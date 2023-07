Tutto quello che sappiamo su iOS 17: dalla beta alle funzionalità in arrivo

Ogni nuova grande versione del sistema operativo degli iPhone è in grado di attirare in modo importante l'attenzione degli appassionati di tecnologia. D'altronde, Apple è solita implementare un buon numero di nuove funzionalità praticamente con ogni major release, dunque è chiaro il motivo per cui c'è grande attesa anche per iOS 17. Vale la pena ricordare, però, che in realtà questa versione è già in circolazione, seppur in versione preliminare, tra gli utenti più "smanettoni". Prima del rilascio definitivo, quindi, è arrivato il momento di fare un riassunto su tutto ciò che si sa su iOS 17 in attesa del suo momento, che dovrebbe arrivare nel mese di settembre 2023.



Le grandi funzionalità di iOS 17

Tra le novità più interessanti in arrivo tramite la nuova major release di iOS c'è la funzionalità Live Voicemail. Si fa riferimento a una feature che mira essenzialmente a ridurre il disturbo derivante dalle chiamate spam, in quanto risulta di fatto possibile attivare la segreteria per vedere in tempo reale la trascrizione testuale di ciò che viene detto dall'altra parte.

In questo modo sarà possibile riconoscere ed evitare le cosiddette robocall o in generale gli scocciatori, senza dover nemmeno rispondere.

Nel caso in cui chi ci sta lasciando il messaggio sia effettivamente qualcuno che si conosce, ci sarà l'opzione per rispondere subito alla chiamata.

Un grado di "protezione" ulteriore, quindi, rispetto ai classici filtri relativi alle chiamate spam, che continueranno comunque a esistere e a rifiutare in automatico tutto ciò che viene indicato in quel modo (ma Live Voicemail risulterà utile per quei numeri che riescono a "sfuggire" ai filtri).

Insomma, Apple sta cercando di rendere meno fastidiosa l'esperienza delle chiamate pubblicitarie con iOS 17, cosa non di poco conto.



La futura major release del sistema operativo per iPhone vedrà anche l'arrivo dei widget interattivi. A partire da questa versione si potrà interagire con i widget presenti nella Home o nella schermata di blocco, che si tratti di accendere o spegnere una lampadina smart o di gestire la riproduzione audio. Tutto questo si potrà fare senza dover avviare alcuna applicazione. Non bisogna poi dimenticarsi dell'arrivo di StandBy, ovvero di una sorta di schermata di blocco che comparirà sullo schermo dell'iPhone quando questo sarà posizionato su un supporto di ricarica in orizzontale.

Lo smartphone mostrerà dunque una scheda simile a uno smart display, potendo visualizzare, ad esempio, l'orario e gli impegni legati al calendario.

Si potrà anche scorrere tra vari widget, ad esempio per gestire rapidamente la lista delle attività da svolgere, dare un'occhiata al meteo o gestire la riproduzione musicale oltre a evocare l'assistente vocale Siri. iPhone si arricchisce dunque di una nuova modalità di utilizzo che a qualcuno ricorderà per certi versi la modalità Nightstand di Apple Watch.



Interessante poi l'implementazione, proprio con iOS 17, di un correttore automatico che fa uso di un modello di machine learning migliorato che secondo Apple riuscirà a comprendere meglio cosa vuole dire l'utente.

In alcuni casi sarà anche possibile far completare a questo sistema intere frasi, ma sarà anche semplice tornare alla parola originale nel caso in cui il correttore dovesse sbagliare qualcosa (basterà toccare la parola errata per tornare a quella originale).

Sulle ulteriori novità che verranno apportate dalla prossima major release di iOS si potrebbero spendere fiumi di parole, ma tra gli aspetti che potreste trovare maggiormente intriganti ci sono la possibilità di scaricare le mappe offline per Apple Mappe e l'arrivo dei Poster per i contatti (si possono inserire immagini a schermo intero). C'è poi NameDrop, che permette alle persone di condividere rapidamente il proprio contatto con gli altri utenti iPhone o Apple Watch nelle vicinanze tramite AirDrop, pensata per scambiarsi i numeri di telefono al volo.



Un'altra novità è Check In, che permette di mantenere aggiornati amici e familiari in merito a un viaggio in corso, fornendo dettagli sull'ultima posizione nota, nonché sull'autonomia residua, sulla stabilità del segnale e altro.

Tramite questa funzione di sicurezza sarà anche possibile far sapere agli altri in automatico, ad esempio, quando si arriva a casa.

Il cerchio viene completato da novità riguardanti diverse applicazioni già note, da FaceTime a Messaggi, così come da un'esperienza ridisegnata a livello di sticker e dalla rimozione di "Hey" dal comando per attivare Siri.

Tra le altre, numerose feature in arrivo con la prossima versione di iOS ci sono anche delle novità legate alla propria salute, tra cui una funzionalità di monitoraggio dell'umore mediante l'app Salute, che permetterà di registrare le proprie emozioni quotidiane così da tenere traccia del mood col passare del tempo.

Molto interessante anche l'app Journal, che potrà fornire spunti per la scrittura in base alle attività che si sono svolte nel quotidiano. Insomma, iOS 17 mirerà anche ad alimentare la creatività degli utenti.



Quando verrà rilasciato iOS 17 e per quali iPhone

Al momento in cui scriviamo è da poco uscita la terza versione beta di iOS 17, quindi, per quanto ci siano già ampi dettagli in merito alle funzionalità in arrivo, ci troviamo ancora in una fase preliminare.

Come già accennato in precedenza, infatti, l'arrivo della versione stabile della prossima major release di iOS è previsto per il mese di settembre 2023. Ci sono ancora diversi mesi di beta a separarci dall'effettivo lancio di questa versione del sistema operativo per tutti e in questo lasso di tempo potrebbero arrivare ulteriori novità.

Certo, non è detto che troveremo ulteriori novità, ma già nelle versioni beta rilasciate di recente si è vista qualche modifica qua e là con le carte in regola per sorprendere più di qualcuno.

Potrebbe a tal proposito interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento relativo a cosa c'è di nuovo nella Beta 3 di iOS 17, in cui abbiamo anche visto come fare per installare questa versione dell'OS (sconsigliato per il quotidiano, meglio aspettare il rilascio della release finale).

Per il resto, potreste anche voler dare un'occhiata alle indicazioni relative a quali iPhone sono compatibili con iOS 17, così da avere un quadro generale ancora più completo.