un film o se state giocando. Ecco allora che poter regolare la posizione di questo elemento dell'interfaccia potrebbe risultare interessante, perlomeno in determinati contesti. Questo è possibile solamente con Good Lock, che vi consigliamo di provare se avete uno smartphone Samsung dato che si tratta anche di una soluzione totalmente gratuita.



Come anticipato all'inizio, tuttavia, ribadiamo che queste funzioni sfiorano appena la superficie di quanto si può effettivamente fare con quest'applicazione, considerando anche la possibilità di espanderle ulteriormente tramite "moduli" aggiuntivi per integrare ulteriori tool all'interno dell'app. Dall'interfaccia all'esperienza generale, Good Lock quindi potrebbe consentirvi di sbloccare tutto il potenziale del vostro smartphone Samsung Galaxy.