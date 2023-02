Samsung: a Francoforte per scoprire la nuova gamma TV 2023

La tecnologia accompagna ormai ogni momento delle nostre giornate e ci viene sempre più in soccorso quando si tratta di svolgere tutte quelle routine quotidiane che vanno spesso ad intaccare il poco tempo libero che abbiamo a disposizione: dalle pulizie domestiche alla cucina, per arrivare al meritato relax, i gadget tecnologici possono semplificarci la vita in maniera sorprendente.

In questo contesto, Samsung è tra i produttori più attenti e nel corso degli anni ha lavorato alla creazione di un vero e proprio ecosistema in grado di mettere in comunicazione e di coordinare ogni singolo dispositivo, a partire dall'intrattenimento.

Siamo stati nei pressi di Francoforte in occasione del Samsung Media Day e abbiamo avuto la possibilità di dare un primo sguardo alla nuova gamma di TV Samsung per il 2023 e a tanto altro.



Nuovi QD-OLED e via libera all'8K

Nello showroom allestito a pochi passi dalla principale sede europea del colosso Coreano erano presenti tutti i nuovi televisori, inclusi i Samsung MiniLED e QD-OLED svelati al CES 2023, che nel corso dei prossimi dodici mesi popoleranno il mercato.

Tra i protagonisti principali il nuovo Samsung S95C da 77 pollici (disponibile anche nei tagli da 65'' e 55'') accompagnato da One Connect Box, lo "scatolotto" che contiene l'elettronica e tutte le connessioni disponibili. Questa particolare soluzione, abbinata all'Infinity One Design del televisore che porta in dote un profilo sottilissimo, lascia un ampio margine di manovra per la predisposizione di tutto il sistema: One Connect Box può infatti essere agganciato al retro del televisore, fissato a muro o posizionato in disparte, magari nascosto in un apposito mobile TV.

Il display 4K con tecnologia Quantum Dot OLED punta a diventare il riferimento del segmento grazie a picchi di luminosità fino a 2000 nit e ad un refresh rate migliorato rispetto al modello precedente: i 144 Hz messi a disposizione dal nuovo TV possono fare la differenza per i giocatori più esigenti, anche grazie al supporto ad AMD FreeSync Premium Pro.

Il Neural Quantum Processor 4K migliora ulteriormente l'analisi dei frame per offrire un bilanciamento dei colori e contrasti quanto più fedeli alla realtà, senza dimenticare l'algoritmo di upscaling basato su intelligenza artificiale, in grado di migliorare la risoluzione dei contenuti Full HD per portarli in 4K. Novità anche sul fronte audio, grazie a un sistema 4.2.2 da 70 watt con pieno supporto a Dolby Atmos e all'Object Tracking Sound Pro.

Il Samsung S90C si presenta sostanzialmente con la stessa dotazione tecnica ma con una differenza sostanziale: manca il nuovo box esterno e tutta l'elettronica è integrata nella parte posteriore del display, caratteristica che a livello estetico lo avvicina al "vecchio" S95B. Anche in questo caso sono disponibili tre tagli da 77, 65 e 55 pollici.

Samsung punta forte anche sull'8K, con le serie QN900C, QN800C e QN700C, tutti disponibili nei tagli da 65, 75 e 85 pollici.

Il Samsung QN900C diventa ancora più intelligente grazie al processore Neural Quantum 8K Pro e alle 64 reti neurali su cui può fare affidamento: i miglioramenti si concretizzano nella funzionalità Auto HDR Remastering in grado di analizzare le immagini SDR e di farle rinascere come contenuti HDR. Il display Mini-LED con più di 33 milioni di pixel porta in dote più zone di controllo, la Quantum Matrix Pro Technology ed una resa delle fonti luminose ancora più precisa rispetto ai passati modelli.



Infine il refresh rate fino a 120 Hz che diventano 144 Hz quando si collega un PC. Il comparto audio è compatibile con Dolby Atmos e con la tecnologia Q-Symphony 3.0, per mettere in comunicazione il sistema integrato con una soundbar esterna compatibile.

Dal punto di vista estetico, anche in questo caso troviamo l'accoppiata tra Infinity One Design e One Connect Box, per una migliore gestione del posizionamento.

Degna di menzione è la tecnologia anti-glare applicata sui nuovi display, che restituisce risultati sempre più straordinari: i pannelli possono eliminare gran parte dei fastidiosi riflessi causati da fonti esterne grazie a particolari layer in grado di deflettere la luce. La soluzione è a tratti stupefacente ed è difficile descriverne gli effetti senza una prova diretta.



Samsung SmartThings, poi, è integrato in tutte le nuove proposte: l'hub IoT consente una migliore compatibilità con tutti i TV 4K e 8K e non è più necessario affidarsi ad un dispositivo esterno per gestire tutti device smart presenti in casa.

Tutti gli Smart TV che abbiamo menzionato, come si evince dalle caratteristiche tecniche, pongono l'accento sul gaming: Samsung continua a migliorare il Gaming Hub che, dopo aver esordito l'anno scorso, si prepara a diventare un punto di riferimento per i giocatori, forte della collaborazione con Microsoft e grazie alla presenza di Xbox Game Pass.



Giocare in cloud senza bisogno di una console o di un PC non è mai stato così semplice. Le funzionalità 4K messe in campo da GeForce NOW, anch'esso direttamente accessibile dall'hub di Samsung, brillano sui nuovi pannelli del colosso coreano.

In questo segmento poi, abbiamo avuto la possibilità di dare un secondo sguardo al nuovo Samsung Odyssey ARK da 55 pollici e all'Odyssey Neo G7 da 43 pollici, dispositivi espressamente indirizzati al gaming su PC e console.

In tutti frangenti Samsung si dimostra attenta al tema ambientale, non solo nella scelta dei materiali ma anche con la nuova Eco Mode, che fa diretto riferimento alle richieste dell'Unione Europea: la casa di Seoul ha lavorato per migliorare ulteriormente la resa cromatica anche a fronte di consumi energetici più contenuti, così da restituire immagini di alta qualità con livelli di luminanza ridotti. I risultati sono difficilmente descrivibili senza un riferimento diretto, ma vi garantiamo che lo sforzo ha dato i suoi frutti.

Quando la TV diventa un'opera d'arte

Oltre ai suoi top di gamma, Samsung offre da anni un nuovo modo di intendere la TV e lo fa con una serie di prodotti che sono il perfetto punto di congiunzione tra tecnologia e design. Anche quest'anno The Frame, The Serif e The Sero sono al centro dell'offerta e tornano ad arredare gli ambienti degli utenti.

The Frame, in particolare, nelle prossime settimane sarà aggiornato con la nuova organizzazione del layout di Samsung Art Store, che offrirà una home page più funzionale, con anteprime facilmente visualizzabili e ben 700 nuove opere da mettere in mostra.

Tornano anche The Serif, con il suo particolare design che spalanca le porte alla creatività, e The Sero, Smart TV dedicata all'utilizzo social grazie al motore che predispone la visualizzazione in verticale.

Insomma, le novità della nuova gamma di TV Samsung per il 2023 sono tante e abbiamo passato in rassegna solo le principali. Nelle prossime settimane arriveranno nuovi dettagli, le prove su strada e tanti approfondimenti, che apriranno la strada al lancio sul mercato previsto per il mese di marzo. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!