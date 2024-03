Schede madri con cavi invisibili? Finalmente ci siamo!

Assemblare un PC è diventato molto più semplice rispetto al passato. A ponticelli e a configurazioni manuali hanno fatto spazio tecnologie molto più semplici da installare all'interno dei case. C'è una cosa però che, ancora oggi, può dimostrare la perizia di un assemblatore, ovvero il cable management. Per alcuni si tratta di un vero e proprio incubo, per altri invece è un'operazione quasi rituale, che va a chiudere la creazione di un PC, prima dell'installazione del software.

Anche questa pratica è stata semplificata dall'arrivo dei case a doppia camera, come abbiamo visto nella recensione dell'NZXT H6, che nascondono molto meglio i cavi e danno soprattutto più spazio per farlo. Ora però una novità potrebbe rivoluzionare il modo in cui creiamo le nostre macchine da gioco, ovvero l'arrivo delle prime schede madri con i connettori sulla parte posteriore, e dei relativi case.

Una piccola, grande, rivoluzione

Quando si osservano le prime schede madri dotate di connessioni sul posteriore, la prima domanda che ci si potrebbe fare è perché nessuno ci abbia mai pensato prima.

In verità i motivi sono tanti, ma possiamo riassumerli dicendo che serve una collaborazione stretta tra tutte le realtà che producono hardware per realizzare un progetto del genere, compito davvero molto complicato quando si parla di tecnologia. Immaginiamo che un singolo produttore decida di creare una scheda madre con le connessioni al contrario. Per farla funzionare dovrebbe inventarsi anche un case che la supporti, perchè quelli attuali non sono pensati per gestire delle interfacce nella parte posteriore di una motherboard. Già a questo punto si capisce che senza un accordo di ampio respiro tra i brand più importanti in ambito hardware PC un passo del genere non sarebbe possibile e finirebbe presto nel dimenticatoio.



Ed è proprio per questo che diversi brand stanno pian piano creando delle soluzioni ad hoc che possano finalmente semplificare la gestione dei cavi, facendoli allo stesso tempo sparire dalla vista.

Asus con il suo progetto Back To The Future ha coinvolto partner come Corsair, Cooler Master, InWin, SilverStone e Thermaltake, proprio per creare linee di prodotti, dai case agli alimentatori, pensati per questo nuovo tipo di installazione. Stessa cosa MSI, che con Project Zero ha creato schede madri e case adatte a gestire le connessioni sul retro.

I vantaggi sono evidenti, fin dal primo sguardo. Basta osservare quanto viene semplificato il PCB delle schede madri realizzate in questo modo, molto più pulito e bello da vedere. Se poi si parla di cable management allora i vantaggi diventano ancora più chiari, perchè di fatto vengono celati alla vista tutti i cavi di alimentazione, tutti i cavi che connettono la motherboard al case e tutti gli eventuali cavi SATA. Asus si è spinta ancora oltre, riuscendo pure ad alimentare la scheda video direttamente dallo slot PCIe, ma si tratta di una soluzione unica nel suo genere, che per ora non vede il supporto del resto dell'industria e quindi destinata a essere impiegata solo nei prototipi mostrati finora, senza raggiungere il grande pubblico.

Insomma, il potenziale per un grande cambiamento all'interno dei case c'è tutto, ora però bisogna capire se l'intero settore è pronto a questa rivoluzione.

Di schede madri con connettori posteriori se ne parla già dal 2022 e solo ora stanno arrivando sul mercato i primi prodotti, case compresi. Se questa soluzione prenderà piede, nei prossimi anni vedremo molti più dispositivi compatibili, che potranno dare nuove possibilità di rendere i PC più belli da vedere e ancora più personalizzabili.