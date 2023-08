Samsung, una TV più sostenibile tra 8K, Eco Mode e materiali riciclati

Nelle ultime settimane siamo andati alla scoperta dei segreti dell'offerta TV di Samsung per il 2023 curiosando tra le novità hardware e software, a partire dai brillanti pannelli 8K di nuova generazione, che raddoppiano in numero e migliorano anche in termini di funzionalità.

Potrete scoprire qualcosa in più in merito alla nuova proposta nel nostro speciale sulla gamma Neo QLED 2023 di Samsung, ma oggi entreremo ancora più nello specifico, andando alla scoperta di uno dei profili più interessanti della nuova lineup, ovvero la tanto chiacchierata "Eco Mode" fondamentale anche e soprattutto per le altissime risoluzioni.



Un 8K attento all'ambiente è possibile?

Nonostante i paletti imposti dalla normativa europea Ecodesign, Samsung non si è tirata indietro mostrando tutta la sua convinzione nel continuare a proporre una ricca linea di TV 8K e UltraHD ad alta luminosità ed elevate prestazioni, pur rientrando entro i limiti richiesti dall'Unione Europea in termini di efficienza energetica.

Per riuscirci, Samsung ha impostato come modalità attiva di fabbrica la nuova Eco Mode, pensata per abbattere i consumi negli scenari tipici d'utilizzo in tandem con le nuove tecnologie, tra cui proprio i MiniLED di nuova generazione, capaci di migliorare l'efficienza e al tempo stesso la luminosità, offrendo al contempo una gestione ancora più fine della retroilluminazione con più zone di controllo e un minor effetto blooming.

Si tratta, dunque, di una modalità utile per ottenere un buon bilanciamento tra consumi e qualità dell'immagine, ma soprattutto per essere consumatori più consapevoli anche quando si parla di Home Entertainment.

Se il grosso delle rinunce si traduce quindi in una minore luminosità massima sia in SDR che in HDR, è altrettanto vero che trattandosi di un semplice preset si potrà spostare a proprio piacimento a seconda della necessità, e pensiamo soprattutto a quelle situazioni limite in cui la luminosità ambientale diventa troppo elevata anche per altri pannelli.



In un periodo in cui la sostenibilità è diventata un'urgenza mondiale, Samsung si sta impegnando molto per raggiungere i propri obiettivi e per offrire ai suoi utenti delle armi per ridurre in autonomia la propria impronta. Questo diventa ancora più importante se pensiamo ai più generosi pannelli 8K in commercio, che potrebbero assorbire molto più di quanto non farebbero con la Eco Mode attiva e che li mantiene al di sotto dei limiti imposti dalle normative vigenti.

L'importanza della Eco Mode, dunque è proprio questa: rendere più sostenibili le TV nell'utilizzo quotidiano, soprattutto se pensiamo ai canali lineari della TV generalista, consentendo di poter godere dello spettacolo ad elevata risoluzione anche in Europa, dove altrimenti sarebbe impossibile.



Sostenibili dalla fabbrica a casa nostra

In casa Samsung, tuttavia, la sostenibilità e la riduzione dell'impronta di carbonio passano anche da altre scelte aziendali, consapevoli e ad alto impatto (non a caso, Samsung partecipa alla Giornata Mondiale degli Oceani ormai da parecchio tempo).

Pensiamo, ad esempio, al telecomando con ricarica solare, presente un po' ovunque, inclusa la nuova gamma QLED 2023 di Samsung, che continuano a offrire le medesime funzionalità di sempre senza l'assillo delle pile o della ricarica: in questo modo, la sostenibilità riesce a incontrarsi a metà strada con un'esperienza migliorata anziché con delle rinunce.

In tandem con la Eco Mode, le nuove TV di Samsung sono equipaggiate con la modalità AI Energy Saving, che sfrutta l'Intelligenza Artificiale per ottimizzare i consumi suggerendo nuove funzioni da attivare o da disattivare analizzando le abitudini di utilizzo. Con SmartThings Energy, inoltre, si potranno gestire alcuni essenziali aspetti dell'esperienza d'uso per ridurre il proprio impatto sul Pianeta, riducendo i consumi tramite comportamenti virtuosi come un utilizzo più intelligente dell'avvio automatico solo quando necessario e la modalità risparmio energetico quando non in uso.



Molto interessante anche un'altra caratteristica dei nuovi SolarCell Remote, ovvero l'utilizzo di materiali riciclati, e non parliamo soltanto della plastica (il 20% della scocca è da materiali riciclati), ma anche di rame e alluminio delle componenti interne. Persino la catena di produzione è stata ottimizzata per ridurre l'utilizzo di materiali, con stampi a iniezione più leggeri e riutilizzabili.

Inoltre, Samsung sta continuando sulla sua strada, iniziata ormai diversi anni fa, di spedire i propri prodotti nei cosiddetti Eco-Packaging, con scatole via via sempre più compatte, con anche un minore utilizzo di inchiostro e di plastica.

Mai come quest'anno, l'impegno di Samsung per l'ambiente si è tradotto in azioni e funzioni concrete, traghettando gli appassionati verso un nuovo approccio alla sostenibilità e alla consapevolezza sulle proprie abitudini e ottimizzando non solo la filiera di produzione delle nuove TV ma anche andando a ridurre l'impatto ambientale dei dispositivi durante il loro ciclo vitale.