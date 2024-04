Samsung porta la cucina nel futuro: sempre più connessa e schermi ovunque

A EuroCucina 2024 Samsung ha mostrato la casa del futuro. Anzi, più che del futuro, del presente, visto che è realizzabile già oggi. Dai pannelli fotovoltaici agli elettrodomestici della cucina è tutto connesso, l'obiettivo non è solo spingere la domotica verso un livello superiore, ma anche risparmiare preziosa energia, ottimizzando al meglio il suo utilizzo.

A fare da filo conduttore è l'applicazione SmartThings, già presente su milioni di dispositivi mobile e di televisori. Ma alla fiera milanese Samsung ha messo in mostra anche i suoi migliori elettrodomestici, che promettono di cambiare in modo radicale uno degli ambienti più importanti della casa, la cucina appunto.

Schermi ovunque, dal forno al piano cottura

La casa connessa di Samsung punta tutto sugli schermi. Ne abbiamo visti ovunque e su elettrodomestici di ogni tipo, dal forno al piano cottura a induzione. Ma perché installare così tanti schermi se poi le stesse funzioni sono accessibili sullo smartphone?

Perché una casa domotica deve essere sempre interconnessa per funzionare bene. Grazie agli schermi si possono avere informazioni dettagliate sul singolo dispositivo che si sta usando, ma allo stesso tempo se ne possono controllare o gestire altri, oppure ricevere una semplice telefonata o guardare un video su YouTube. Tramite SmartThings poi le possibilità si espandono ancora, ad esempio con SmartThings 3D Map View si può avere una visione tridimensionale della casa, capace di localizzare gli elettrodomestici Samsung per controllarne il consumo e spegnerli da remoto. Ma questa è solo la punta dell'iceberg, perché l'IA e gli algoritmi sono presenti in modo massiccio, ad esempio spegnendo automaticamente i dispositivi inutilizzati quando si è fuori casa, o programmando l'avvio della lavastoviglie nelle ore di maggior risparmio energetico. Insomma, Samsung è pronta per gestire l'ecosistema domestico del futuro già oggi, il tutto in modo sicuro, grazie Knox, a proteggere i dispositivi e i dati degli utenti.

Ovviamente quella che abbiamo visto è una casa ipotetica, anche se non sembra siamo ancora agli inizi dell'era della domotica di massa, ma Samsung a EuroCucina 2024 ha portato anche delle novità che possono cambiare il modo in cui cuciniamo, a partire dal nuovo piano cottura a induzione Anyplace.

Si tratta di un piano cottura che al posto delle classiche bobine circolari utilizza delle bobine quadrate, in questo modo praticamente tutta la sua superficie può essere usata per cucinare, senza dover prestare attenzione a dove si appoggia la padella. Il piano cottura è poi completamente anti graffio, andando a risolvere uno dei problemi principali di questo tipo elettrodomestico. Anche qui ovviamente non manca lo schermo, posto alla base del piano, utilizzabile ad esempio per seguire delle ricette. L'Italia è un paese particolare però, con una tradizione culinaria unica, ecco perché le ricette proposte sono quelle di GialloZafferano, adatte quindi al pubblico italiano, a testimonianza dell'attenzione di Samsung per il nostro paese.

Altra novità è il frigorifero combinato F1rst 75 AI, il primo modello da incasso Samsung per moduli da 75 cm, pensato quindi per adattarsi non solo alle necessità degli utilizzatori, ma anche a quelle di chi le cucine le produce.

Grazie alla connessione Wi-Fi è possibile monitorare il consumo energetico in tempo reale, con cui ottenere una stima della spesa mensile, inoltre gli algoritmi pensati dall'azienda coreana permettono di regolare la velocità del compressore e la frequenza del ciclo di sbrinamento in base alle esigenze, risparmiando così preziosa energia.



Non manca nemmeno il forno connesso, con la gamma di forni Bespoke, che nei modelli più evoluti permettono diversi tipi di cotture, dal forno tradizionale alla modalità friggitrice ad aria, passando per la cottura a vapore, tutto in un unico dispositivo. Il top di gamma della Serie 7 integra addirittura una videocamera ultra wide all'interno, per poter controllare la cottura senza aprire il forno, e l'intelligenza artificiale, in grado di riconoscere il cibo che si sta cucinando suggerendo così la modalità e i tempi di cottura più adeguati. Nella demo presente in fiera il sistema ha riconosciuto senza problemi una pizza, proponendo così la ricetta migliore per prepararla.

Moohyung Lee, EVP and Head of the Customer Experience Team di Samsung, ha affermato: "Siamo convinti che la connettività fra gli elettrodomestici eleverà la qualità della vita quotidiana grazie alle molteplici funzioni offerte dai prodotti da incasso. Spero che i visitatori di EuroCucina possano apprezzare le nuove innovazioni lanciate da Samsung". Da quello che abbiamo visto Samsung ha già tracciato la strada per la casa connessa, un processo che potrebbe cambiare per sempre non solo la cucina, ma tutto l'ambiente domestico.