Samsung OLED 2023: tra novità e conferme sui magnifici OLED con Quantum Dot

Le novità della gamma TV di Samsung hanno coinvolto tutti i principali capisaldi del portfolio dell'azienda. Abbiamo già dato un'occhiata alle interessanti aggiunte nella famiglia Samsung Neo QLED del 2023 ma all'appello non potevano certo mancare i maestosi pannelli della serie Samsung OLED, che torna a proporre, per il secondo anno di fila, l'interessante binomio composto dai pannelli a pixel autoilluminanti con l'esclusiva tecnologia Quantum Dot.

L'offerta Quantum Dot OLED di Samsung per il 2023 punta a migliorare quanto di buono già proposto lo scorso anno, con contrasto infinito e una luminosità elevata senza per questo intaccare la corposità dei colori, innalzandone ulteriormente la qualità per quella che potremmo definire la definitiva consacrazione dei QD-OLED.

Sono dappertutto!

La prima novità, molto difficile da far passare in sordina, riguarda l'ampliamento dell'offerta, che ora conta due modelli di riferimento invece di uno. Di conseguenza, potremo sbizzarrirci tra diagonali e funzionalità alla ricerca della Smart TV QD-OLED più adatta alle nostre esigenze. Rispetto allo splendido S95B del 2022 - il cui merito principale è stato quello di dettare i tempi dell'industria allontanandosi anche concettualmente dal resto del mercato - quest'anno ci saranno quindi la sua diretta evoluzione S95C e il "piccolo" S90C, con differenze dentro e fuori tra loro e rispetto alla prima generazione, ma tra i due non cambieranno i tagli della proposta e infatti entrambi sono disponibili con diagonale da 55, 65 e il nuovo formato da 77 pollici.

La differenza principale tra le due proposte di quest'anno è di natura estetica. Il nuovo S95C si allontana dal predecessore proponendo per il top di gamma il design Infinity One, ancora più sottile e con One Connect box esterno per elettronica e terminali, che può essere agganciato sul piedistallo o disposto su un ripiano come un Set-top-box.

Il fratello minore, invece, adotta un approccio conservativo ma non meno minimalista, con il LaserSlim Design che concentra l'elettronica nella parte bassa del retro del pannello garantendo cornici ridotte all'osso e, nel resto del corpo, uno spessore minimo.



S95C, Alla ricerca di nuovi picchi

Oltre agli elementi tipici di rottura che osserviamo da una generazione all'altra, e di cui parleremo in seguito, il miglioramento che più di tutti avrà un impatto sull'esperienza di visione è del tutto iterativo e parliamo dei picchi di luminosità, superiori di circa il 25% dal modello del 2022 al nuovo S95C.

Insieme a questo dato molto interessante, arrivano anche altre migliorie, come ad esempio un pannello anti-riflesso più efficace e la promessa di una maggiore resistenza al burn-in, frutto dell'adozione del nuovo sistema Heavy H+, riferimento più o meno esplicito all'utilizzo del deuterio, isotopo dell'idrogeno, al posto di quest'ultimo.

Un doppio ulteriore passo in avanti, invece, è stato compiuto guardando all'efficienza: a un pannello ultrasottile e ancora più luminoso si contrappongono consumi ridotti ma anche un sistema di dissipazione ancora più efficace, aspetti che insieme puntano a garantire una longevità superiore.

Le Smart TV QD-OLED del 2023 confermano la risoluzione 4K sia nel top di gamma che nel modello base, ma è a livello tecnologico osserviamo altri interessanti cambiamenti, tra cui il refresh rate fino a 144 Hz per il gaming su PC e console ad alto framerate con Motion Xcelerator Turbo Pro, il potente Gaming Hub, per racchiudere in una schermata tutte le proprie console e i servizi di cloud gaming, e la funzione Super Ultra Wide Game View, per aumentare il campo visivo e avere maggiore controllo sulla scena grazie al supporto nativo alle risoluzioni ultrawide.



A bordo troviamo il processore Neural Quantum 4K con 20 reti neurali che sbloccano funzioni avanzate come l'upscaling dei contenuti video e il Real Depht Enhancer, che può riconoscere gli elementi a schermo donando maggiore profondità alla scena.

Quantum HDR OLED+ apre le porte al colore, insieme al supporto ad HDR10+ e HLG, mentre l'ALLM chiude il cerchio delle feature dedicate al gioco insieme al FreeSync Premium.

Sul fronte acustico troviamo un sistema 4.2.2 integrato (70W), supporto all'Object Tracking (OTS+), a Q-Symphony per sincronizzare soundbar e canali aggiuntivi Samsung e, naturalmente, a Dolby Atmos.



A tutto gaming, anche sul "piccolo" S90C

A livello di design, come già accennato, il Samsung S90C punta sul formato LaserSlim con elettronica ancorata al retro del dispositivo e per certi versi assume il ruolo di traghettatore tra una generazione e l'altra, filo conduttore che eredita tanto dal modello del 2022 ma anche qualcosa dalla sua evoluzione.

Sfoggia un pannello OLED con Quantum Dot capace di spingersi fino a 144 Hz in 4K con Motion Xcelerator Turbo Pro strizzando con forza l'occhio al pubblico interessato anche a un hub da gaming di nuova generazione, con console e PC prestanti e in grado di spingere il framerate a triplice cifra.

A questo proposito, vale la pena sottolineare che anche l'S90C supporta ALLM e Super Ultra Wide Game View, oltre al FreeSync Premium e al Gaming Hub.

Bene anche sul fronte sonoro, con 2.1 canali e potenza di 40W, OTS Lite e Dolby Atmos, con possibilità anche in questo caso di agganciare ulteriori canali e aggiungerli al sistema integrato con Q-Symphony.

Nonostante si parli di top di gamma riferendosi al S95C, a livello tecnologico le due offerte del 2023 sono sostanzialmente allineate, dato che il cuore pulsante resta il solito Neural Quantum 4K con IA a corredo per migliorare l'esperienza di visione.

Interessante anche la possibilità di effettuare la cosiddetta Smart Calibration, sbarcata sulle Smart TV Samsung lo scorso anno insieme a Real Depht Enhancer e che permette di ottenere ottimi risultati in termini di calibrazione semplicemente con l'ausilio di uno smartphone compatibile.

Il nuovo Samsung S90C parte da 2.199 euro per il modello da 55 pollici, mentre il flagship S95C viene proposto a partire da 2.599 euro, un dato interessante e che mostra con ancora più convinzione il collegamento a doppio filo tra S95B e S90C, mentre i corposi upgrade offerti con il maestoso Samsung S95C non sembrano trovare un riscontro altrettanto elevato in termini di cartellino, per una differenza di prezzo palpabile ma decisamente contenuta.