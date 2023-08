Samsung, non solo Odyssey Neo G9 da 57': le novità dalla Gamescom 2023

La kermesse di Colonia dedicata ai videogiochi ha fatto da sfondo al lancio di quello che si candida a essere il monitor più desiderato dai PC Gamer, il nuovo Odyssey Neo G9 da 57 pollici, ma per Samsung le novità non finiscono qui, perché ci sono stati anche altri due annunci particolarmente importanti per i giocatori da PC e console ma anche per il Cloud Gaming, con una nuova versione di Odyssey Ark e l'estensione del supporto al Gaming Hub su prodotti più datati.



Sua maestà, l'Odyssey Neo G9 57"

Preannunciato al CES 2023, il protagonista assoluto della fiera è stato sicuramente lui, il primo monitor da gaming a vantare una risoluzione Dual UHD con refresh rate fino a 240 Hz e tempo di risposta 1ms (GtG). Samsung e AMD, rappresentata dal Chief Architect Frank Azor in persona, hanno spiegato anche com'è stato possibile raggiungere questo incredibile traguardo.

Le due aziende hanno lavorato fianco a fianco per l'adozione dello standard Display Port 2.1, di cui vi avevamo già parlato nel corso della presentazione delle Radeon RX 7900, che consente di ottenere una banda superiore per la trasmissione di immagini ad alta risoluzione e refresh rate elevati.

Siamo di fronte a un pannello 32:9, con risoluzione Dual UHD da 7680x2160 pixel, che può essere visto come un "doppio" monitor 4K, da circa 28.5 pollici ciascuno.

Il G95NC è un monitor Super Ultrawide avvolgente, a perdita d'occhio, grazie a una abbondante curvatura 1800R, perfetto per il gioco, per la produttività e per i contenuti multimediali, con contrasti elevati e colori brillanti, grazie all'utilizzo dei MiniLED in combinazione con la tecnologia Quantum Matrix di Samsung, la certificazione VESA DisplayHDR1000 e il FreeSync Premium Pro, per giocare ad alto framerate senza tearing.

Oltre al pieno supporto allo standard Display Port 2.1, si potranno collegare i propri device anche tramite HDMI 2.1.



La scheda tecnica prevede anche feature intelligenti e pensate per ampliare le opportunità d'uso e migliorare la produttività. Tra queste, Auto Source Switch+ per il passaggio istantaneo da una sorgente all'altra in maniera del tutto automatica, ma anche e soprattutto Picture-by-Picture e Picture-In-Picture, che consentono di visualizzare contemporaneamente i contenuti da due sorgenti diverse, una affianco all'alta come su due monitor 16:9 o una a pieno schermo e l'altra sovrapposta in finestra, regolabile in dimensioni fino al 25%.

CoreSync e Core Lighting+ saranno invece responsabili dell'illuminazione posteriore, che verrà poi proiettata sul muro in perfetta sincronia di colori con le immagini riprodotte sullo schermo.

Il nuovo Samsung Odyssey Neo G9 da 57" sarà disponibile a partire dal 10 settembre a un prezzo di 2.499 euro sul sito ufficiale. Sulla base delle specifiche e di quanto visto in fiera, riteniamo che si tratti di un prezzo adeguato a ciò che viene proposto, sia in termini qualitativi che tecnologici, ma anche per la caratteristica unicità di questo prodotto, di assoluto valore e che non ha eguali sul mercato.

Oltretutto, gli utenti interessati potranno beneficiare di una doppia promozione esclusiva. La prima, aperta a tutti, consente di ottenere in regalo un Samsung Galaxy S23 da 8/128GB dal valore di mercato di 979 euro iscrivendosi a Samsung Members e facendone richiesta esibendo la prova d'acquisto (qui tutte le informazioni relative alla promozione).

La seconda, invece, è dedicata ai già iscritti alla newsletter di Samsung Members che in queste ore avranno già ricevuto il codice da riscattare in fase d'acquisto per ottenere 300 euro di sconto al cashout durante il periodo di preorder. Le due promozioni sono compatibili tra loro, per un valore di quasi 1.300 euro tra sconto e omaggi.



Le altre novità

Durante la presentazione ci sono stati due nuovi e interessanti annunci. Il primo riguarda la revisione del gigantesco monitor Odyssey Ark da 55 pollici, ora con la possibilità di visualizzare non solo più finestre ma anche più input contemporaneamente, tutti controllabili con le medesime periferiche tramite la tecnologia KVM Switch. Inoltre, Samsung ha aggiunto anche il supporto DisplayPort 1.4, una feature chiesta a gran voce dai fan.

L'annuncio che ci ha colpito maggiormente, tuttavia, è stato un altro e dimostra quanto Samsung abbia a cuore l'esperienza d'uso sui propri prodotti non abbandonando il supporto dopo una manciata di mesi.

Per celebrare l'arrivo di Starfield sul Game Pass e quindi anche su Gaming Hub, il "salotto" virtuale delle Smart TV Samsung espande il proprio supporto in maniera retroattiva: dopo averlo lanciato con la lineup 2022, averlo riproposto quest'anno e integrato anche nella gamma 2021, Samsung ha annunciato che il Gaming Hub arriverà anche sulle Smart TV Samsung del 2020, dando un'arma in più, completamente gratuita, anche a chi non ha intenzione di cambiare il proprio pannello.

Con Gaming Hub, anche le TV di tre anni fa potranno avere il loro centro di controllo dell'esperienza di gioco, con totale libertà di gestione di PC, Console, Controller e Headset Bluetooth, ma anche con la possibilità di giocare direttamente dalla TV in Cloud Gaming tramite le piattaforme Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce NOW.