Samsung QN90B: alla scoperta delle Smart TV Neo QLED per tutti

Il 2022 di Samsung ci ha riservato una lineup di Smart TV particolarmente ricca dal punto di vista delle feature, delle tecnologie e della varietà.

In effetti, la sola gamma Neo QLED 2022 consente di spaziare fra opzioni 4K e 8K, passando dalle diagonali più contenute a dei veri e propri teatri sotto falso nome. Il tutto, come sempre, sotto l'egida di un produttore sempre attento non solo all'esperienza d'uso, ma anche alle possibilità offerte ai suoi utenti, dalla comodissima Calibrazione Smart delle TV Samsung 2022 al nuovo Gaming Hub, una vera e propria casa per i videogiocatori di tutti i tipi, per finire con il cloud gaming e le funzioni dedicate alle console di nuova generazione.

Il modello che forse più di tutti mira a soddisfare la più ampia fetta di spettatori è il Samsung QN90B, non a caso quello con la più ampia possibilità di scelta con le sue proposte da 43 a 85 pollici, tutte pronte ad accontentare anche i palati più raffinati, sia nel gaming che nell'Home Entertainment.



Più Smart o più Quantum?

La linea QN90B è composta dalla bellezza di sei opzioni di taglia, ovvero 43, 50, 55, 65, 75 e 85 pollici di diagonale. Una selezione trasversale, che punta a coprire scrivanie, salotti e cucine con i suoi pannelli Neo QLED, corazzati per tutti i tipi di spettacolo.

I punti cardine riguardano le tecnologie Quantum, che ormai spaziano da illuminazione e colore alle reti neurali. Da segnare in agenda, per i modelli QN90B, troviamo l'ormai consolidata Quantum Matrix Technology, onnipresente sui pannelli premium del brand, e il processore Neo Quantum 4K. Inoltre, trova posto la tecnologia Quantum HDR di Samsung, che amplifica la luminanza della scena rendendo ancora più godibile ogni dettaglio, dai contrasti allo spettro cromatico.

Andando ad analizzare uno per uno i suoi punti di forza, non possiamo fare altro che partire dal processore di nuova generazione. Il Samsung Neo Quantum Processor 4K usa l'intelligenza artificiale per analizzare e ottimizzare la resa dell'immagine con più approcci a sua disposizione.

Si parte dal classico upscaling delle scene, in grado di migliorare la risoluzione del flusso video in ingresso, ma nel nostro speciale su Neo Quantum e IA dei TV Samsung 2022 abbiamo scoperto anche tecnologie come Shape Adaptive Light Control e Real Depth Enhancer. Queste due feature esclusive lavorano analizzando la scena per rendere al meglio la sua profondità e tridimensionalità, la prima analizzandola per identificare i relativi livelli di luminosità e modularli in combinazione con Quantum Matrix Pro e con il controllo della gradazione a 14-bit, mentre la seconda punta all'individuazione degli elementi a schermo per enfatizzare il soggetto con una rielaborazione dei contrasti.



Quantum HDR, poi, si occupa di dar vita a sfumature e colori anche nelle scene più complesse, grazie al pieno supporto a HDR10+ (Adaptive e Gaming) e HLG.

Per migliorare l'immagine non basta la sola elettronica: per questo, Samsung ha deciso di approcciare la questione di petto dotando i suoi pezzi più pregiati di una superficie antiriflesso per tenerci al riparo da luci naturali o artificiali che potrebbero compromettere la visione. Questa caratteristica è ulteriormente avvalorata dalla presenza della modalità EyeComfort, che regola automaticamente la luminosità e i colori sulla base della luminosità ambientale.

Dulcis in fundo, anche l'orecchio vuole la sua parte e Samsung lo sa bene: ecco, quindi, il supporto a Dolby Atmos con un setup di speaker integrato di ottimo livello, compatibile oltretutto con Q-Symphony per sincronizzare l'audio della TV con eventuali Soundbar Samsung Serie Q per creare un effetto ancora più appagante. Oltre a un significativo miglioramento delle immagini con tecnologie mirate, i QN90B offrono un audio ottimizzato e tridimensionale grazie all'IA e alla funzionalità OTS+, ovvero Object Tracking Sound+.



L'ultima evoluzione di Tizen

Sui pannelli QN90B è presente l'ultima iterazione del sistema operativo Smart di Samsung con tutte le funzionalità del caso e anche la nuova e fiammante interfaccia Gaming Hub dedicata ai videogiocatori.

Probabilmente è proprio questa la feature più attesa ed evidente del lotto, una stanza completamente dedicata alle avventure virtuali, dove i gamer potranno trovare servizi di cloud gaming e giochi catalogati per genere e servizio, oltre a switch rapidi per le proprie console di gioco e la gestione di audio e periferiche.



Un servizio, quello offerto da Samsung, che ha acquisito un senso ancora maggiore con la recente aggiunta del 4K a GeForce NOW su TV Samsung, rendendo questi pannelli delle vere e proprie macchine da gioco in streaming, senza necessità di hardware esterno.

Anche i QN90B beneficiano di queste e di tutte le principali caratteristiche dedicate al mondo videoludico, come VRR, ALLM, HGiG, Super Ultra Wide Game View, FreeSync Premium Pro e l'apprezzata tecnologia Motion Xcelerator Turbo Pro fino a 50 pollici e Motion Xcelerator Turbo+ dai 65 pollici in su, per ottimizzare i flussi di immagine rispettivamente fino a 4K/144 Hz e 4K/120 Hz.

A questo proposito, su tutta la gamma non mancano quattro porte HDMI compatibili con segnali UltraHD a frequenza d'aggiornamento a 120 , di cui una eARC, due porte USB, WiFi e Bluetooth 5.2.

Insomma, un pacchetto completo per delle Smart TV davvero bilanciate e pronte per la next gen dell'intrattenimento a tutto tondo.



Attualmente, la famiglia QN90B è anche al centro di un interessante sconto su tutti i tagli. Il modello da 43" viene proposto a 829 euro sullo Store Ufficiale Samsung invece di 1.199, mentre servono 999 euro per la variante da 50", normalmente venduta a 1.499.

Uno sconto crescente, con il 55 e il 65 pollici che ricevono ben 850 euro di riduzione, mentre sul 50" e sull'85" si può beneficiare di un taglio aggiuntivo aggiungendo al checkout il codice "BLACK22".