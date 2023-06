Samsung Odyssey OLED G9: il meglio del gaming e dell'intrattenimento

Sembra ieri, quando noi appassionati di tecnologia e fan del gaming su PC discutevamo della possibilità di vedere dei pannelli OLED all'opera sui nostri desktop: oggi quel sogno si è concretizzato e tra i produttori che hanno imboccato sin da subito questa strada spicca sicuramente Samsung.

Forte del brand Odyssey e di una linea di monitor che si è saputa conquistare un posto ai vertici della proposta dedicata ai videogiocatori e nel loro cuore, Samsung ha sapientemente aggiornato la propria lineup abbracciando la tecnologia dei diodi organici per migliorare ulteriormente la qualità e lo spessore tecnico dei suoi prodotti.



Il risultato di questo mix è perfettamente sintetizzato dal nuovo monitor Samsung Odyssey OLED G9, un mastodonte da 49 pollici con risoluzione Dual QHD, refresh rate fino a 240 Hz e una dotazione software pari a quella delle Smart TV più avanzate.



Design iconico

Presentato durante il CES 2023 di Las Vegas, l'ultimo arrivato in casa Samsung abbraccia i canoni estetici che hanno reso celebre la serie Odyssey, aggiornandoli in occasione della nuova gamma.

Odyssey OLED G9 è un monitor da 49'' maestoso, tanto moderno quanto minimale: il display con curvatura 1800R è circondato da una sottile cornice caratterizzata dal logo della casa nella parte inferiore.



La scocca, posteriormente, è uniforme e lascia spazio alle prese d'aria nella parte superiore, mentre sulla sinistra è posizionato il logo Odyssey retroilluminato.

Non poteva mancare l'iconica illuminazione RGB circolare, perfettamente centrata, che introduce il braccio di sostegno e al di sotto della quale si trovano tutti i terminali di espansione e di input.

Infine, piedistallo e braccio di sostegno si mostrano in un unico grande blocco poligonale, che offrono stabilità e sicurezza all'insieme.



Specifiche da urlo

Come abbiamo accennato in apertura, Samsung Odyssey OLED G9 porta in dote il meglio della tecnologia della serie Odyssey in tandem con la qualità dell'immagine e la profondità dei neri del suo pannello OLED.

Il display da 49 pollici in formato 32:9 e curvatura 1800R raggiunge la risoluzione DQHD di 5.120 x 1.440 pixel che offre un'esperienza paragonabile a quella di due monitor QHD affiancati, con tanto spazio a disposizione sul desktop e immagini sempre nitide e dettagliate.

L'anima da gaming del nuovo G9 si riflette in un refresh rate fino a 240 Hz e in tempi di risposta di soli 0.03 ms, con pieno supporto ad AMD FreeSync Premium Pro.

Caratteristiche che, abbinate alla presenza delle porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, consentono di ottenere il massimo dei risultati in termini di reattività.



La qualità delle immagini è garantita dalla presenza del processore Neo Quantum Pro che analizza costantemente i frame e ottimizza in tempo reale colore, sfumature e contrasto per immagini luminose e brillanti: la qualità della visione in HDR è ulteriormente enfatizzata dalla certificazione Vesa DisplayHDR True Black 400 che regala la massima resa dei toni scuri, senza pixel bleeding e con una fedeltà cromatica di alto livello.



Il gioiellino di Samsung è poi dotato di due altoparlanti integrati che possono sostituire quelli esterni, risparmiando spazio ed evitando la necessità di gestire i cavi.

Samsung Odyssey OLED G9 è un monitor da gaming che mette in campo il meglio delle caratteristiche dedicate al gaming, abbinandole alla qualità di visione solitamente riservata ai migliori televisori.



Gaming Hub e servizi Smart

Odyssey OLED G9 porta il concetto di "dotazione software" su un altro livello: non più un semplice menù dal quale gestire i settaggi ma un vero e proprio sistema operativo con tanti servizi a disposizione.



Il Gaming Hub di Samsung permette infatti di accedere a tutti i servizi relativi ai videogiochi da un unico semplice pannello: da qui è possibile accedere a tutti i dispositivi collegati, siano questi console e PC, nonché alle principali applicazioni disponibili e soprattutto ai servizi di Cloud Gaming.

Tutto il catalogo di Xbox Game Pass è immediatamente disponibile grazie alla partnership con Microsoft e alla potenza del cloud: basta collegare il proprio pad direttamente al monitor e il gioco è fatto.

Allo stesso modo NVIDIA GeForce Now consente di accedere alla propria libreria Steam, Epic Games e Ubisoft Connect senza il bisogno di download e aggiornamenti, in attesa dell'imminente arrivo del Game Pass anche sul servizio del team verde, per sfruttare il catalogo Microsoft con le prestazioni potenziate dei SuperPod di NVIDIA.



Configurazione e gestione dei settaggi sono resi estremamente semplici dalla presenza della Game Bar dalla quale è possibile controllare tutti i parametri e impostare i preset disponibili anche mentre si gioca.

Infine G9 offre un'esperienza smart del tutto paragonabile a quella delle migliori Smart TV del brand: Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV e tante altre applicazioni per l'intrattenimento possono essere raggiunte direttamente dal monitor, con tanto di raccomandazioni e guide personalizzate in base ai propri interessi.



Insomma, Samsung Odyssey OLED G9 mette insieme il meglio delle specifiche tecniche dedicate al gaming, la qualità dell'immagine e dei contrasti della tecnologia OLED e i servizi d'intrattenimento degni dei migliori TV.

Per averlo al nostro servizio bisognerà attendere il prossimo 14 luglio, quando sarà disponibile a partire da 2.199 Euro.