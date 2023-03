La scienza negli auricolari: cos'è e come funziona l'ANC delle cuffie?

L'active noise cancellation (cancellazione attiva del rumore) è una tecnologia ormai rodata e ben consolidata nel regno dell'audio, dalle cuffiette auricolari True Wireless fino agli headset più ingombranti; da quasi un decennio, infatti, le applicazioni del ANC si sono moltiplicate, portando alla sua implementazione nei dispositivi più disparati, con i TWS in primo piano, che l'hanno di fatto sdoganato una volta per tutte presso il grande pubblico.

Da Sony a Apple, passando per produttori emergenti come il curioso caso di Nothing (ecco la nostra recensione dei Nothing Ear 1), è ormai difficile immaginare che non vi sia almeno una soluzione dotata di questa tecnologia nel portfolio dei brand più noti. Ma come funziona esattamente? Cerchiamo di scoprirlo insieme.



Un po' di storia

Il concetto di active noise cancellation nacque quasi un secolo fa, nel 1930 da parte di Henri Coandra e nel 1933 con Paul Lueg, che realizzarono documenti e patentini in cui vennero elaborati i concetti fisici di base per intervenire sul rumore; purtroppo, entrambi i lavori risultarono inefficaci ma posero le basi per il suo futuro sviluppo.

Negli anni '50 in modo simile Olson cercò di progettare un sistema ANC per stanze, canali e cuffie, mentre Conover sviluppò per la General Electric, nel 1956, un sistema del tutto manuale per attenuare il rumore di un trasformatore.

In modo simile ai risultati precedenti, anche in questo caso i lavori risultarono impraticabili.

Negli anni '80 venne migliorato il sistema di Olson, mentre nel 1980 e nel 1983 Chaplin e Smith proposero sistemi di formazione di un'onda per la cancellazione del rumore. Nel 1981 Warnaka, Ross e Burgerss svilupparono dei sistemi basati su filtri adattivi.

Fu solo nel '90, però, che lo sviluppo permise di implementare la cancellazione del rumore in sistemi commerciali. La continua miniaturizzazione dei dispositivi e l'avanzamento tecnologico ci ha portati a oggi, con l'ANC che rappresenta una caratteristica imprescindibile per dispositivi per l'ascolto di fascia media e alta.



Il funzionamento fisico e ingegneristico

Per comprendere l'active noise cancellation bisogna innanzitutto porre l'accento sul fatto che stiamo lavorando con il suono, cioè su un'onda, e che a questo si associano i parametri di fase e ampiezza dell'onda; nello specifico, il suono è un'onda di pressione che intervalla zone a compressione a zone di rarefazione.

Il rumore primario, cioè il rumore da ridurre (solitamente esterno al dispositivo) viene fatto interagire con una seconda onda, di anti-rumore, generata ad hoc tramite una sorgente secondaria, come un altoparlante: si tratta di un'onda con la stessa ampiezza ma fase inversa.

Tra le due onde si va a creare, quindi, un'interferenza distruttiva la cui sovrapposizione genera un un'onda sonora attenuata. Tale processo avviene meglio se il rumore risulta periodico e se la zona che vogliamo silenziare è ristretta, come accade nelle cuffie limitandoci in prossimità del timpano.



Lavorare solo in una ristretta zona intorno al microfono di errore vuol dire che la cancellazione attiva funziona solo a basse frequenze, al di sotto di poche centinaia di Hz.

Vediamo più nel dettaglio la struttura base, quella chiamata di singolo canale, mostrata nella figura in basso.



Un microfono di riferimento cattura il segnale primario, il suono viene elaborato da un controller e viene generato il segnale secondario da un altoparlante collegato; nella zona che deve essere silenziata in cui le onde interagiscono vi è un secondo microfono, chiamato di errore, il quale acquisisce il segnale generato, ne studia l'efficacia di smorzamento e invia il segnale al controller che andrà ad aggiustare l'onda generata e a migliorare tramite un sistema di trial and error.

L'ANC appena descritto ricade nella tipologia feedforward, largamente più utilizzata del sistema feedback, nel quale si dispone solamente del microfono di errore. Un dispositivo ANC multicanale ha il funzionamento simile al precedente, ma sfrutta più sorgenti e più microfoni, sia di errore, sia di riferimento.



La cancellazione passiva

In questo paragrafo diamo una rapida occhiata al funzionamento base di riduzione del rumore: la cancellazione passiva del rumore. Con questo termine si vuole indicare il semplice isolamento acustico che non è determinato da alimentazione esterna.



L'onda, soggetta alle leggi di Snell, a contatto con un mezzo di propagazione differente viene in parte riflessa e in parte assorbita, e per minimizzare questi effetti si usa comunemente isolare tramite imbottiture o design appositi: un tipico esempio per questo approccio sono i gommini in-ear.

Per il corretto buon funzionamento di un ANC non si può prescindere da questo isolamento passivo, capace di cancellare rumori fino a un limite inferiore di 1 kHz, quasi complementare alle frequenze neutralizzate dai sistemi attivi, creando dispositivi che, ottimizzate le due tecnologie, aumentano di molto l'efficacia e abbassa i costi di produzione.



Presente e futuro: filtri adattivi e il lato software

La possibilità di poter aggiustare in continuo l'anti-rumore generato, oltre a migliorare le prestazioni di ascolto, fornisce un sistema a filtro adattivo: l'altoparlante dell'ANC si trova a dover controbilanciare i rumori in circostanze e contesti diversi, tenendo anche conto in questo modo delle diverse conformazioni dell'orecchio, andando a creare un sistema che può adattarsi, per l'appunto, a ogni ascoltatore.

Per quanto riguarda il futuro, c'è poco da ipotizzare: gli esempi più importanti del mercato ovvero NVIDIA con l'RTX Voice e ASUS con il suo sistema ANC ibrido ci forniscono un interessante esempio delle direzioni ceh ormai si stanno intraprendendo e che sfruttano, oltre all'hardware, anche il lato software.

In modo simile al classico ANC, infatti, oggi ci si può avvalere di algoritmi scritti appositamente per la rilettura ciclica, o direttamente di un'intelligenza artificiale, per effettuare il continuo aggiustamento del suono.



