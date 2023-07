La Scienza Oscura: Nikola Tesla, il pioniere dell'energia

Che cosa spinge la gente a definire qualcuno un genio? Forse potremmo parlare del numero di invenzioni, della quantità di riconoscimenti ricevuti, del numero di articoli pubblicati o magari potremmo tentare di misurarne l'importanza storica.

Probabilmente andremmo però a ridurre ad un mero discorso numerico un giudizio che nasce dall'analisi di una vita, dal racconto di opere compiute ed incompiute, da un lascito così importante da non essere minimamente intaccato dal tempo.



Colui del quale stiamo per raccontarvi la storia è un personaggio che ha dedicato la propria vita al servizio dei suoi studi e delle sue passioni, talvolta divenute ossessioni, ma che spesso si è ritrovato a non poter godere appieno degli strabilianti risultati ottenuti. Al suo ingegno dobbiamo molto della nostra quotidianità, il suo modo visionario di vedere il mondo ha lasciato un segno indelebile nella storia della scienza, che però forse tardivamente ne ha riconosciuto il reale, importante contributo.

Seguiteci in questa nuova puntata alla scoperta di una delle figure più importanti del secolo scorso: Nikola Tesla.



Una mente geniale e precoce

Nikola Tesla nacque il 10 luglio del 1856 a Smiljan, una città allora facente parte dell'impero Austroungarico ed ora situata in Serbia. Suo padre era un prete ortodosso, sua madre una donna dalla spiccata intelligenza. Per loro Tesla ebbe parole di riconoscimento nella sua autobiografia intitolata My Inventions: "Anche se devo riconoscere l'influenza di mia madre sull'inventiva che possiedo, l'addestramento ricevuto da mio padre deve essere stato utile. Esso comprendeva tutti i tipi di esercizi possibili, dall'indovinare i pensieri degli altri, scoprire i difetti di qualche forma di espressione, fino a ripetere frasi lunghe o eseguire calcoli mentali.

Queste lezioni quotidiane avevano lo scopo di rafforzare la memoria e la ragione, e soprattutto di sviluppare il senso critico, ed erano indubbiamente molto benefiche". (My inventions: the autobiography of Nikola Tesla. Breckenridge, Colorado: Twenty First Century Books).

Il suo destino, almeno in una prima fase, era di seguire le orme del padre entrando in seminario, ma le incredibili doti intellettuali che sin da subito dimostrò, soprattutto in discipline come la matematica e le scienze, fecero cambiare idea a lui e alla sua famiglia.



Parallelamente, purtroppo, la sua salute iniziò a dimostrarsi cagionevole: da giovane soffriva di allucinazioni e, sulla base dei sintomi, successive analisi portarono a formulare l'ipotesi che soffrisse di sinestesia, una sindrome che porta alcuni particolari stimoli ad essere elaborati dal cervello in modo diverso da quanto ci si aspetterebbe: un caso noto è la possibilità di poter "vedere" un suono o "sentire" un colore.

Al momento di dover scegliere l'università, Tesla decise di recarsi in Austria, più precisamente al Politecnico di Graz, un luogo che gli consentirà di dare ulteriore sfogo al suo ingegno. Fu in quel periodo, mentre conseguiva la laurea in Ingegneria Meccanica ed Elettrica che per la prima volta vide un generatore di corrente continua tramite campi magnetici.

In quegli anni si dedicò in maniera ossessiva allo studio delle discipline tecniche e non solo, lavorava e studiava in modo a tratti maniacale e sempre di più si rese conto che ciò che realmente accendeva il suo interesse era l'elettricità. Scoprì di voler conoscere tutto di questo campo affascinante e, di conseguenza, decise di dedicare il suo tempo ad approfondirne la conoscenza mentre ipotizzava una rivoluzione che avrebbe cambiato il mondo per sempre.



Una rivoluzione epocale

Successivamente al conseguimento della laurea, Tesla si diresse nel 1881 verso Budapest, dove lavorò presso il Central Telegraph Office come disegnatore e progettista.

Anche questo fu un luogo che ispirò la sua creatività e lo portò ad implementare alcune innovazioni nel funzionamento del telegrafo come ad esempio un amplificatore.

In questo periodo, tuttavia, la sua salute iniziò improvvisamente a peggiorare: a causa di un esaurimento nervoso dovette affrontare un breve ricovero, mentre una volta tornato a casa le lunghe camminate serali diventarono un modo per approcciare le sue precarie condizioni fisiche.

Sarà proprio durante una di queste camminate, mentre osservava un tramonto, che nascerà nella sua mente una delle sue idee più decisive e importanti: il motore ad induzione.

Gli ci vollero 7 anni per arrivare a immaginare una soluzione realmente e completamente funzionante: nella sua testa si susseguivano rapidamente progetti diversi, uno dietro l'altro, mentre cercava di elaborare l'idea che avrebbe portato a una vera rivoluzione. E finalmente, dopo anni di lavoro, questa arrivò; nei più diffusi generatori a corrente continua l'energia veniva prodotta dal movimento di alcune bobine che ruotavano intorno ad un magnete centrale, mentre nell'idea di Tesla il movimento rotatorio doveva essere affidato al magnete centrale e intorno ad esso le bobine dovevano rimanere stabili per la produzione di corrente alternata.



Per gli scienziati dell'epoca era impensabile che questa potesse alimentare un motore, ma Tesla non volle rinunciare alla sua idea e dopo un lungo periodo di studio e progettazione finalmente ottenne un motore il cui movimento veniva permesso dai flussi di corrente generati dalle bobine collocate esternamente.

Mentre operava diverse migliorie alla sua idea, si accorse degli enormi vantaggi derivanti dall'uso della corrente alternata: le sue proprietà fisiche, infatti, permettevano il trasporto per distanze enormemente superiori a quelle alla quale si poteva trasportare la corrente continua, portandolo ad approfondire ulteriormente l'idea per cercarne nuove applicazioni.



Il viaggio in terra americana

"I know two great men, one is you and the other is this young man". Con una lettera di raccomandazione scritta da Charles Batchelor, amministratore della filiale francese della Edison Machine Works, e pochi spiccioli in tasca, Tesla si diresse verso gli Stati Uniti con il sogno di lavorare per colui che considerava un vero e proprio idolo, Thomas Edison.

La sua idea era quella di riuscire a convincerlo di quanto la corrente alternata potesse essere rivoluzionaria, ma ottenne una risposta piuttosto secca e fortemente contraria, che diede inizio ad una diatriba che durerà per molto tempo.

Nonostante queste importanti divergenze, tuttavia, Tesla lavorò per diversi anni presso Edison e lo aiutò nello sviluppo e nel miglioramento di diverse sue invenzioni dietro la promessa di un ingente compenso economico. In particolare gli promise 50.000 dollari se fosse riuscito a migliorare l'efficienza della sua dinamo a corrente continua.

Dovette lavorare a lungo e intensamente sul progetto, ma dopo un anno concluse il suo lavoro ottenendo le migliorie sperate. Tuttavia, Edison si rifiutò di pagarlo. Tesla non sopportò un simile affronto e poco dopo si licenziò, ma il racconto delle sue idee e delle sue incredibili doti cominciò a circolare e gli permise di diventare piuttosto noto tra coloro che lavoravano nel settore dell'energia.



Per un certo periodo decise di lavorare per conto proprio. La sua fiducia nella capacità delle persone di comprendere il suo genio e di avere la sua lungimiranza diminuì notevolmente e, con l'ausilio di un gruppo di investitori, fondò la Tesla Electric Light and Manufacturing Company. Ancora una volta però le sue speranza furono disattese: il suo progetto di immissione nel mercato delle apparecchiature necessarie alla maggiore diffusione della corrente alternata venne rimpiazzato dalle richieste dei suoi finanziatori, maggiormente interessati alla creazione di innovativi sistemi di illuminazione per la rete stradale e ferroviaria.

In questo periodo lavorò a diversi altri progetti, come ad esempio la lampada ad arco, e depositò svariati brevetti. Ciononostante, dopo un periodo relativamente breve si ritrovò estromesso dalla sua stessa compagnia e in condizioni economiche disastrose, al punto che per sopravvivere fu costretto a lavorare a chiamata nell'ambito della manutenzione stradale.



La guerra delle correnti

Come abbiamo già detto, però, le sue invenzioni, le sue intuizioni e le sue incredibili doti non passarono inosservate e questo lo portò a ricevere un'offerta di collaborazione da parte di George Westinghouse, potente industriale ed inventore entrato nel settore dell'energia elettrica da relativamente poco tempo, il quale credeva fermamente nell'idea di Tesla: gli offrì un accordo che lo avrebbe portato a guadagnare circa 2,5 dollari per ogni cavallo vapore venduto utilizzando le sue tecnologie.

Iniziò così una vera e propria guerra tra due visioni completamente opposte, denominata la Guerra delle Correnti: da una parte la Westinghouse Electric Company e i suoi progetti sulla corrente alternata, e dall'altra Thomas Edison con la sua corrente continua.

Westinghouse acquistò i brevetti di Tesla, gli commissionò la costruzione di un numero elevatissimo di motori a induzione e gli promise un'ingente somma di denaro come ricompensa, che ancora una volta però non venne completamente pagata.



Intanto sempre più clienti sceglievano la corrente alternata a causa dei prezzi più vantaggiosi legati alla possibilità di spese inferiori nella realizzazione delle reti di trasporto, i cavi erano meno spessi e consentivano la copertura di distanze maggiori. Questo permetteva la costruzione delle centrali al di fuori dei centri abitati con dispersioni che erano considerate minime.

Edison, ovviamente, non si limitò ad osservare inerme la situazione e passò al contrattacco: sfruttò alcuni incidenti avvenuti lungo le reti e nelle centrali elettriche costruite da Westinghouse e utilizzò le informazioni ottenute per screditare i suoi concorrenti facendo inoltre forti pressioni sul Governo affinché ne limitasse l'operato.

Nel 1889, poi, nello stato di New York entrò in vigore una legge la quale introduceva l'esecuzione dei condannati a morte tramite sedia elettrica; Edison spinse affinché venisse scelta la corrente alternata per le esecuzioni, la prima delle quali avvenne un anno dopo e si rivelò un disastro, con l'interruttore per l'interruzione del flusso di corrente che non funzionò al primo tentativo mentre il corpo del condannato continuava a contorcersi in preda agli spasmi.

La campagna diffamatoria nei confronti della corrente alternata continuò anche nelle esposizioni dal vivo tenute per presentare questa nuova forma di energia, con cani e gatti, catturati dalla strada da alcuni giovani studenti assoldati da Edison, ai quali venivano applicate delle placche di metallo prima di essere liberati nei pressi dei macchinari per la produzione di energia, il tutto al fine di spaventare le persone accorse per assistere alle dimostrazioni.



Per quanto grandi fossero gli sforzi di Edison, però, il suo tentativo di arrestare l'ascesa di Westinghouse fallì, con quest'ultimo che riuscì a costruire decine di centrali in tutti gli Stati Uniti per fornire alimentazione a più di 100 diverse città.

In breve tempo, in tutto il mondo le centrali a corrente alternata si diffusero a macchia d'olio mentre Tesla, che intanto ebbe l'opportunità di costruire una centrale sulle cascate del Niagara riuscendo così a coronare il suo sogno di "Imbrigliarne la strabiliante potenza" in grado di fornire energia a un'area di 40 Km, vide modificato il suo contratto con la Westinghouse Electric Company e fu costretto ancora una volta a rinunciare agli enormi compensi derivanti dalle sue invenzioni innovative.

Negli stessi anni in cui entrò in funzione la centrale, Tesla lavorò intensamente sulla sua bobina, un trasformatore ad alta tensione e ad alta frequenza in grado di generare fulmini come quelli atmosferici, nel suo laboratorio di New York.

Quest'ultimo una notte prese fuoco e, nello spaventoso incendio che divampò, andarono perduti i suoi progetti (si dice che fosse molto vicino alla scoperta dei Raggi X), un'enorme quantità di appunti e i prototipi stessi della bobina.



Alla continua ricerca di un'innovazione

Dopo l'incendio si trasferì a Colorado Springs e ancora una volta si ritrovò a doversi spostare e ripartire da zero, ma questo non fermò il suo ingegno: lavorò sull'utilizzo delle onde elettromagnetiche per la trasmissione dei messaggi, gettando le basi per la telegrafia senza fili che Guglielmo Marconi sfruttò - si dice proprio conoscendo il lavoro svolto da Tesla - per il suo telegrafo senza fili, invenzione che gli valse il Premio Nobel per la Fisica nel 1909.



Una delle innovazioni che maggiormente viene associata al nome di Tesla, tuttavia, è quella legata alla diffusione libera dell'energia.

Nel 1902, poco dopo aver lasciato Colorado Springs, commissionò la costruzione della Torre Wardenclyffe a Long Island, da utilizzare proprio per questo suo ambizioso - e agli occhi di molti anche folle - progetto di fornire energia gratuita illimitata a chiunque nel mondo.

Anche questo suo piano, come molti altri da lui sviluppati nel corso della sua vita, incontrò ostacoli di progettazione, ma anche legati all'ostracismo di chi non era intenzionato a vedere un simile progetto prendere forma e di fatto eliminare una delle principali fonti di guadagno per un imprenditore nel campo energetico. Il tutto portò poco dopo allo smantellamento della torre.



Il tempo passava e, man mano che l'età avanzava, i disturbi psicologici che ne flagellarono l'infanzia si fecero nuovamente vivi. Ebbe comunque ancora il tempo di presentare ulteriori idee, come ad esempio la turbina di Tesla, un'invenzione per la quale tuttavia non ottenne alcun finanziamento anche a causa della mancanza di tecnologie in grado di supportarne il funzionamento per come lo aveva immaginato.

Il peggiorare delle sue condizioni lo portò ad isolarsi dal mondo e a terminare la sua vita in solitudine e in povertà, in una stanza d'albergo di New York il 7 gennaio 1943, all'età di 86 anni.



Molto si potrebbe dire di Nikola Tesla.

Quotidianamente vediamo il frutto del suo ingegno e percepiamo come le sue idee abbiano veramente cambiato il mondo. Molto si è dibattuto di come abbia gestito il rapporto con i suoi finanziatori, che spesso lo hanno sfruttato e gli hanno impedito di godere dei frutti delle sue idee rivoluzionarie. Si dice che non desse importanza al denaro e che ciò che veramente gli interessava era lo sviluppo delle sue idee, indipendentemente da quanto esse fossero audaci o folli.

Alla sua morte l'FBI sequestrò tutto il materiale rinvenuto nella sua stanza d'albergo, compresi gli appunti tra i quali qualcuno sostiene che figurasse un progetto per un'arma denominata il Raggio della Morte, basata sul suo studio dei fulmini globulari in grado di colpire i nemici anche a grandi distanze.

Non esiste alcun tipo di prova riguardo l'esistenza di quest'arma, né del fatto che davvero lui vi stesse lavorando, ma secondo alcuni egli trovò addirittura il modo di testarla, dando origine a quello che viene definito l'evento di Tunguska, una teoria complottista che getta un'ombra sulla vita di un uomo che dovette fino all'ultimo combattere contro le sue stesse ossessioni e le sue fragilità, mentre rincorreva un modo per realizzare le sue idee rivoluzionarie allo scopo di cambiare il mondo.