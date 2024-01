Con i Samsung S24 inizia l'era dell'intelligenza artificiale su smartphone

Lo scorso anno Google con i suoi Pixel 8 ci ha dato un assaggio di quello che si può fare con l'intelligenza artificiale e uno smartphone. Parliamo di assaggio perché l'IA era limitata a poche funzioni del telefono, ora però Samsung non solo rilancia ma raddoppia, con un'offerta decisamente più corposa sul fronte delle funzioni, nella nuova gamma di smartphone Galaxy S24.

Abbiamo avuto modo di dare uno sguardo in anteprima ai telefoni e dobbiamo dire di essere rimasti colpiti dalle possibilità offerte, a conferma che l'intelligenza artificiale sarà protagonista quest'anno nel mondo mobile.

IA all'insegna di imaging e produttività

Mai come ora l'attenzione del mondo della telefonia si è spostata dall'evoluzione hardware a quella software. Del resto lo diciamo da tempo, la potenza all'interno degli smartphone cresce sempre di più ma è davvero difficile sfruttarla, se non con pochissimi giochi o per contesti molto particolari, che vanno al di fuori dell'utilizzo quotidiano che la maggior parte delle persone fa del telefono.

Stessa cosa per quanto riguarda le fotocamere, ottiche e sensori attuali hanno raggiunto un limite difficilmente superabile, tanto che ormai nei top di gamma notare i miglioramenti di anno in anno diventa sempre più complesso.

Finalmente però gli smartphone hanno trovato una tecnologia che può spingere l'acceleratore sull'evoluzione di questi dispositivi. L'intelligenza artificiale sta arrivando come un rullo compressore, senza mezzi termini siamo di fronte alla più grande rivoluzione dai tempi dell'arrivo di internet. Gli smartphone non potevano rimanerne fuori e il lancio dei nuovi Galaxy S24 ne è la prova, tanto che Samsung sta spingendo di più l'IA che l'hardware a livello di comunicazione. In effetti proprio l'intelligenza artificiale rappresenta la parte più succulenta del pacchetto proposto da Samsung, con tante funzioni utili e integrate direttamente nel telefono, senza bisogno di scaricare applicazioni aggiuntive o di sottoscrivere abbonamenti a servizi dedicati.



Abbiamo avuto modo di vederne alcune incluse negli S24 all'opera e sembrano già tutte perfettamente funzionanti, a partire dalla traduzione in tempo reale delle chiamate.

La demo a cui abbiamo assistito prevedeva una chiamata a un ristorante coreano per prenotare un tavolo, operazione che si è svolta con una semplicità disarmante, con tanto di trascrizione in tempo reale del testo da italiano a coreano e viceversa. Molto interessanti sono poi le possibilità offerte dal registratore vocale incluso in questi smartphone. Non solo riesce a trascrivere tutto ciò che sente, ma riconosce più interlocutori e fornisce anche un riassunto per punti chiave una volta terminata la registrazione. Gli utilizzi pratici di queste tecnologie sono palesi, pensiamo a un viaggio in un luogo dove è complesso comunicare, anche solo con l'inglese, dove un traduttore di questo tipo può davvero fare la differenza. Oppure basta mettersi nei panni di uno studente, che può registrare intere lezioni e vedere trascritto e riassunto il contenuto senza dover prendere alcun appunto manuale.



Ma l'IA cambierà anche il modo in cui cerchiamo informazioni su internet, basta guardare alla funzione Circle to Search, disponibile sugli S24 in esclusiva per i prossimi tre mesi. Basta evidenziare un oggetto in una foto per poterlo ricercare online, senza bisogno di input testuali. L'intelligenza artificiale viene poi utilizzata in tanti altri campi, ad esempio è integrata nella tastiera di Samsung e può eseguire traduzioni in tempo reale nelle conversazioni via messaggio, senza dimenticare le possibilità offerte sul fronte fotografico.

Samsung parla di una migliore gestione di foto e video in ambienti poco luminosi, non abbiamo ancora provato con mano cosa è possibile ottenere ma durante la nostra breve prova con il telefono siamo riusciti a fare un piccolo test sullo zoom, mettendo a confronto S24 Ultra con S23 Ultra e con un Pixel 8 Pro. Proprio il nuovo top di gamma di Samsung è uscito facilmente vincitore, riuscendo a recuperare molti più dettagli in un contesto di scatto piuttosto complicato.

Grazie all'IA generativa poi si apre una nuova era per l'editing delle immagini, con la possibilità di spostare i soggetti in una foto, facendo riempire all'IA le parti di sfondo mancanti, oppure è possibile convertire un'immagine verticale in una in orizzontale. Siamo solo all'inizio della diffusione delle IA negli smartphone ma le premesse per un cambiamento epocale ci sono già tutte.

L'hardware non serve più? Non proprio

L'era delle IA sugli smartphone apre scenari tutti nuovi per il mondo della telefonia. Le funzioni che abbiamo descritto infatti possono essere eseguite sia in cloud che in locale, senza quindi inviare dati a server esterni. L'esperienza migliore la si ottiene sfruttando il cloud, che rimane sempre aggiornato con gli ultimi modelli linguistici e per l'IA generativa, ma questi possono essere anche scaricati sul telefono e gestiti dal processore, per svolgere le operazioni più delicate sul fronte privacy.

Questo apre scenari tutti nuovi e potenzialmente positivi per la longevità degli smartphone. Non abbiamo avuto conferma da Samsung ma molte delle funzioni viste sugli S24 potrebbero arrivare anche sulla gamma precedente, appunto perchè non serve per forza hardware locale per gestirle. Sarà interessante nei prossimi mesi osservare le mosse di Samsung in questo ambito, se aggiorneranno i vecchi dispositivi con le nuove funzioni legate alle IA o se adotteranno una politica diversa. La cosa certa è che siamo agli albori di una nuova era, in cui il software, più dell'hardware, sarà in grado di dare la spinta evolutiva di cui il mondo smartphone ha disperatamente bisogno.