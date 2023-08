Samsung: le novità gaming della gamma TV 2023, da Game Bar 3.0 a Gaming Hub

Da qualche anno l'industria TV si è resa conto dell'importanza cruciale che svolgono gli ampi pannelli nel proporre un intrattenimento a 360 gradi.

Centrali nella fruizione di contenuti multimediali di qualità più o meno elevata, sono da sempre legati a doppio filo anche al mercato videoludico, soprattutto in campo console ma è da relativamente poco che si è puntato in maniera particolarmente esplicita in questa direzione e Samsung è stata uno degli apripista di questa nuova era del gaming.

Con la Game Bar prima e con il Gaming Hub in seconda battuta, le Smart TV Samsung sono diventate veri e propri centri nevralgici del gioco multipiattaforma, dalle console ai PC, passando per il Cloud Gaming.

Il 2023 è stato un anno ricco di novità da questo punto di vista e siamo qui per raccontarvele tutte.



La nuova Game Bar 3 di Samsung

Con questa nuova generazione di Smart TV, Samsung ha arricchito la gamma QD-OLED 2023 con più pannelli, dando una maggiore possibilità di scelta.

La gamma Neo QLED 2023, invece, mai come quest'anno punta sull'elaborazione tramite reti neurali per rendere ancora più spettacolare l'immagine sui pannelli dei suoi brillanti TV 8K.

Tutti, però, hanno un filo conduttore e si chiama Game Bar 3.0, un nuovo e potente strumento per il gioco che appare a schermo nel momento in cui si entra in Game Mode, quindi automaticamente appena si avvia un gioco.

Oltre ad aumentare la luminosità e ridurre l'input lag in automatico, quindi, ci verranno mostrati anche degli interessanti strumenti per il monitoraggio e la regolazione della nostra esperienza di gioco, con le costanti già viste in passato e qualche novità.

Al primo posto da sinistra troviamo i preset Immagine, per regolare a proprio gusto la resa visiva sulla base delle varie preimpostazioni Gioco offerte da Samsung a seconda del genere oppure si potrà scegliere un'opzione personalizzata per agire a nostro piacimento.

Poi troviamo il rapporto d'immagine, a seconda del tipo (e dell'età) del contenuto a schermo e subito dopo un'interessante novità, ovvero la funzione Minimap Zoom.



Lo zoom sulla minimappa fa esattamente quello che promette e probabilmente è destinato a diventare una delle feature più importanti dell'anno se non delle prossime generazioni.

Con questo semplice comando, infatti, a prescindere dalla risoluzione di rendering e dalle dimensioni dell'OSD di gioco, potremo selezionare un'area dello schermo per ingrandirla a nostro piacimento. Chiaramente, il nome suggerisce esattamente quale sia il suo scopo originario, ovvero andare ad aumentare le dimensioni della mappa indipendentemente dalle proporzioni dell'interfaccia, ma potremo andare a selezionare anche altre aree di nostro interesse.

Molto interessante anche la funzione Minimap Sharing, che consente di proiettare la mappa di gioco addirittura su un pannello esterno, come ad esempio un monitor o un tablet compatibile.

In fila troviamo anche l'attivazione o meno di Game Motion Plus e del mirino a schermo (Virtual Aim Point, o crosshair per gli appassionati), molto utile negli shooter più frenetici (e per evitare che un figlio particolarmente "competitivo" lo faccia col pennarello).



Infine, un toggle rapido per gestire l'uscita audio. Un'altra novità, poi, è rappresentata dalla guida all'utilizzo della Gaming Bar, posta proprio come ultimo strumento per aiutarci a sfruttare al meglio tutte queste armi.

In basso, oltre ai comandi già menzionati, troviamo una fila di voci di monitoraggio in tempo reale. In primis troviamo le informazioni sul gioco e sulla modalità della TV, quindi la risoluzione e l'intensità della riduzione dell'input lag. Al loro fianco troviamo la conta degli FPS e lo stato di attivazione di HDR e VRR.



Gaming Hub, dov'eravamo rimasti?

Non si può parlare di gaming sulle Smart TV Samsung senza indugiare per qualche minuto anche sul Gaming Hub, feature unica nel suo genere che di fatto ha cambiato le carte in tavola in termini di offerta videoludica sulla TV. Samsung offre un ambiente completo per i videogiocatori, una vera e propria casa, punto di partenza e di arrivo delle proprie sessioni di gioco, con controlli rapidi, suggerimenti e piattaforme.

Il Gaming Hub di Samsung offre di tutto, a partire dalla gestione rapida delle periferiche bluetooth connesse alla TV, tra cui headset e controller wireless (secondo le stime di Samsung, il 90% dei controller sono attualmente compatibili con il Gaming Hub e le sue funzionalità).

Di conseguenza, sempre dal Gaming Hub potremo gestire tutti gli ingressi video, inclusi PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.



Inoltre, sempre da qui possiamo controllare tutte le applicazioni e servizi correlati al gaming, a partire da YouTube e Twitch, con tutti i contenuti suggeriti e messi a disposizione dai nostri streamer preferiti ma non solo.

Infatti, la proposta videoludica di Samsung passa immancabilmente anche dal Cloud Gaming, offrendo collegamenti rapidi anche ai servizi più popolari in Italia, cioè Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce NOW, entrambi integrati nell'interfaccia sia come collegamenti che tramite menu contestuali in cui Samsung ci proporrà giochi nuovi o popolari ancora da scoprire.

L'offerta gaming della gamma TV Samsung 2023 è, senza timore di smentite, la più completa attualmente sulla piazza, non solo per la quantità di strumenti offerti ma anche per com'è stata strutturata l'intera proposta dedicata a questo tipo di intrattenimento, facendo sentire un gamer realmente a casa proprio come nella home della sua console preferita.

Ricordiamo che sullo shop ufficiale del produttore è attualmente attivo il codice promozionale "SUMMER" che consentirà di ottenere fino al 15% di sconto sulla gamma TV Samsung. La promozione terminerà il giorno 21 agosto.