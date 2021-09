Samsung Odyssey G3 e G5, gaming in FullHD e 2K senza compromessi

Oltre a rappresentare l'emblema dei gaming monitor di fascia alta e altissima, la gamma Odyssey offre soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze, anche per configurazioni più attente al budget a disposizione. Le linee Odyssey G3 e G5 sono ormai da più di un anno un punto di riferimento proprio in questo segmento, offrendo prestazioni senza compromessi e un'esperienza visiva di prim'ordine.



Nel 2021, Samsung ha arricchito la proposta gaming con le nuove varianti a schermo piatto. Arrivano dunque sul mercato i nuovi G30A e G50A, monitor che non vedono l'ora di dimostrare tutto il loro potenziale sul campo di battaglia.

Samsung Odyssey G3

L'offerta entry level è composta dalle soluzioni G3 a schermo piatto, dai 24 ai 27 pollici. Un upgrade ideale per il gaming in FullHd, grazie a un pannello con frequenza di aggiornamento di 144Hz, tempo di risposta di 1ms (MPRT) e, immancabilmente, il supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium.

A livello strutturale, siamo di fronte a un prodotto estermamente solido, con un piedistallo che permette un'escursione sufficientemente ampia da renderlo adatto a qualunque postazione.

La scelta di dotare questa soluzione di un design coerente con gli altri monitor presenti in lineup gli consente di essere preso in considerazione anche come monitor secondario per chi ha, ad esempio, un G7 o un G5, ed è alla ricerca di una soluzione dal prezzo più contenuto e meno esosa in termini di specifiche tecniche. Il prezzo è fissato sui 289 Euro della variante da 24 pollici, mentre il modello da 27 viene proposto a 349 Euro.

Samsung Odyssey G5

Nel segmento mainstream, una delle proposte più allettanti è ovviamente rappresentata dal modello G5. Il suo parente curvo dello scorso anno è stato tra l'altro fra le soluzioni più apprezzate sia per fascia di prezzo che per qualità intrinseca ed equilibrio generale nelle specifiche.



La lineup aggiornata vede l'arrivo della soluzione flat, taglia unica da 27 pollici con pannello IPS e risoluzione 2K. La crescente diffusione delle configurazioni da gaming in 1440p rende soluzioni di questo tipo a dir poco allettanti. Il G50A offre un refresh rate fino a 165Hz, supporto all'HDR10 e alla tecnologia AMD FreeSync Premium, nonché la compatibilità per l'utilizzo del G-SYNC.

L'input viene gestito attraverso gli standard DisplayPort 1.2 e HDMI 2.0. In questo segmento iniziano tra l'altro a comparire alcune delle funzionalità premium di Samsung, fra cui la modalità Low Input Lag e le funzionalità multitasking intuitive, che permettono di espandere le possibilità di utilizzo del display al di fuori dei metodi tradizionali, grazie alle tecniche PBP, o Picture by Picture, e PIP, o Picture in Picture.

Quest'ultima permette di creare un vero e proprio display virtuale aggiuntivo per svolgere contemporaneamente più compiti come se si avessero in tutto e per tutto due schermi.



La modalità Ultrawide Game View infine, consente di cambiare l'Aspect Ratio del display, passando da un rapporto 16:9 a un 21:9 virtuale, tramite l'inclusione di un letterbox, ovvero delle bande nere superiori e inferiori.

In questa modalità, molto apprezzata dai giocatori di eSport, sarà possibile ampliare il proprio campo visivo, per ricevere dunque informazioni periferiche normalmente irraggiungibili con uno schermo di questo tipo. Il prezzo per il modello G50A con schermo piatto e risoluzione 2K a 144Hz è di 429 Euro.

Una lineup arricchita che però mantiene viva la disponibilità delle soluzioni con display curvo. Il G5 in questo caso è disponibile in due dimensioni, da 27 e 32 pollici, e curvatura 1000R che minimizza l'area periferica di affaticamento oculare. Anche in questo caso la risoluzione è 1440p con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e tempo di risposta di 1ms. Il prezzo delle due soluzioni è di 279,90 Euro in offerta per il taglio da 27 pollici e 319 Euro per il modello da 32 pollici.

Uno splendido outsider è infine il G5 in versione Ultrawide, con Aspect Ratio 21:9 per 34 pollici e risoluzione 1440p. Questa intrigante opzione è disponibile a 462,99 Euro.



In definitiva, benché i monitor da gaming curvi stiano riscuotendo un successo crescente in tutto il mondo, l'impronta tradizionale dello schermo piatto sarà difficile da rimpiazzare del tutto. Proprio per questo, si sentiva la mancanza di alternative flat con la qualità che contraddistingue la gamma Samsung Odyssey. L'eterogeneità ora regna sovrana nel portfolio del colosso sudcoreano, ma l'attenzione al dettaglio è la stessa di sempre.