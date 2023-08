La Scienza del Male: Robert Oppenheimer e il Progetto Manhattan

"Nessun grande progresso è stato mai realizzato nel campo della scienza, della politica, o della religione, senza controversie."



La storia che stiamo per raccontarvi è quella di un progresso compiuto in campobellico, un progresso dai risvolti spaventosi e che è tornato in tempi molto recenti a rivestire il ruolo della minaccia globale.

Stiamo parlando della bomba atomica, un'arma che l'umanità ha visto in funzione soltanto due volte in un contesto di guerra, ossia quando nell'agosto del 1945 venne sganciata prima sulla città di Hiroshima e successivamente su Nagasaki. La "corsa" per arrivare per primi alla finalizzazione di questo tipo di ordigno vide trionfare, se così possiamo dire, gli americani, i quali batterono sul tempo i tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale.

A capo del team che portò a termine l'impresa venne messo un uomo che sicuramente non può essere inserito tra i "malvagi" parlando di storia della Scienza, ma che tuttavia ha segnato un punto di non ritorno per il genere umano con il suo lavoro. Stiamo parlando di J.R. Oppenheimer, il protagonista di questo nuovo capitolo legato ai personaggi controversi della storia della Scienza.



Una mente geniale

Julius Robert Oppenheimer nacque a New York da una famiglia abbiente, trascorse la sua infanzia in una casa con una bella vista sull'Hudson e sin da subito si distinse per la sua mente curiosa e brillante.

Appassionato di poesia, filosofia orientale, fisica e chimica, a 18 anni decise di continuare il suo percorso di studi ad Harvard, dove si laureò con lode in 3 anni; durante il suo percorso i suoi interessi principali mutarono e passò dalla chimica alla fisica sperimentale, che riteneva una delle migliori qualifiche ottenibili in quel tempo, e una volta concluso il ciclo di studi decise di approfondire ulteriormente le sue conoscenze in Europa.

Fu in questo periodo che ebbe la fortuna di incontrare alcune delle menti più brillanti non solo dell'epoca, ma in generale della storia. Presso l'Università di Cambridge collaborò con J.J. Thomson, Nobel per la scoperta dell'elettrone, e una volta trasferitosi in Germania, per la precisione a Göttingen su invito diretto di Max Born, sviluppò con quest'ultimo anche una teoria chiamata Approssimazione di Born-Oppenheimer; in questo contesto poté incontrare Niels Bohr, Paul Dirac, Werner Karl Heisenberg, Wolfgang Pauli ed Enrico Fermi.

Al suo ritorno negli Stati Uniti, Oppenheimer continuò le sue collaborazioni con altre personalità del mondo della fisica dell'epoca: lavorò con Ernest Lawrence (Nobel per la fisica per aver inventato il primo acceleratore di particelle) e, in quegli anni, per la precisione nel 1939, pubblicò alcuni articoli che gettarono le basi a livello teorico della teoria dei buchi neri, che arriverà circa 30 anni più tardi.



Amicizie pericolose

Gli anni ‘30 non furono caratterizzati soltanto da un'intensa attività di ricerca e studio per Oppenheimer, ma anche da una serie di amicizie più o meno importanti che lo portarono ad avvicinarsi al Partito Comunista. Dapprima si trattò di un'amicizia con Jean Tatlock, figlia di un professore universitario molto vicina al Communist Party. Successivamente però si innamorò di una donna, Katharine "Kitty" Puening Harrison, biologa che non nascose mai il suo intenso impegno politico verso ambienti comunisti.

Si sposarono ed ebbero due figli e, in questi anni, lui si avvicinò agli ideali socialisti anche spinto dall'avversione per l'ideologia Nazista. Con l'avvento di Stalin, tuttavia, il suo interesse verso il socialismo andò scemando, ma le amicizie strette in questo periodo si riveleranno una questione molto scomoda da affrontare per lui per il resto della sua vita.



Il Progetto Manhattan

Nel 1939, successivamente all'invasione della Polonia da parte della Germania, un gruppo di fisici emigrati in America per sfuggire alla cattura, tra i quali figurava anche Albert Einstein, scrisse una lettera molto dettagliata al Presidente Roosevelt, con il compito di informare il Presidente dei recenti studi condotti da fisici di fama mondiale come Enrico Fermi e Leo Szilard negli Stati Uniti, e da Frederic Joliot in Francia, che scoprirono come fosse possibile sfruttare le reazioni a catena utilizzando atomi di uranio per creare armi dall'incredibile potenza distruttrice. Il messaggio era chiaro: non si poteva permettere ai nazisti di ottenere un tale risultato e quindi tutto doveva essere fatto per essere i primi a creare tali ordigni.

Oppenheimer inizio ad orientare i suoi studi verso questo campo nell'autunno del 1941, ma saranno gli eventi di pochi mesi dopo a dare un grande impulso a questa ricerca.

Il 7 dicembre il Giappone attaccò Pearl Harbor, portando gli Stati Uniti a concentrare tutte le loro energie in uno sforzo bellico che portò la ricerca scientifica a muoversi unicamente verso lo studio di nuove tecnologie orientate alla guerra. Oppenheimer venne incaricato insieme al generale Leslie Groves di costruire un laboratorio segreto nel quale radunare alcune delle menti più brillanti dell'epoca e costruire la bomba atomica prima dei tedeschi.



Oppenheimer propose di costruirlo a Los Alamos, luogo ideale a suo giudizio per tale missione. Lì si trasferirà nel 1943, quando effettivamente iniziarono i lavori di sviluppo di questa nuova tipologia di bomba.

Fu nominato direttore scientifico del progetto e, come tale, si mise subito all'opera per costruire un team in grado di svolgere questo delicato compito. In breve tempo riuscì ad arruolare alcune delle personalità più brillanti ed importanti del mondo scientifico, riuscendo a mettere insieme una squadra composta da personaggi del calibro di Frank, Compton, Urey, Fermi, Lawrence, Seaborg, McMillan, Segrè, Chamberlain, Wigner, Schwinger, Feynman, Bethe, Alvarez, Rainwater, van Vleck, Fitsch, Fowler e Ramsey.

Il livello di segretezza attorno ai siti prescelti era elevatissimo. Nessuno era autorizzato ad accedervi senza specifiche autorizzazioni e le persone dislocate nelle cittadine collegate ai laboratori di ricerca erano strettamente controllate. Per due anni, il team e diverse centinaia di persone esterne ad esso lavorarono intensamente per raggiungere il loro scopo, fino al momento in cui ebbero l'opportunità di vedere la loro creazione all'opera.



Io ora sono diventato morte

Mentre si avvicinavano all'obiettivo, diversi tra gli scienziati coinvolti iniziarono a percepire per davvero quale sarebbe stato il risultato del loro lavoro. Si resero conto della incredibile e spaventosa potenza distruttrice dell'arma che stavano costruendo e quindi, spinti in parte anche da una sorta di rimorso, alcuni di essi si riunirono e scrissero una lettera nella quale consigliavano di usare l'arma solo a scopo dimostrativo e non su obiettivi civili.

La commissione che si sarebbe occupata della scelta dei bersagli su cui sganciare la bomba, però, decise diversamente. Intanto, dopo due anni di intenso lavoro, il tempo per il primo test ufficiale era ormai arrivato.



Era il 16 luglio del 1945, alle ore 05:29. Nel deserto di Alamogordo venne effettuato il primo test nucleare della storia degli Stati Uniti, ribattezzato Trinity Test. La deflagrazione fu impressionante: le finestre di alcune case situate a più di 120 Km di distanza vennero distrutte o danneggiate, mentre il boato fu avvertito fino ad oltre 160 Km dal sito dell'esplosione.

Fu in quel momento, tra le lacrime, i silenzi e le grida di giubilo dei suoi collaboratori contemplava la furia distruttrice della prima bomba atomica, che Oppenheimer affermò di aver pensato ad una frase che riecheggiò a lungo nella sua mente: si tratta di un verso tratto dal Baghavad-Gita, nel quale Vishnu cerca di motivare il Principe a compiere il suo dovere e, per farlo, assume la forma dalle numerose braccia e pronuncia "Adesso sono diventato Morte, il distruttore dei mondi".



Era chiaro a tutti che quanto avevano ottenuto era un vero e proprio punto di non ritorno per il genere umano, un'arma che avrebbe cambiato il modo di intendere la guerra e che avrebbe generato il terrore in chi sapeva che avrebbe potuto subirne la potenza distruttrice. Solo pochi mesi dopo, con il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, ebbero una dimostrazione di quanto fossero concrete le loro sensazioni.



La fine della Guerra

Terminata la guerra venne istituito l'AEC (Atomic Energy Commission), un organismo nato con lo scopo di mettere sotto controllo le armi nucleari e regolarne l'uso e lo sviluppo.

Oppenheimer fu messo a capo di una sezione di questa commissione denominata GAC (General Advisory Committee) e proprio da questa sua nuova posizione egli lanciò l'allarme relativo alla costruzione di un nuovo ordigno, la Bomba H, ritenuto da lui e dagli altri membri della commissione come un'arma troppo pericolosa per essere creata. Al di là di alcuni fattori puramente tecnici, gli scienziati sconsigliarono la sua realizzazione anche per motivi di natura etica, considerando questa nuova bomba un'arma "destinata ad un genocidio".

La sua opposizione a questo progetto ovviamente si rivelò un problema e la lente d'ingrandimento dei servizi segreti si concentrò su di lui.

I suoi rapporti con gli ambienti socialisti avuti in passato, la sua avversione verso lo sviluppo della tecnologia nucleare e le testimonianze di alcuni suoi colleghi favorevoli invece al suo sviluppo contribuirono alla sua caduta in disgrazia.

Inutili furono i tentativi di altri suoi colleghi di sostenerlo: Oppenheimer fu cacciato con voto praticamente unanime dall'AEC e considerato, a causa del suo passato, un potenziale pericolo per la nazione.

Successivamente a questi eventi, decise di ritornare a dedicarsi alla carriera universitaria. Lavorò presso l'Università di Princeton e in questo tempo si dedicò ad approfondire e a pubblicare le sue idee riguardo il rapporto tra scienza, etica e società.



Nel 1962, quasi a tentare di riabilitare il suo nome, il Presidente Johnson gli consegnò il premio "Enrico Fermi" da parte dell'AEC, un riconoscimento per quanto da lui ottenuto nel campo dell'energia nucleare. Poco tempo dopo, il 18 febbraio 1967, morì a causa di un tumore.

Robert Oppenheimer fu senza dubbio una delle menti più geniali del ventesimo secolo. Negli anni il suo contributo in diverse discipline si rivelò fondamentale ed ispiratore. Le persone che lavorarono a stretto contatto con lui ne riconobbero i meriti, i pregi e i difetti e furono proprio alcuni di questi rapporti stretti con personaggi vicini agli ambienti socialisti a causargli più di un problema, ma non è questo il tema sul quale vogliamo soffermarci.

Oppenheimer ha cambiato il mondo. Nel suo ruolo di coordinatore del Progetto Manhattan ha creato un mostro che ha poi tentato di combattere, purtroppo senza particolare successo.

Lui, come altri, si era reso conto di che cosa avevano ottenuto e soprattutto del fatto che avevano dato inizio a un'epoca di sviluppo delle tecnologie belliche che avrebbe portato ad armi sempre più potenti, sempre più distruttive, sempre più spaventose.

Il suo ruolo centrale in tutto questo è proprio ciò che per alcuni lo rende uno dei personaggi più controversi della storia della scienza, un genio dilaniato dalle implicazioni etiche e morali di quanto stava facendo ma che ha comunque perseguito il suo scopo.

A voi ora chiediamo: che cosa pensate della sua figura? Come vi sentireste di giudicarlo alla luce di quanto vi abbiamo raccontato?