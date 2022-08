Samsung, non solo QLED: ecco il TV OLED S95B da 55 e 65 pollici

Il 2022 per gli appassionati di Home Entertainment è stato un anno entusiasmante. Le proposte dei principali player si sono focalizzate sulle loro tecnologie di maggior pregio, puntando a migliorare ulteriormente l'offerta di punta.

Samsung, invece, si è mossa diversamente. Abbiamo accolto con piacere, per esempio, la sua nuova generazione di pannelli 8K e ne abbiamo parlato nella nostra recensione del Samsung QN800B. La nuova offerta miniLED del colosso sudcoreano ha assottigliato marcatamente la differenza tra LED e pixel autoilluminanti, con neri eccezionali e al di sopra di ogni aspettativa.

D'altro canto, non si può parlare del 2022 di Samsung senza menzionare la novità più rilevante per il produttore e per tutta l'industria e che, con buona probabilità, è destinata a rappresentare uno spartiacque tra il passato e il futuro della tecnologia: il primo pannello Samsung QD-OLED.



Il maestoso S95B

Rumoreggiata per anni, la nuova frontiera dell'OLED è stata svelata dalla casa di Suwon nel corso del CES 2022 di Las Vegas, proprio insieme ai nuovi pannelli miniLED.

Abbiamo avuto modo dapprima di dargli uno sguardo da vicino, salvo poi poterne parlare in maniera più approfondita nella nostra recensione del Samsung S95B. La prima differenza rispetto al resto del mercato riguarda la presenza di un pannello OLED blu, quindi privo del tradizionale sub-pixel bianco degli schermi WOLED. Quest'ultima tecnologia ha avuto il merito di consentire agli altri produttori di aumentare la luminosità massima dei propri pannelli OLED, con delle controindicazioni. I pannelli più recenti, infatti, ad alta luminosità tendono a cedere qualcosa in termini di fedeltà cromatica. Inoltre, si parla di una generale riduzione della longevità dovuta allo sforzo richiesto per ottenere lo scopo.

Samsung ha deciso di fare un passo indietro... ma solo per prendere la rincorsa!



Partendo da un OLED tradizionale e fondendo il meglio di questa tecnologia con quella dei suoi pannelli Quantum Dot, è riuscita a creare un connubio perfetto e che non lascia molto spazio all'interpretazione.

In buona sostanza, siamo di fronte a un'eccellenza assoluta per la tecnologia e per il mercato più in generale, con neri profondissimi dati dai pixel autoilluminanti e l'interposizione di uno strato Quantum Dot per migliorare non solo la resa cromatica ma anche la fedeltà ad alti livelli di illuminazione.

I nostri risultati parlano chiaramente di una copertura completa sui principali spettri di fruizione, unita a un'elevata luminosità in HDR e a contrasti infiniti.

Il nuovo S95B è un prodotto unico nel suo genere, non tanto perché rappresenta il grande ritorno di Samsung in questo segmento, ma perché per farlo il produttore ha puntato a una rivoluzione a tutto tondo.



Nuovo dentro e fuori

Archiviato l'aspetto senza dubbio più macroscopico dell'offerta, il Samsung S95B porta sul mercato una ventata d'aria fresca anche sotto altri punti di vista.

Esteriormente siamo di fronte a un prodotto sviluppato intorno al nuovo LaserSlim Design ultrasottile, con una cornice sottilissima e un profilo straordinariamente compatto sulla porzione inferiore del retro del pannello.

Un minimalismo estetico e dimensionale che non si traduce in grosse rinunce sul profilo tecnologico, a partire dal comparto audio composto da 2.2.2 canali per un totale di 60W con supporto Dolby Digital e Dolby Atmos. A questo si aggiunge la piena compatibilità con la tecnologia Q-Symphony, che consente di sincronizzare l'audio della TV con quello di altri diffusori sparsi per la stanza e collegati in modalità wireless, a patto che gli altri dispositivi siano compatibili, come per esempio il sistema di cui abbiamo parlato nella nostra recensione della Soundbar Samsung HW-S800B.



Ovviamente, anche l'S95B come punta di diamante della lineup Samsung OLED beneficerà di tutto il pacchetto di novità software incluse nel nuovo Tizen OS. Ampio spazio, per esempio, al cloud gaming: dopo aver portato sulle sue Smart TV Xbox Cloud Gaming, Stadia e GeForce NOW senza necessità di accessori esterni, Samsung ha creato uno spazio dedicato esclusivamente a queste piattaforme, il nuovo Gaming Hub.

Inoltre, non mancano novità e feature esclusive anche per la sezione multimediale. Insomma, sono tantissime le chicche dei Samsung TV 2022, da Watch Together al Gaming Hub, e il nuovo S95B pesca a piene mani dal calderone delle novità dell'anno per portare una delle esperienze Smart più complete e funzionali attualmente sul mercato anche su un pannello OLED.



Non si può parlare di gaming, però, senza dare uno sguardo anche sotto il cofano. Tanto per cominciare, anche il QD-OLED di Samsung presenta il supporto al FreeSync Premium e alla tecnolgia Motion Xcelerator Turbo+ per flussi 4K/120 ottimizzati e compensati.

Di conseguenza, parliamo di un pannello QD-OLED con risoluzione nativa 2160p e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e, trattandosi di un'offerta premium, non stupisce affatto la presenza di un set completo di ingressi HDMI 2.1 a banda piena, inclusa la compatibilità eARC sulla terza. Completano il quadro un ingresso Ethernet, WiFi e Bluetooth 5.2.

Il cuore pulsante del televisore è il processore Samsung Quantum Neural 4K, con ampie potenzialità legate all'Intelligenza Artificiale e che, con le sue 20 reti neurali, consente di ottenere ottimizzazioni a tutto tondo sull'esperienza multimediale, dalla luminosità ai contrasti, passando per la profondità della scena e dei soggetti con Real Depth Enhancer. Immancabile, ovviamente, lo scaler di risoluzione per i flussi video meno pregiati.

Il Samsung S95B è disponibile in due tagli, da 55 e da 65 pollici. Il prezzo, attualmente in promozione per entrambi, è di 2.199 euro invece di 2.499 euro per il più piccolo. Per il 65 pollici, invece, il punto di partenza sono 3.499 euro, attualmente scontati a 2.999 euro.

Per entrambi, è possibile utilizzare il codice "BACKTO" per ottenere un ulteriore 10% di sconto al chechout ma non è finita qui, poiché fino al 30 settembre 2022 è ancora possibile ottenere fino a 500 euro di rimborso sui Samsung OLED nel contesto della campagna promozionale "OLED ti stupisce, OLED ti rimborsa".