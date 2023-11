Samsung T9: una memoria esterna piccola, elegante e resistente

Reduce dall'ottimo feedback ricevuto dalla sua passata generazione di memorie portatili, Samsung ha deciso di aggiungere un'ulteriore novità al suo catalogo, presentando il nuovo Samsung T9.

Si tratta di un'unità SSD Portatile di nuova generazione, che raccoglie e ripropone il meglio della serie T7 alzando ulteriormente il livello della qualità, sia costruttiva che prestazionale.

Bello, veloce e robusto

A prima vista, il nuovo Samsung T9 richiama alla lontana quanto già visto nella recensione del Samsung T7 Shield. Ci riferiamo in particolar modo alla sua caratteristica forse più evidente, ovvero il rivestimento gommato che lo tiene al sicuro dalle mani più distratte. Il nuovo pattern scelto da Samsung con linee oblique anziché longitudinali gli conferisce un'identità unica e facilmente riconoscibile.

Ad accompagnare queste linee sinuose c'è una texture antiscivolo pensata per migliorare la presa soprattutto in mobilità. Se l'attenzione non è il vostro forte, comunque, non dovete temere. Il T9 è progettato per essere robusto e riesce a resistere tranquillamente anche a cadute da 3 metri di altezza e Samsung confida talmente tanto nella solidità del suo drive da coprirlo con una garanzia di ben 5 anni.



Osservando la scocca, al di là del rivestimento i lati lunghi risultano smussati proprio come il resto della famiglia, mentre quelli corti sono a taglio: uno è completamente libero e presenta solo le scritte identificative del dispositivo, mentre l'altro offre l'accesso alla porta USB di tipo C e presenta l'immancabile LED di stato.

Quanto alle dimensioni, la larghezza è di appena 60 millimetri per 88 di lunghezza, mentre lo spessore si attesta sui 14 millimetri. Il peso, invece, è di appena 122 grammi.

A proposito di USB, il Samsung T9 supporta pienamente l'interfaccia USB 3.2 2x2, un alleato fondamentale per supportare le velocità di lettura e scrittura sequenziali dell'unità. Questo SSD, infatti, può spingersi fino a 2.000 MB/s in entrambi i casi, numeri che lo rendono adatto a ogni tipo di utilizzo, anche e soprattutto professionale. In questo contesto, è molto importante la compatibilità con le principali piattaforme in circolazione, inclusi Windows, MacOS e Android, per non parlare delle console da gioco di nuova generazione.



Oltre alla resistenza agli urti e alle cadute, l'integrità dei dati è garantita sul fronte delle temperature grazie alla tecnologia anti-surriscaldamento Dynamic Thermal Guard (già utilizzata da Samsung per le sue soluzioni ad alte prestazioni per PC e console da gioco) e allo standard IEC 62368-1.

Lato sicurezza, invece, Samsung offre la possibilità di impostare una password per la protezione dei dati con crittografia AES a 256-bit. Una volta impostata, solo utenti dotati della chiave d'accesso potranno sbloccarlo per navigare al suo interno. Lo sblocco avviene tramite il classico software di Samsung, che può essere tranquillamente utilizzato sia sui principali sistemi operativi desktop che su smartphone.

Per ottenere il controllo completo sull'unità, infatti, è possibile scaricare la suite gratuita Samsung Magician, attraverso la quale si potrà controllare ogni aspetto della salute e delle prestazioni del Samsung T9, offrendo oltretutto la possibilità di tenerlo al sicuro attraverso gli aggiornamenti firmware del produttore. Samsung Magician è presente su Windows, MacOS e Android.

Il nuovo Samsung T9 viene proposto in colorazione black e nei tagli da 1TB, 2TB e 4TB. Il prezzo di partenza sullo shop ufficiale è di 169,99 euro.