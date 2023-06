Samsung Odyssey OLED G9: un colossale centro d'intrattenimento

Quello di Samsung è stato finora un 2023 a dir poco esaltante, aprendo le danze con un Galaxy S23 Ultra che nella nostra recensione si è rivelato come lo smartphone da battere sin dall'alba del nuovo anno e un monitor flagship per il gaming che già dal suo annuncio al CES 2023 ha messo in chiaro quali fossero le intenzioni del brand per questa generazione: dominare in tutti i sensi, senza esclusione di colpi.

Abbiamo già dato uno sguardo più approfondito alla nuova proposta top di gamma nel nostro recente speciale su Odyssey OLED G9, maestoso come sempre ma diverso dal solito, e non solo per la presenza di un gigantesco pannello OLED curvo.

Oggi ci occuperemo proprio di questo, ovvero di scoprire cosa si nasconde di così diverso dal solito in questo dispositivo, che abbandona le vesti di semplice periferica di output per diventare qualcosa di più, un vero e proprio centro per l'intrattenimento.



Dov'eravamo rimasti

Prima di scoprire la sua anima puramente smart, è giusto tornare un attimo sulla scheda tecnica di quella che rappresenta probabilmente la vetta più elevata mai toccata dalla famiglia Odyssey in questi anni.

Il nuovo monitor Samsung Odyssey OLED G9 raccoglie l'eredità della famiglia G9 portandola in un'altra dimensione, offrendo come sempre il massimo dell'esperienza con una diagonale da 49 pollici in formato super-ultrawide 32:9 con risoluzione dual QHD (5.120x1.440 pixel) e curvatura 1800R, ma anche la profondità di neri e colori dei diodi organici in continuità con quanto già visto nel nostro approfondimento sul gigantesco Odyssey Ark.

Il nuovo Odyssey OLED G9 offre il meglio dei due mondi, con un refresh rate che si spinge fino a 240 Hz e tempi di risposta ridotti all'osso, fino a 0,03 ms (GTG), il tutto senza scordarsi il pieno supporto ad AMD FreeSync Premium Pro e certificazioni VESA Display HDR True Black 400 e HDR 10+ Gaming. Il consumo tipico, secondo Samsung, si attesta sui 75W.

Non manca nulla neanche in termini di I/O, dato che a disposizione abbiamo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e MicroHDMI 2.1 con Auto Source Switch+. Chiudono la lista dei terminali tre ingressi USB-C, uno per l'upstream e due per il collegamento di periferiche e accessori USB.



Un'anima smart, non solo per il gioco

Ciò che rende il nuovo Odyssey OLED G9 diverso da tutti gli altri è la sua completa integrazione con i servizi smart di Samsung.

L'elettronica è gestita dal processore neurale Neo Quantum Pro con IA, che analizza e ottimizza ogni singolo fotogramma dato in pasto al monitor per esprimere sempre al massimo le potenzialità di un pannello di fascia superiore.

Ma non è finita qui: a bordo troviamo, infatti, il sistema operativo TizenOS che abbiamo ormai imparato a conoscere alla perfezione sulla gamma TV di Samsung, aggiornata al 2023 e con tutte le feature esclusive pensate per il gaming.



Non manca, quindi, una Game Bar completa con i toggle rapidi tipici dell'interfaccia Samsung, per gestire gli aspetti più essenziali dell'esperienza, tra cui l'attivazione o meno di VRR e HDR, il preset immagine attivo, il volume e il crosshair al centro dello schermo, oltre al monitoraggio del framerate in tempo reale.

L'ormai indispensabile Gaming Hub di Samsung fa il paio con la Game Bar, offrendo un centro unico per l'intrattenimento videoludico, attraverso il quale gestire dispositivi da gioco come PC e console, ma anche periferiche come controller e headset bluetooth (con tanto di accesso rapido al pairing di nuovi device). Questo è possibile per via della presenza della piena connettività tramite Bluetooth 5.2, ma non manca il WiFi: e perché, vi chiederete voi.



Ebbene, oltre a gestire una console o un PC esterni, il nuovo Odyssey OLED G9 può essere utilizzato in modalità indipendente per un'esperienza completamente standalone - ed ecco perché fare il pairing del controller direttamente con il monitor.

Avere a disposizione il Gaming Hub di Samsung da accesso a una lunga serie di app e servizi esclusivi, tra cui l'intrattenimento di Twitch e dei nostri streamer preferiti, ma non solo.

Infatti, potrete giocare in cloud attraverso le più popolari piattaforme attualmente attive in Italia, tra cui Xbox Cloud Gaming per giocare in streaming ai giochi del catalogo Game Pass, e GeForce Now, già compatibile con Steam, Ubisoft Connect ed Epic Games e che presto offrirà prestazioni potenziate anche per i giochi del servizio Microsoft.



Se il gaming è solo una delle vostre tante passioni, Odyssey OLED G9 offre anche la possibilità di avere accesso ai servizi di intrattenimento multimediale più gettonati, tra cui Samsung TV Plus, YouTube, Netflix, Apple TV+, Disney Plus, Prime Video e Paramount+, che potrete gustarvi tranquillamente senza necessità di collegare un dongle dedicato oppure da PC: così come per il Gaming Hub, infatti, anche le app multimediali possono essere installate ed eseguite direttamente dal monitor, senza scomodare altri dispositivi e ottimizzando non solo lo spazio sulla scrivania ma anche i consumi.

A proposito di ordine, ovviamente non poteva mancare un sistema audio stereo integrato, composto da due speaker da 5W, in modo tale da mettere da parte eventuali speaker dedicati.



Arriviamo alle note finali, che riguardano la Smart Home e l'IoT: oltre al gaming e all'intrattenimento multimediale, infatti, l'Odyssey OLED G9 offre la possibilità di controllare la propria domotica e i propri assistenti digitali direttamente dal monitor, grazie all'integrazione delle funzionalità di Samsung SmartThings e degli assistenti Bixby e Alexa, entrambi in italiano.



Si potranno controllare luci, altoparlanti e tutti gli elettrodomestici compatibili direttamente tramite l'hub intelligente di SmartThings, ma potrete utilizzare anche semplicemente la vostra voce, così da poter gestire la vita domestica in pochi istanti anche mentre siete impegnati nelle vostre attività di intrattenimento quotidiane, per esempio avviare una cottura con un forno smart, gestire la temperatura del condizionatore oppure avviare le pulizie con il vostro robot smart.

L'integrazione della piattaforma smart di Samsung in un monitor di questo calibro apre quindi le porte a un nuovo modo di vivere l'intrattenimento domestico e la domotica della propria casa, rendendolo non solo un compagno affidabile e trasversale per il gioco e l'ufficio nell'accezione più tradizionale del termine, banalmente collegandolo a un PC e sfruttando l'ampio desktop a disposizione, ma anche con dispositivi completamente spenti, utilizzando semplicemente il monitor e un pad bluetooth collegato, passando da un gioco a una serie TV, il tutto mentre regolate solo con la voce l'intensità della lampadina dello studio.