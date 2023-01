Samsung punta tutto su MiniLED, QD-OLED e MicroLED: ecco la gamma TV 2023

Le tecnologie proposte da Samsung in ambito TV si sono espanse enormemente negli ultimi anni. Sembrano lontani i tempi in cui il colosso coreano aveva a listino solo televisori LCD Edge e Full LED, nel giro di poco tempo sono arrivati i MiniLED, i MicroLED e QD-OLED, per un'offerta che oggi è la più diversificata disponibile.

Al CES 2023 di Las Vegas Samsung ha confermato questo trend, mostrando per la prima volta la gamma TV che arriverà nel corso dell'anno. Per ora le informazioni sono ancora scarse, nelle prossime settimane avremo modo di approfondire meglio l'argomento, nel frattempo però è già possibile delineare le caratteristiche principali dei nuovi modelli.

Le novità dei TV Neo QLED

Allo stato attuale non si conoscono ancora tutti i televisori in arrivo nel corso dell'anno, come sempre il CES viene utilizzato dalle aziende del settore per delineare quelle che saranno le caratteristiche principali dei nuovi TV, senza scendere troppo nel dettaglio.La gamma Neo QLED, con modelli sia 8K che 4K, sembra quella che ha subito meno cambiamenti, ma è solo una prima impressione. Bisogna poi considerare il salto qualitativo fatto lo scorso anno, come abbiamo visto nella recensione del Samsung QN800B, che rende difficile un'evoluzione simile nei modelli 2023.

Ad ogni modo, la gamma MiniLED conferma molte delle tecnologie viste nel recente passato, dal controllo della luminosità a 14 bit fino all'Adaptive Light Control, senza dimenticare il Real Depth Enhancer. Le novità riguardano le reti neurali disponibili, che passano da 20 a 60 nei modelli 8K, e l'arrivo della funzione Auto HDR Remastering.

Questa esegue una conversione, basata sull'intelligenza artificiale, dei contenuti SDR in HDR, rimane tuttavia tutta da scoprire l'efficacia di questa tecnologia. Per il resto, l'ultima novità riguarda l'arrivo del taglio da 98 pollici, prima assente, nel top di gamma QN900C.

La rivoluzione MicroLED sta davvero arrivando?

L'evoluzione dei MicroLED è sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori. Meno di una manciata di anni fa, nelle fiere di settore, i pannelli MicroLED esposti al pubblico avevano una diagonale di oltre 100 pollici ed erano visibili solo a diversi metri di distanza, protetti da una barriera che impediva di avvicinarsi troppo. Il motivo? La dimensione dei pixel era troppo elevata, avvicinandosi si sarebbe vista tutta la griglia che va a comporre l'immagine.

Al CES 2023 Samsung ha compiuto un piccolo miracolo, riuscendo addirittura a presentare un modello da soli 50 pollici. Grazie ai nuovi processi produttivi la casa coreana ha migliorato enormemente la miniaturizzazione di questi componenti, che ora possono essere utilizzati per creare televisori da 50, 63, 76, 89, 101, 114 e 140 pollici.

Non ci sono molte altre informazioni purtroppo, ma resta il fatto che il passo in avanti compiuto da Samsung è notevole. Ora non resta altro che attendere maggiori dettagli su specifiche e soprattutto sui prezzi, per capire come questa tecnologia andrà a posizionarsi sul mercato.

I nuovi modelli QD-OLED

Come abbiamo visto nella recensione dell'S95B Samsung ha fatto davvero centro con la tecnologia QD-OLED. Rispetto agli OLED WRGB di LG la luminosità ma soprattutto il volume colore sono superiori, aggirando i limiti che hanno caratterizzato questa tecnologia negli ultimi anni. Nel 2023 vedremo due varianti, la S90C e la S95C, che offrono un design differente e più curato rispetto al modello uscito lo scorso anno, oltre a un refresh rate più elevato, di 144 Hz.



Anche in questo caso le informazioni sono piuttosto scarse, i modelli disponibili vanno dai 55 ai 77 pollici, inoltre sembra che la luminosità di picco sia cresciuta ancora rispetto al modello precedente, arrivando a 2000 Nit. A questo punto on resta altro che attendere le prossime settimane per saperne di più sull'interessante gamma TV di Samsung in arrivo nei prossimi mesi.