La scienza del fuoco d'artificio: cosa si nasconde dietro fuochi e colori

Si cena, abbondantemente, come piace a noi italiani, e non manca di certo lo zampone o il cotechino con un po' di lenticchie: è tradizione, porta guadagno!

Mancano pochi minuti e si inizia a guardare l'orologio, si prendono i cappotti, i guanti e tutto ciò che serve per uscire fuori, da dentro si sente la televisione, lasciata accesa come sottofondo, che inizia a dare il conto alla rovescia. C'è sempre qualcuno che parte in anticipo e si sentono i botti su in cielo.



3...2...1... ed ecco che iniziano: lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio, che con il primo dell'anno ha la sua massima espressione. Uno spettacolo di suoni e colori che ancora oggi cattura l'attenzione di grandi e piccini.

Ma cosa si cela dietro a questo fenomeno? Qual è la scienza che fa funzionare il tutto?



La storia del botto

I fuochi d'artificio nacquero in Cina tra il X e il XII secolo, probabilmente come prima applicazione della polvere da sparo, all'epoca costituita da zolfo, carbonio e nitrato di potassio, chiamata polvere nera, come abbiamo accennato nello speciale scienza su Dr. Stone.

Si pensa che la polvere da sparo sia il risultato di esperimenti prodotti da alchimisti che cercavano la ricetta per la vita eterna. Vedendo gli effetti esplosivi della polvere, una delle prime applicazioni non belliche fu per spaventare gli spiriti maligni, confinando la miscela dentro canne di bambù e gettandole sul fuoco; successivamente, si imparò a racchiuderli in tubi di carta creando una miccia in carta velina.

In ambito bellico, invece, la polvere da sparo e le sue esplosioni arrivarono in prima battuta come petardi legati alle frecce scoccate sul nemico, fino a veri a propri razzi nel XII secolo, riuscendo a capire come incanalare e direzionare l'esplosione.



Grazie a Marco Polo, nel XIII, la polvere da sparo arrivò anche in Europa, mentre altre fonti ci dicono che potrebbe essere arrivata tramite i crociati; quel che è certo è che fu immediatamente utilizzata nelle guerre e vennero create armi ancora più potenti come i moschetti e i cannoni, ma approdarono nel vecchio continente anche i fuochi d'artificio.

Tra i casi più famosi si contano i fuochi utilizzati per il matrimonio di Henry VII nel 1486 d.C. e il massiccio utilizzo che ne fece Pietro il Grande, primo imperatore di Russia, per glorificare la sua dinastia e per celebrazioni militari.



Durante il rinascimento, con la nascita di scuole di pirotecnica in Europa, l'Italia ebbe un ruolo fondamentale e tale arte divenne particolarmente popolare nel nostro Paese (cosa che possiamo vedere ancora ai giorni nostri). I pirotecnici italiani intorno al 1830 iniziarono a mescolare metalli e altri ingredienti, in modo tale da aumentare la brillantezza e la forma dei fuochi d'artificio. Anche il controllo sui colori nasce in quegli anni in Italia, mescolando ingredienti che vedremo nei prossimi paragrafi, in quanto prima di allora erano monocromatici, tutti arancioni per l'esattezza.



La fisica dei fuochi d'artificio...

Veniamo al succo della questione: come funzionano i fuochi d'artificio? Come esplodono? Iniziamo col dire che si tratta di involucri di carta a forma cilindrica o a forma sferica, al cui interno vi sono la polvere da sparo e le stelle, ovvero piccoli materiali esplosivi che forniranno il colore e gli effetti al fuoco d'artificio.



Un'altra componente importante è la suddivisione in due tasche: nella prima vi è la sola polvere da sparo e una miccia chiamata ad azione rapida; chi si occupa dei fuochi ha il compito di posizionarli in un mortaio e accendere questa miccia.

L'esplosione e la rispettiva onda d'urto faranno catapultare in aria la seconda tasca, chiamata granata: anche questa è costituita dalla polvere da sparo e da una miccia chiamata questa volta ad azione ritardata; in più ci sono le già citate stelle, materiali di forma sferica, cubica o cilindrica dal diametro di circa 3 centimetri, contenenti un agente ossidante, un combustibile e coloranti metallici. Con il calore dell'esplosione e il lancio in aria della granata, si innesca anche la miccia ad azione ritardata, che farà a sua volta esplodere la polvere e le stelle quando ormai il fuoco d'artificio è lontano da terra. Il botto che si sente è dato dalla rapida espansione del gas della combustione, che supera la velocità del suono.



... e la chimica dei fuochi d'artificio

Il posizionamento delle stelle dentro la granata fornisce il controllo della geometria del fuoco d'artificio, dando luogo a forme quali quelle a peonia, a salice o a girandola.



I colori, invece, sono dati dal tipo di metallo e dalle combinazioni con cui sono costituite le stelle: lo stronzio e il litio danno il rosso, il calcio fornisce l'arancione, il sodio è importante per creale il giallo, il verde è dato da composti del bario, il blu è associato al rame e così via. Altri composti chimici ne controllano gli effetti abbaglianti e scintillanti. Un eccellente uso della tavola periodica, non trovate?



Ogni materiale ha un'energia di eccitazione degli elettroni caratteristica, ma gli stati eccitati non sono stabili e tendono a tornare negli stati fondamentali: l'energia guadagnata dall'esplosione ritorna fuori sotto forma di radiazione elettromagnetica e, come sappiamo dallo spettro della luce solare, a diverse lunghezze d'onda e quindi a diverse energie corrispondono diversi colori, questo è il meccanismo per luminescenza.



Un altro metodo è per incandescenza, utilizzando così tanto calore che il materiale inizia a brillare, come le vecchie lampadine con la resistenza. Si passa dall'infrarosso al rosso, all'arancione, al giallo fino ad arrivare al bianco aumentando in calore.



E se le granate contengono posizionamenti sbagliati o difetti? Può capitare, e verranno vendute comunque: saranno i fuochi lanciati in gruppo, in modo tale da mascherare gli errori!



La legislazione italiana

I fuochi d'artificio sono indubbiamente pericolosi: ogni capodanno si fa la conta dei feriti e dei morti, ciò che i media chiamano "il bollettino di guerra". Soli 50 milligrammi di polvere da sparo sono in grado di provocare seri danni, per questo in Italia e in Europa vi sono delle restrizioni alla vendita e all'utilizzo che adesso andremo a vedere.



I fuochi d'artificio veri e propri si dividono in quattro categorie: F1, F2, F3 e F4.

Nella prima categoria rientrano i fuochi più deboli, che possono essere usati anche in spazi confinati avendo rischio potenziale estremamente basso, la cui vendita è vietata ai minori di 14 anni.

I fuochi F2 presentano rischio e rumorosità bassa, e devono essere usati all'esterno. Non possono essere acquistati da minorenni. Queste due categorie di fuochi d'artificio possono essere vendute ovunque, a eccezione di alcuni F2.

La categoria F3 ha bisogno di licenze, sia dei punti vendita, sia dell'acquirente che deve possedere il porto d'armi: il rischio per la salute si innalza a un livello medio e devono essere utilizzati in ampi spazi aperti. Infine, gli F4 sono per i pirotecnici autorizzati, hanno un rischio potenziale alto e possono essere dannosi per l'udito.



Se si ha intenzione di comprarli, state attenti alla marcatura CE (Comunità Europea), che indica se un prodotto ha superato i test di conformità, e confrontando la tabella di equiparazione che si trova nell'allegato 1 al decreto del ministro dell'interno 9 agosto 2011 (che trovate a questa pagina) dove è indicata anche la conformità alla custodia e allo stoccaggio; ovviamente non tutti ne sono capaci e quindi il consiglio migliore che possiamo darvi è quello di chiedere indicazioni al rivenditore, che più di chiunque vi saprà indicare la scelta opportuna alle vostre esigenze.



Le problematiche faunistiche e ambientali

Oggigiorno sappiamo che legati ai fuochi d'artificio ci sono due grosse problematiche: quella faunistica e quella ambientale.

Si stima che siano circa 5000 gli animali che periscono durante gli spettacoli di fuochi artificiali, di cui l'80% selvatici, che si trovano nella traiettoria del fuoco come spesso accade ai volatili, o che, confusi e spaventati, scappano senza una meta andando incontro a grande fatica in una stagione come quella invernale che prevedrebbe razionamento e basso dispendio di energia per colpa del freddo.

Gli animali domestici non se la passano comunque bene: cani e gatti hanno un udito molto sviluppato, riuscendo a a percepire gli ultrasuoni e gli infrasuoni. Se anche per noi umani i rumori sono molto elevati (basti pensare ai bambini che si coprono le orecchie), per i nostri amici a quattro zampe il rumore è insopportabile e potrebbe portare addirittura alla morte per stress.

Le raccomandazioni sono quelle di far giocare e tenere in attività l'animale durante il giorno in modo che arrivi stanco alla mezzanotte, cercare di isolare i rumori dall'esterno e innalzare quelli dentro le mura domestiche. Ultimo, ma non per importanza, fare loro compagnia. Spaventi simili si riscontrano anche negli animali da allevamento come mucche, cavalli e conigli.



Per quanto riguarda l'ambiente, sì, anche i fuochi aumentano le concentrazioni di inquinanti. L'aumento è comparabile a giornate di traffico intenso che perdura per quasi tutta la prima settimana dell'anno. Come accennato, nei fuochi d'artificio ci sono metalli pesanti, inoltre si produce durante la combustione del particolato, nello specifico i PM10 e i PM2.5; non per ultimi si contano anche inquinanti gassosi quali il biossido di zolfo, il biossido di azoto, l'anidride carbonica e il monossido di carbonio. Provocano, inoltre, la creazione di rifiuti.



I danni per la salute non sono trascurabili, in particolare i problemi alle vie respiratorie, perché la nostra aria è già inquinata e in alcune aree il livello limite di inquinanti viene abbondantemente superato i primi dell'anno.



Per non parlare, poi, dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari che i giorni successivi al 31 vengono sovraccaricati di lavoro. Varie legiferazioni e il crescente ambientalismo stanno già iniziando a arginare poco a poco il problema. Che il futuro siano gli spettacoli coordinati dei droni? Staremo a vedere!



