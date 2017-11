Saturno e il complesso sistema di anelli: nuove scoperte e scatti incredibili

Nell'ultimo speciale vi abbiamo descritto gli ultimi istanti di vita della sonda spaziale Cassini nella giornata del 15 settembre, dopo 13 anni di servizio presso Saturno, il suo sistema di anelli ed i suoi satelliti che ci hanno permesso di ricavare un quantità spropositata di dati. Questi hanno bisogno ancora di un'attenta analisi per capire tutti i misteri del pianeta degli anelli, dalla sua atmosfera al campo magnetico o anche alle aurore, uno studio che richiede molti scienziati e molti anni di simulazioni e confronti incrociati. Recentemente il team di scienziati che ha lavorato alla missione Cassini ha reso pubbliche delle nuove scoperte e nuove immagini che vogliamo raccontarvi in modo semplice e il più chiaro possibile. Per chi avesse saltato le tappe più importanti del viaggio di Cassini, vi consigliamo la lettura del suo ultimo bacio a Titano, della scoperta dell'oceano di acqua sotto la crosta ghiacciata di Encelado, della particolare illusione ottica generata sui suoi anelli, la decisione della NASA di distruggere la sonda, un piccolo riassunto delle scoperte più rilevanti e i suoi ultimi istanti di vita.

Gli anelli di Saturno proiettano un'ombra sinistra sul pianeta

Lo scatto di Saturno e dei suoi anelli che trovate qui di seguito risale al 28 maggio e ritrae il pianeta sulla sinistra con la struttura di aneli che proietta la propria ombra su di esso. La foto è davvero impressionante ed è stata realizzata come un mosaico unendo più scatti della wide-angle camera di Cassini. Queste immagini risalgono all'ultima missione della sonda (The Grand Finale) che passava nello spazio esistente fra il pianeta e il suo sistema di anelli, una fascia composta per lo più da piccoli detriti ghiacciati e polveri.



L'aurora sul polo nord di Saturno

Grazie allo spettrografo ad ultravioletti il 14 settembre Cassini ha ripreso le emissioni dell'aurora del polo nord di Saturno. Lo strumento equipaggiato sulla sonda in grado di catturare gli ultravioletti è UVIS (Ultraviolet Imaging Spectrograph) e ci ha permesso di identificare l'aurora che potete ammirare in questa animazione centrata nel polo nord del pianeta, con le linee circolari rappesentanti la latitudine a 80, 70 e 60 gradi e quelle che partono dal centro che sono separate da 40 gradi di longitudine. Le emissioni dell'aurora sono il risultato dell'interazione delle particelle elettricamente cariche del Sole (vento solare) con il campo magnetico del pianeta, che le porta fino ai poli facendole collidere con le particelle di gas dell'atmosfera che rilasciano luce durante lo scontro. Per quanto il fenomeno sia simile a quello che avviene sulla terra (aurora boreale e aurora australe) dall'immagine è possibile notare che le emissioni di luce hanno strutture separate ognuna derivante dal comportamento della magnetosfera di Saturno, che ad oggi è ancora un mistero da risolvere.



Il campo magnetico può essere misurato con estrema precisione

Lo studio del campo magnetico di Saturno è ancora aperto ed è direttamente collegato ai movimenti interni del pianeta. Durante le ultime 22 orbite del Grand Finale di Cassini è stato possibile raggiungere un'incredibile precisione nella misurazione dell'inclinazione del campo magnetico: gli scienziati sarebbero in grado di rilevare un'inclinazione di 0,016 gradi con i dati attuali. Un obiettivo è determinare con precisione la durata di un giorno su Saturno, strettamente connessa alla rotazione interna del pianeta, che come abbiamo già detto è invece collegata al campo magnetico. Una particolarità del campo magnetico del pianeta degli anelli è il suo quasi allineamento con l'asse di rotazione, al contrario della terra e di Giove.

Le eliche sugli anelli sono state riprese dalla sonda

Matt Tiscareno del SETI Institute in California ha partecipato alle ricerche del team Cassini ed ha descritto i nuovi dettagli che sono emersi sulle moonlet, che non sono altro che delle piccole lune (piccoli satelliti) che si trovano fra gli anelli di Saturno, lasciando delle scie ben visibili sugli anelli stessi. Quella che trovate nella prossima immagine è Daphnis, situata in un'orbita tra uno spazio vuoto dell'anello A.



Queste scie lasciate dalle moonlet sono chiamate eliche (propellers) e sono l'analogo dei pianeti che si formano attorno alle stelle giovani, nel disco galattico formatosi dalla nebulosa di materiale iniziale. Tiscareno ha annunciato che tutte le 6 eliche , le cui orbite sono state identificate negli ultimi anni di missione, sono state riprese in foto dettagliate. Gli oggetti hanno preso i nomi di famosi aviatori: Blériot, Earhart, Santos-Dumont, Sikorsky, Post e Quimby. Nella foto che segue potete ammirare Sikorky.

La stabilità degli anelli di Saturno è garantita da più satelliti

Secondo i modelli sulla struttura degli anelli di Saturno, senza una forza che riesca a confinarli tutti i detriti ghiacciati e le polveri dovrebbero disperdersi dopo centinaia di milioni di anni. Nonostante questo arco di tempo possa sembrare enorme, è meno di quello richiesto per la formazione di un pianeta come Saturno. Questo avviene perché le particelle di polvere più interne, che orbitano a velocità più alta, a volte collidono con quelle più esterne e lente, causando un moto che le direziona sempre più lontane dal pianeta. La stessa cosa avviene dall'esterno all'interno, causando la dispersione della struttura degli anelli. Fino ad oggi si pensava che la forza responsabile del confinamento dell'anello B di Saturno fosse dovuta al satellite Mima, mentre Giano avrebbe garantito la stabilità dell'anello A. I nuovi risultati invece mostrano che il bordo dell'anello A è stabilizzato dal gruppo di satelliti Pan, Atlas, Prometeo, Pandora, Giano (Janus), Epimeteo e Mima.



I risultati sono stati possibili grazie ai dati della sonda Cassini che hanno permesso di osservare le onde di densità che si formano sulla struttura di anelli e di determinare con precisione la massa dei satelliti che orbitano attorno a Saturno: il problema è rigorosamente matematico e consiste nel determinare quali sono i satelliti responsabili delle onde di densità sugli anelli di Saturno, che garantiscono il loro confinamento impedendo la dispersione dei detriti verso l'esterno. Secondo Linda Spilker del team Cassini, in un certo senso il lavoro di analisi dati è solo all'inizio e ci sono ancora molti altri meccanismi fisici da scoprire sul pianeta degli anelli.