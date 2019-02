San Valentino 2019: ecco 5 regali tech dell'ultimo minuto

San Valentino è arrivato anche quest'anno! Dodici mesi fa vi abbiamo probabilmente fatto perdere la fidanzata grazie alla nostra guida all'acquisto dedicata ai 5 regali tech da fare in colpevole ritardo (la colpa era di Monster Hunter World). Ebbene, quest'anno ci riproviamo, ma perlomeno siamo in anticipo di un giorno (badate bene, solamente perché abbiamo già finito Resident Evil 2).

Avete quindi ben 24 ore per fare contenta la vostra dolce metà, per poi tornare a giocare ad Apex Legends. Ricordate una cosa: non prendete troppo sul serio il pezzo.

Coperta XXL per Coppie

Lasciate perdere il ristorante, il consiglio migliore per passare San Valentino arriva direttamente dalle foto su Amazon di questa coperta XXL per Coppie, ovviamente in sgargiante colorazione rossa. Perché ne parliamo in sezione Tech?

Ma chiaramente perché dispone di una tasca per riporre il telecomando e a quanto pare garantisce il potere di poter giocare mentre la vostra dolce metà se ne sta buona, o buono a seconda dei casi, a leggere un libro di fianco a voi. Cosa volete di più? A un prezzo di circa 45 euro è un affarone!

3D Suini Night

Bisogna unire l'utile al dilettevole, diceva qualche grande saggio. Perché non comprare allora questo prodotto che vi garantirà una notte 3D da suini? La descrizione non lascia spazio a dubbi: "soddisfano tutti i 100%, godere davvero grande prodotto. [...] Scenari applicabile: Camera da letto, stanza del bambino, ristorante, bar, club, bar, hotel, cinema, università, un'atmosfera luminosa promozionali pubblicità, regali di Natale, regali di compleanno, regali". A 16,99 euro su Amazon.it è un best buy!



3D Pesce Night

San Valentino è ormai alle porte, ma il primo di aprile si avvicina sempre di più. Per fare un regalo utile da utilizzare nel prossimo futuro, perchè non puntare allora su un pesce tridimensionale da sfoderare come scherzo per il primo giorno di aprile? Costa solamente 16,99 euro su Amazon!

USB Mixtape

Per i veri romantici e nostalgici dei vecchi tempi, il regalo perfetto è questa chiavetta USB rétro da 8GB in cui mettere tutto ciò che volete, dalle foto legate alla vostra relazione fino alla registrazione dell'ultima live di Everyeye (d'altronde, bisogna restare aggiornati pure a San Valentino) passando per il vostro nuovo album rap che finora avete venduto negli scantinati. A 19,30 euro è un affare!

Scrigno romantico con cuore

L'ultimo consiglio che vi diamo non ha nulla di tech, ma con un po' di fantasia possiamo utilizzarlo al meglio. Avete presente che recentemente è uscito Kingdom Hearts 3 vero? Non sarebbe affatto male se, dopo aver risolto il "complesso rompicapo" per aprire questa scatola, la vostra dolce metà trovasse una copia fisica dell'ultima opera di Tetsuya Nomura all'interno. Trovate il prodotto a 14,95 euro su Amazon.it.