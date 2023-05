Samsung Neo QLED 2023: tutto quello che c'è da sapere sui modelli 8K e 4K

La nuova gamma TV Samsung del 2023 ha subito stupito per un sostanziale incremento della qualità complessiva e per la varietà di nuove tecnologie proposte in tutta la lineup.

Oltre alla più che definitiva consacrazione dei cosiddetti pannelli QD-OLED, ormai presenza inamovibile nell'offerta del colosso dell'Home Entertainment, tra gli innesti più interessanti dell'anno troviamo una vera e propria impennata nelle performance e nelle specifiche dei processori neurali implementati da Samsung e, di conseguenza, nell'utilizzo di questi ultimi per automatizzare il miglioramento dell'esperienza di visione sotto una miriade di punti di vista.

Nello speciale di oggi parleremo proprio di questo, ovvero delle novità introdotte da Samsung sia a livello qualitativo che tecnologico nella sua gamma Neo QLED del 2023: tenetevi forte!



Non solo tecnologia

Nonostante a primo impatto la gamma Neo QLED possa sembrare quella più conservativa, le sorprese non mancano di certo, a partire appunto dalle tecnologie presenti. Trattandosi della famiglia di Smart TV più ampia, ci sono offerte davvero per tutti, dai pannelli Ultra HD di ultima generazione fino agli sbalorditivi 8K con la loro incredibile definizione.

Tuttavia, la prima differenza rispetto al passato è nell'impatto ambientale.

Samsung ha lavorato duramente per migliorare e perfezionare il suo ciclo di produzione per ridurre l'impronta di carbonio: il risultato è una lineup più verde, con materiali riciclati dal telecomando SolarCell Remote fino al rame e all'alluminio delle schede di alimentazione.

Anche il processo di produzione delle plastiche è stato ottimizzato, così come l'imballaggio che nel 2023 ridurrà ulteriormente l'utilizzo di inchiostro e le dimensioni delle scatole.

Ultimo, ma non per importanza, l'affinamento della modalità di risparmio energetico, riducendo così l'impatto ambientale non solo della produzione ma anche del ciclo vitale di ogni TV grazie alla funzione AI Energy Saving in tandem con SmartThings Energy, per trovare modi sempre più intelligenti per ridurre i consumi e garantire soddisfazione durante l'utilizzo.

A un maggiore impegno per l'ambiente corrisponde un apporto tecnologico mai così all'avanguardia nella famiglia Neo QLED. Quantum Matrix Pro permette una gestione ancora più raffinata del local dimming, con un numero maggiorato di zone di controllo e una corposa riduzione del blooming. La tecnologia, affinata da Samsung negli anni fino alla forma attuale, consente una gestione a 14-bit dell'illuminazione del pannello, con contrasti ancora più decisi e neri profondi.

Un ulteriore passo in avanti è rappresentato, come accennato in apertura, dall'upgrade al processore neurale. Il Neural Quantum ora può sfruttare fino alla bellezza di 64 reti neurali per sfoderare armi di nuova generazione che permettono, ad esempio, un upscaling avanzato dei contenuti, oppure l'utilizzo della nuova feature esclusiva Auto HDR Remastering, che consente di applicare effetti di tipo HDR anche a materiale SDR che non lo supporta, il tutto rigorosamente in tempo reale.



La carica degli 8K

Per il 2023, la ricetta di Samsung prevede tre soluzioni che guardano all'8K come risoluzione nativa. Gradevole conferma è il ritorno, sul nuovo QN700C, dell'8K anche sui 55 pollici (oltre ai tagli più tradizionali da 65 e 75 pollici), una diagonale che non solo potrà risultare adatta a un ampio pubblico di appassionati con meno spazio a disposizione, ma anche eccezionalmente nitida grazie alla maggiore densità di pixel per pollice.

La sua più grande differenza con il resto della famiglia è la presenza del processore neurale Samsung Neural Quantum Lite 8K, che consente comunque di avere accesso alle funzioni di nuova generazione come l'Auto HDR Remastering. Permane invece la possibilità di ottenere un'esperienza di ascolto superiore grazie all'Object Tracking Sound (OTS Lite), al supporto Dolby Atmos e alla possibilità di aggiungere soundbar compatibili con Q-Symphony.

Lato gaming, è possibile sfruttare la tecnologia Motion Xcelerator Turbo per giocare ai propri titoli preferiti attraverso il potente Samsung Gaming Hub, sia tramite console che in cloud gaming.



Tutti i modelli 8K del 2023 sono dotati di design Infinity One Design con One Connect Box, vale a dire con cornici ridotte all'osso e box con elettronica e terminali separato dal pannello.

Salendo di un gradino troviamo il Samsung Neo QLED QN800C, che viene proposto invece nei tagli più classici da 65, 75 e 85 pollici. In questo caso si passa al processore Neural Quantum 8K a piena potenza e alla tecnologia Quantum Matrix Pro, una combinazione che mette sul piatto un'esperienza di visione in 8K migliorata con un suono pulito e avvolgente, grazie all'OTS+ per un audio dinamico e tridimensionale, mentre Adaptive Sound Pro migliora la resa sonora in base all'ambiente in cui è collocato il pannello.

In questo caso il divertimento è assicurato dalla presenza di Motion Xcelerator Turbo+ con refresh rate fino a 120 Hz, perfetto per le console di nuova generazione.



Infine, sua maestà il QN900C che aggiunge ulteriori tasselli alla proposta grazie al design Infinity One Design con Infinity Screen, che annulla anche la più piccola traccia di cornice dai bordi del pannello.

Anche in questo caso i tagli sono tre, pari a 65, 75 e 85 pollici, mentre a migliorare sono la frequenza di aggiornamento, che da 120 passa a 144 Hz, e la luminosità massima raddoppiata e pari a 4.000 nit.

Tutti i pannelli supportano HLG, HDR10 e HDR10+ e sono dotati sia di connettività wireless per sfruttare piattaforme di distribuzione di contenuti in streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ed Apple TV, che del Bluetooth per il pairing di headset e auricolari.

A bordo un comparto audio da 6.2.4 canali con Dolby Atmos e OTS Pro.

Il range di prezzi è ampio e viene incontro alle esigenze di più fasce di pubblico: si parte dai 2.499 euro del QN700C fino ai 5.499 euro di partenza per il QN900C, mentre il QN800C nel taglio da 65 pollici viene proposto a 3.799 euro.



La famiglia 4K

Guardando al segmento rappresentato dalle proposte Neo QLED con risoluzione nativa 4K, il flagship per il 2023 è il nuovo Samsung Neo QLED QN95C, pannello pensato per offrire il massimo in questa categoria senza rinunce e con un bagaglio tecnologico di tutto rispetto.

I tagli a disposizione sono tre, da 55 a 85 pollici, passando per le tappe intermedie da 65" e 75", tutti con la bellezza e semplicità del design Infinity One, mentre a bordo prende posto il processore neurale Samsung Neural Quantum 4K che garantisce la perfetta compatibilità con Auto HDR Remastering e con tutte le altre funzionalità esclusive basate sull'IA, tra cui anche Shape Adaptive Light e Real Depth Enhancer.

Zero compromessi anche per chi intende farne il centro nevralgico della propria sala giochi domestica, grazie alla presenza di Motion Xcelerator Turbo Pro per giocare in 4K a 144 Hz, del Gaming Hub di nuova generazione e della fondamentale Game Bar 3.0, per il controllo di tutti i parametri di gioco e i settaggi on-the-go per migliorare la propria esperienza.

Chiudono il cerchio un audio d'eccezione, con supporto a Dolby Atmos e Q-Symphony, oltre all'apprezzato Object Tracking Sound (OTS+).

Questa Smart TV parte da 2.599 euro per il taglio da 55 pollici.

L'offerta 4K nella gamma Neo QLED, al netto della proposta flagship, è composta anche dal QN90C e dal QN85C.

L'intermedio QN90C è una famiglia allargata, che amplia le possibilità in termini di dimensione rispetto al resto della serie, grazie a opzioni che spaziano dalla maestosità degli 85 pollici all'essenziale compattezza dei 43". In totale, si potrà scegliere tra 43, 50, 55, 65, 75 e 85 pollici, con prezzi da 1.399 euro in su.

Per questo modello, Samsung ha adottato il design NeoSlim, ancora più minimale rispetto alla passata generazione. In generale, con questa proposta si amplia l'offerta non solo in termini di dimensione ma anche di preferenze, poiché questi pannelli sono tutti trattati con rivestimento anti-riflesso, garantendo una visione ottimale a chi preferisce questo tipo di finitura. A bordo anche qui l'ottimo processore Neural Quantum 4K di Samsung, così come una copertura pressoché completa di tutte le funzionalità richieste dalle console di ultima generazione, con una sottile distinzione: i più piccoli della serie, da 43 e 50 pollici, offrono la tecnologia Motion Xcelerator Turbo Pro con refresh rate fino a 144 Hz, mentre dai 55 pollici in su si arriva a 120 Hz con VRR.

Anche in questo modello sono implementate le nuove utility per migliorare la visione, incluso Auto HDR Remastering, così come un sonoro avanzato con supporto a Dolby Atmos e OTS Lite.



Ultimo, ma non per importanza, il Samsung Neo QLED QN85C, che introduce la gamma con tagli da 55, 65 e 75 pollici e prezzi a partire da 1.799 euro.

Il NeoSlim Design troneggia anche qui, garantendo una maggiore essenzialità nelle linee e nei volumi rispetto al 2022, per un pannello generalmente più leggero e compatto.

Il cuore pulsante dell'offerta è sempre il processore Neural Quantum 4K senza esclusione di colpi, Auto HDR Remastering incluso. Motion Xcelerator Turbo+ consente di giocare in 4K con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz mentre il sonoro è affidato a un sistema 2.2.2 con Dolby Atmos e OTS.