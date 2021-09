Samsung Odyssey G7 e G9: guida ai top di gamma con QLED

Entrata nel mercato dei monitor da gaming in punta di piedi, Samsung ha dimostrato sin dal 2016 di avere le carte in regola per dominarlo. Dopo aver sfiorato il 20% di market share in questo settore, il colosso sudcoreano decise che i tempi erano maturi per un rinnovamento totale.

Nasce così la gamma Odyssey, divenuta ormai iconica e indissolubilmente legata al segmento gaming. Il primo prodotto Odyssey è stato il G9 presentato al CES 2020, con un pannello VA dal rapporto 32:9, risoluzione 1440p con refresh rate a 240Hz e curvatura 1000R. Un vero e proprio colosso da 49 pollici, che avvolge completamente il campo visivo dell'osservatore.



La prima lineup comprendeva una collezione di splendidi monitor curvi per tutte le tasche ed esigenze. Oggi la gamma Odyssey si è espansa ulteriormente, accogliendo al fianco dei modelli originari anche delle soluzioni con schermo piatto dai 24 ai 28 pollici, che puntano al gamer più tradizionalista pur garantendo la qualità, le performance e la resa complessiva che contraddistinguono questa serie sin dal suo esordio.

I nuovi innesti vanno ad arricchire la già ricca famiglia di monitor Odyssey di fascia alta e altissima con un G70A dal pannello flat, un G7 curvo aggiornato e una nuova gamma di G9 che mette sul piatto tecnologie mai viste prima d'ora in campo gaming.

Odyssey G7

La sottofamiglia Odyssey G7 vanta attualmente due proposte particolarmente interessanti. Il nuovo G70A con pannello piatto da 28 pollici e il G75T curvo in doppia taglia, da 27 e 32 pollici.

La versione flat dell'Odyssey G7 presenta un pannello IPS 4K con ampio angolo di visuale, che arriva fino a 178 gradi. La risoluzione UHD regala naturalmente una nitidezza assoluta, grazie a una densità di pixel impressionante per un display con questa diagonale.

Presente l'HDR400 che, in combinazione con la matrice IPS, consente di ottenere una maggiore profondità dell'immagine, contrasto migliorato e neri più profondi. Quanto ai parametri più tecnici e sicuramente più interessanti per il panorama gaming, siamo in presenza di un monitor con frequenza di aggiornamento che può spingersi fino a 144Hz con risoluzione 4K, una vera e propria eccellenza del segmento che, al contempo, garantisce un tempo di risposta di 1ms.

Anche le console di nuova generazione sono pane per i suoi denti, grazie al supporto all'input in 4K a 120Hz su HDMI 2.1. Presenti, ovviamente, anche FreeSync Premium Pro e compatibilità G-SYNC. L'HUB incorporato supporta ingressi USB 3.0. Il prezzo consigliato per questa nuova soluzione è di 749 Euro.

Il G75T presenta invece una soluzione Quantum Dot con risoluzione WQHD, certificazione VESA HDR600 e un'impressionante curvatura 1000R per ridurre l'affaticamento nella visione delle zone periferiche. Il G-SYNC e il FreeSync Premium Pro rappresentano solo il coronamento di un display votato al gaming, anche competitivo.

Il refresh rate in questo caso si spinge fino a 240Hz e anche l'input lag è ridotto a 2ms. Il tempo di risposta è di 1 ms. Il G75T è attualmente disponibile in forte sconto sul sito ufficiale a 669 Euro, con un risparmio di 80 Euro, per il modello da 32 pollici. Se si opta per la diagonale da 27 invece, il prezzo scontato è di 579 Euro.

Odyssey G9

Se la famiglia Odyssey risulta particolarmente ricca di soluzioni sia nella fascia media che alta, al top della gamma troviamo ben quattro configurazioni, ideali per qualunque esigenza. Tutti Super UltraWide con aspect ratio a 32:9, tutti da 49 pollici, molteplici però le differenze.

Alla base della piramide troviamo il CHG9, un monitor QLED dotato di Metal Quantum Dot, che migliora ulteriormente la resa cromatica della tecnologia fornendo neri più intensi che in passato. La curvatura 1000R è estrema e la certificazione HDR600 amplifica ancora di più i contrasti e la profondità visiva. Con una risoluzione 1080p fino a 144Hz, questo pannello si configura come un'ottimo alleato per il gaming ad alto framerate, anche se non si vuole rinunciare all'esperienza avvolgente di un pannello dalla diagonale tanto generosa.

Supporto pieno per FreeSync Premium Pro e compatibile con il G-SYNC, anche in questo modello troviamo un HUB con porte USB 3.0. Il prezzo consigliato, attualmente ridotto di ben 200 Euro, è di 899 Euro sul sito ufficiale.



Il modello CRG9 da 49 pollici invece sposta i riflettori sulla risoluzione target 1440p, con frequenza a 120Hz e tempo di risposta di 4ms GTG. In questo caso, ci troviamo davanti a un pannello QLED che offre il supporto all'HDR1000, con una luminosità massima di 1000 nit e una copertura DCI-P3 del 95%. Compatibile con FreeSync 2 e dotato di input lag ridotto, il CRG9 viene proposto a 999 Euro, con una riduzione ancora più corposa, pari a 300 Euro, sul prezzo di listino.

Conclude la gamma G9 standard il G95T, il mastodonte bianco con risoluzione Dual QHD per il gaming in 1440p a ben 240Hz. Si tratta davvero del massimo della categoria, con una visione a perdita d'occhio ad alta densità di pixel, il meglio della tecnologia QLED a sua disposizione e piena compatibilità con HDR1000 e HDR10+. Il gaming competitivo anche qui non trova problemi di sorta, grazie all'input lag ridotto a 2ms e tempi di risposta di 1ms. La tecnologia Picture By Picture di Samsung qui risulta particolarmente utile, in combinazione con la risoluzione Dual QHD di cui è dotato. In questa modalità infatti, è possibile sdoppiare il pannello in due schermi separati, facendoli riconoscere come tali al sistema operativo.



Si tratta di una funzionalità aggiuntiva che amplia a dismisura le possibilità sul fronte della produttività e che non presenta al contempo i limiti di due monitor separati, fra cui una doppia combinazione di cavi e l'impossibilità di eliminare i bordi centrali quando si estende il desktop. Attualmente il G95T risulta in offerta a 1369 Euro sul portale Samsung.

Odyssey Neo G9

Capitolo a parte per il modello Neo, davvero il massimo attualmente sulla piazza, che sdogana finalmente anche in questo settore la tecnologia Mini LED.

Il pannello Quantum Mini LED del Neo G9 con tecnologia Quantum HDR2000 è un prodotto assolutamente fuori categoria grazie alle sue 2048 zone di local dimming e al controllo della retroilluminazione a 12-bit, che gli conferiscono una resa d'immagine difficilmente superabile in confronto ad altri monitor simili. Anche qui siamo al cospetto di un display dimensionalmente paragonabile a un doppio QHD, dunque la modalità PBP amplierà a dismisura le possibilità dei suoi possessori. Produttività a parte, il target è il gaming a 1440p, sia in modalità Super UltraWide che con rapporto 16:9 in PBP. Possibile raggiungere i 240Hz di refresh rate e un tempo di risposta di 1ms nonostante l'elevata qualità del pannello. Basso anche l'input lag e, naturalmente, sono presenti sia il FreeSync Premium Pro che il G-SYNC. Il prezzo finale, attualmente in offerta, è di 1999 Euro.