La Scienza Oscura: Wernher Von Braun e la conquista della Luna

"Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'Umanità"



Se dovessimo stilare un elenco delle frasi più importanti e significative mai pronunciate da un essere umano, queste parole probabilmente occuperebbero un posto piuttosto alto in graduatoria: testimoniavano uno dei momenti di reale grandezza della razza umana, quello in cui dopo uno sforzo immane si era finalmente riusciti ad allontanarsi dal pianeta che ha ospitato la nostra specie sin dal primo giorno.

Sul Programma Apollo si avvicendano storie e miti riguardanti gli uomini, le tecnologie, i veicoli. Ma è proprio sugli uomini che vogliamo porre la nostra attenzione e, in particolare, su colui che viene considerato il padre del Programma Apollo, un uomo la cui competenza si rivelò fondamentale nella corsa allo spazio; ma parleremo anche di un uomo che proprio questa competenza mise al servizio di Adolf Hitler, per creare armi di distruzione mai viste prima e temute in tutta Europa. Oggi, nel nostro viaggio tra le figure più controverse della storia della scienza, vi parleremo del padre della missilistica Wernher Von Braun.



Una passione nata per caso

Wernher Magnus Maximilian von Braun, questo il suo nome completo, nacque in Prussia, nella città di Wirsitz in una nobile famiglia della Germania dell'Est. Durante la sua infanzia si dimostrò un giovane pieno di passioni ed interessi, con un talento musicale discreto con il pianoforte e il violoncello, ma con alcune lacune in ambito scolastico che potrebbero sembrare incredibili alla luce di quale sarà il suo futuro.

Le sue principali difficoltà risiedevano infatti nello studio della matematica e della fisica, materie che non suscitavano particolarmente il suo interesse e che a tratti mal sopportava. E quindi cosa accadde di così importante da far sì che un ragazzo con un evidente disinteresse per due discipline così importanti diventasse il futuro capo del Progetto Apollo?



Furono fondamentalmente due i momenti decisivi in questo senso: in primo luogo fu un regalo da parte della madre, la quale gli donò per la cresima un telescopio, che divenne per lui un compagno di lunghe esplorazioni del cielo notturno. In quel momento nacque la sua passione per lo spazio e l'astronomia, che lo accompagnò per il resto della sua vita.

Ma se quel regalo contribuì a cambiare il suo interesse verso le scienze, ciò che veramente si rivelò un fattore di cambiamento fu un libro: "Die Rakete zu den Planetenräumen", "Il razzo nello spazio interplanetario", di Hermann Julius Oberth, considerato uno dei più importanti fisici tedeschi nonché uni dei pionieri della missilistica.

Tutto ciò avvenne in un momento in cui la sua famiglia, nel 1920, decise di trasferirsi a Berlino in seguito al Trattato di Versailles, con il conseguente cambio di scuola per lui ed i suoi fratelli. In questo nuovo ambiente, con un interesse stimolato da quel libro, Von Braun inizierà ad eccellere nello studio della matematica e nelle altre discipline scientifiche. Contemporaneamente avviò una corrispondenza con Oberth, il quale lo incoraggiò a coltivare questa sua passione per i razzi fino a decidere di invitarlo a diventare un suo collaboratore.



La Società per i Viaggi nello Spazio

I primi esperimenti nel campo della missilistica non furono di certo memorabili per i risultati ottenuti dal punto di vista ingegneristico, quanto piuttosto per le spettacolari esplosioni; nel 1924, ad esempio, progettò una sorta di automobile con le sembianze di un razzo che nella sua idea avrebbe dovuto infrangere diversi record di velocità.

Il risultato fu, appunto, un'esplosione che richiamò l'attenzione delle autorità, con il padre che fu costretto a recuperarlo personalmente nel commissariato locale.

Anni dopo, proprio grazie alla possibilità di collaborare con Hermann Oberth, la sua passione giovanile trovò degli sbocchi che gli permisero di perfezionare le sue conoscenze e le sue abilità di progettazione.

Oberth, insieme ai suoi assistenti Johannes Winkler e Willi Ley, fondò nel 1927 quella che di fatto fu la prima società di tecnologia spaziale mai creata, chiamata Verein fur Raumschiffahrt, Società per i viaggi nello spazio. Von Braun riuscì ad entrare nel gruppo, e ciò gli consentì finalmente di operare fianco a fianco con veri esperti del settore con i quali sviluppare le sue idee.



La prima dimostrazione pubblica delle reali capacità del team ebbe luogo nel luglio del 1930, con un test di funzionamento di un motore destinato all'utilizzo su un razzo davanti ad una commissione tecnica scelta.

I risultati furono positivi e per Von Braun si rivelò un'importante vetrina per dimostrare quanto fosse intenzionato ad eccellere in questo campo.

Seguirono altri tentativi, fino a quando nuovamente il gruppo convocò una commissione cui mostrare il primo prototipo di razzo, soprannominato MiRak I, interamente progettato dalla VfR. Il test non andò a buon fine e furono necessari ulteriori 3 tentativi per ottenere un distacco da terra di circa 60 metri.

I test e le migliorie si susseguirono, gli esperimenti portarono a risultati sempre più interessanti e ad investimenti sempre più ingenti, finchè i cambiamenti politici in atto in Germania mutarono radicalmente le vite della VfR e dei suoi componenti. A seguito di un incidente durante un collaudo, un razzo si schiantò sul tetto di un'abitazione,così le autorità misero dei divieti alle sperimentazioni sui razzi, impedendo il volo a qualsiasi veicolo sopra i 5 Kg di peso.



I divieti si rivelarono stringenti, ma il vero problema per la VfR riguardava i fondi a disposizione. Disperatamente alla ricerca di nuovi finanziatori in grado di permettere alla società di sopravvivere, Nebel prese contatti con l'esercito per cercare nuovi finanziatori. Non immaginava che questa mossa avrebbe cambiato per sempre le loro vite, in particolare quella di Von Braun.



La carriera militare

L'esercito si dimostrò immediatamente interessato a quanto fatto dalla VfR, in particolare Karl Becker, colonnello d'artiglieria che a sua volta aveva creato un suo team per studiare l'uso dei razzi in guerra. Egli rimase profondamente colpito dalle doti di Von Braun e fece di tutto per averlo con sé il prima possibile.

Il 1932 fu un anno di grandi cambiamenti per Von Braun: firmò un contratto con l'esercito, si laureò in Ingegneria Meccanica ed ottenne un dottorato di ricerca presso l'Università di Berlino. La sua tesi fu classificata come "oggetto strategico segreto" e mai divulgata e, contemporaneamente, assistette alla chiusura per bancarotta della VfR, che gli aveva permesso di essere notato a così alti livelli ma che aveva abbandonato consapevole di quale sarebbe stato il suo destino.

Ma ormai quella fase della sua vita era alle spalle, era giunto per lui il momento di iniziare a sviluppare tecnologie di un livello superiore. Lavorò intensamente al fine di migliorare le tipologie di combustibili utilizzate, la stabilità durante il volo, la sicurezza durante l'accensione e l'iniezione del carburante. Le migliorie condussero ad alcuni test su due razzi Aggregat 2, durante i quali venne raggiunta la ragguardevole quota di 2.200 metri circa.



Il susseguirsi di risultati positivi spinse l'esercito a trasferire Von Braun in una base sul Baltico, la base di Peenemünde, soprannominata Heimat Artillerie Park 11, della quale divenne il direttore. Si trattava di una base di enormi dimensioni, un complesso attorno al quale era nata una vera e propria città destinata ad ospitare le famiglie di coloro che erano impegnati nei diversi progetti della struttura.

Oltre ad aree residenziali, una centrale elettrica, diverse rampe di lancio e fabbriche per la realizzazione dei missili, venne costruito anche un campo di prigionia dal quale venivano prelevati gli uomini da usare come manodopera. Quest'ultima struttura, tuttavia, col tempo iniziò ad evolversi fino al punto da diventare a tutti gli effetti un campo di concentramento.

Saranno proprio le storie narrate dai sopravvissuti alla prigionia ad alimentare diversi dubbi e pareri controversi riguardo il coinvolgimento di Von Braun nei destini dei detenuti.



Lui smentì sempre in modo categorico di aver assistito a qualsiasi atto di violenza nei confronti dei prigionieri e di non avere idea di quale fosse il trattamento loro riservato. Alcuni prigionieri riportarono fatti decisamente diversi: Guy Morand, un partigiano francese che in quel campo dovette passare del tempo dopo la cattura, sostenne ad esempio che Von Braun approvò l'istituzione di punizioni corporali per chi non si fosse impegnato abbastanza durante il turno di lavoro.

Intanto, le sue ricerche proseguirono ed assunsero un orientamento sempre più tendente verso l'utilizzo militare. Il 13 giugno 1942 le più alte cariche del Reich assistettero al primo lancio di un razzo A-4, il veicolo più grande e potente mai costruito fino ad allora. Il tentativo fallì e ci vollero ulteriori 5 mesi di lavoro alla squadra per mettere a punto una versione in grado di staccarsi da terra, raggiungere la ragguardevole velocità di 1340 Km/s e i 90 Km d'altezza.



Ma mentre l'impresa veniva celebrata dal team di Von Braun come un nuovo decisivo passo verso l'uso dei razzi come metodo di spostamento interplanetario, la sua dedizione alla causa del Reich venne messa pericolosamente in discussione dal Ministro Goebbels, il quale lo accusava di essere più interessato ai viaggi interplanetari che alla costruzione di armi per l'esercito. Sarà l'intervento di Albert Speer a salvarlo dal carcere cui sembrava destinato.

Ulteriori modifiche agli A-4 porteranno alla nascita dei tristemente famosi razzi V-2. La lettera "V" presente nel nome stava per Vergeltungswaffe, ossia "arma della rappresaglia". La loro produzione era affidata ai prigionieri detenuti nel campo di concentramento di Mittelbau-Dora, situato in Turingia a sud della catena montuosa Harz.

Gli estenuanti ritmi di lavoro cui essi erano sottoposti portarono alla morte di almeno 12000 persone, secondo i resoconti ufficiali, anche se si stimano almeno 20000 morti se sommati a quelli deceduti durante i bombardamenti o nelle marce di evacuazione del campo avvenute nel 1945. Uomini e donne morivano mentre assemblavano i razzi, per le punizioni inflitte, per gli scavi nella montagna per costruire bunker e basi sotterranee dove riporre i razzi costruiti per essere protetti dai rilevamenti aerei. Anche di quanto accadde in questo luogo Von Braun si definì sempre estraneo, pur ammettendo di provare vergogna per quanto successo.



La guerra tuttavia volgeva al termine, le V-2 fortunatamente non riuscirono mai a trasportare il carico per il quale erano state progettate: la bomba atomica.

L'avanzata degli alleati era ormai inarrestabile, Hitler era sconfitto e così Von Braun, insieme ad alcuni dei suoi ingegneri e tecnici, decise di consegnarsi agli americani il 2 maggio 1945.

Sarà questo il momento che segnerà la vita di Von Braun per sempre: gli alleati sapevano bene chi fosse e quale fosse il suo reale talento. Così, invece di relegarlo a semplice prigioniero di guerra, lo trasferirono negli Stati Uniti al fine di affidargli quella che sarà una delle più grandi imprese della storia dell'umanità.



Dal bombardamento di Parigi al sogno dell'esplorazione spaziale

Non tutti i suoi collaboratori seguirono Von Braun. Alcuni di essi entrarono nelle fila dell'esercito russo, il quale esattamente come quello americano saccheggiò la base di Peenemünde con l'intento di requisire quanto più materiale possibile sui razzi V-2.

Fu inizialmente quello il principale interesse degli americani: riuscire a sfruttare la potenza dei razzi V-2 per scopi prettamente bellici. Tutto questo mentre Von Braun, che intanto aveva sposato la sua cugina di primo grado Maria von Quistorp, diventava un personaggio sempre più mediatico e che suscitava l'interesse della stampa a stelle e strisce e non solo.

Le sue rivoluzionarie idee sull'esplorazione dello spazio attraverso l'uso dei razzi lo resero un personaggio estremamente interessante, spesso ospite nelle radio e nelle televisioni, venne invitato a scrivere articoli di divulgazione scientifica che non fecero altro che accrescere ulteriormente la sua fama, soprattutto tra gli appassionati di fantascienza e di esplorazione spaziale.



La sua mente visionaria lo portò a immaginare la Luna come "un trampolino di lancio per ulteriori avventure interplanetarie, oltre che una base militare di prim'ordine. Dalla Luna si potrebbe bombardare la Terra tramite razzi." Ma per poter raggiungere tali traguardi fantascientifici, bisognava per prima cosa raggiungere la Luna...



Poco dopo il loro arrivo sul suolo americano, Von Braun e il suo team vennero trasferiti in diverse località segrete, messi sotto rigide restrizioni e sorvegliati con attenzione per il timore che potessero verificarsi fughe di informazioni. Questi disagi non impedirono lo sviluppo di nuove tecnologie che dapprima portarono alla creazione e al trionfale collaudo dei razzi Redstone, definiti successivamente come tra i più affidabili mai costruiti, e poi al successivo sviluppo dei razzi Jupiter-C, in grado di mandare in orbita un satellite.

Era il 1956 e il mondo si trovava a dover affrontare una nuova sfida, la Guerra Fredda, una guerra fatta di spionaggio e sabotaggi degli elementi chiave per fermare gli avanzamenti tecnologici degli avversari. Fu proprio un sabotaggio condotto da alcune spie sotto copertura del team che lavorò al Jupiter-C a trasformare il primo collaudo in un fiasco e a provocare un ritardo di 2 anni sulla tabella di marcia.



Nonostante gli ottimi risultati ottenuti, tuttavia, il team guidato da Von Braun si vide sorpassare nell'assegnazione dell'incarico di portare in orbita un satellite dal progetto Vanguard, scelto dal Presidente Eisenhower il quale preferiva non conquistare lo spazio grazie ad un progetto di fattura militare.

Il Vanguard tuttavia iniziò a collezionare un fiasco dietro l'altro, mentre il programma spaziale russo nell'arco di poco più di un mese mandò prima in orbita lo Sputnik 1 e successivamente la cagnolina Laika.

Lo smacco fu tremendo per il programma spaziale americano, fino ad allora troppo lento e inaffidabile al confronto di quello russo.

Sulla scia di questi fallimenti, al team di Von Braun venne dato l'incarico di colmare l'evidente divario che si era venuto a creare e di vincere la sfida allo spazio.



Il Progetto Apollo

1958: il Governo americano fonda un'agenzia che avrà lo scopo di coordinare la risposta americana ai successi russi, oltre a quello di affidare lo sviluppo del progetto a un ambiente diverso da quello militare: la National Aeronautics and Space Administration, nota al mondo come NASA.

Il primo successo arrivò in tempi relativamente rapidi, con la messa in orbita del satellite Explorer 1.

Iniziarono ad arrivare i primi successi a stelle e strisce ma, nonostante tutto, i russi sembravano nettamente avanti in questa competizione a distanza che aveva come obiettivo finale la supremazia spaziale.

Sarà la decisiva spinta del Presidente Kennedy a cambiare le cose, con un memorabile discorso che spingerà gli Stati Uniti a produrre uno sforzo titanico che culminerà nella creazione del Programma Apollo, grazie al quale il 16 luglio 1969 la gara per la conquista dello spazio vide il suo momento più alto, con Neil Armstrong e Buzz Aldrin che posarono i loro piedi sul suolo lunare.



L'impresa rese Von Braun una vera e propria celebrità, la sua fama crebbe a dismisura in tutto il mondo e parallela ad essa crebbe la sua ambizione. Non passarono molti giorni dall'allunaggio, e Von Braun si presentò davanti alla Commissione Spaziale degli Stati Uniti con un'idea ben precisa in mente: ottenere il via libera per una missione con obiettivo Marte.

Il suo sogno, tuttavia, si scontrò contro la necessità di dirottare i fondi necessari in un ambito completamente diverso. Ad alcune migliaia di chilometri di distanza, infatti, le truppe americane combattevano nelle umide e fitte foreste del Vietnam una guerra che segnerà per sempre la storia americana, oltre a sancire la fine dei piani di conquista marziana di Von Braun.

Negli anni successivi ebbe l'onore di ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato della NASA, ma il suo incarico durò relativamente poco, in quanto nel 1972 decise di dimettersi a causa di una troppo evidente differenza di vedute con il Governo.

Oltre a tutto questo, Von Braun collaborò alla creazione dell'area Tomorrowland del parco dedicato a Walt Disney, dove ebbe modo di raccontare ulteriormente la sua visione futura dell'esplorazione spaziale.

Avrà ancora modo di fondare il National Space Institute, prima di ammalarsi gravemente per un tumore allo stomaco che lo porterà alla morte il 16 giugno 1977.



L' eredità di Von Braun è quella di un uomo che ha passato la sua vita alla ricerca di un modo per abbandonare il pianeta chiamato "casa" dal genere umano sin dalla sua nascita. La sua brama di scoperta, la sua volontà di eccellere e superare qualsiasi sfida ingegneristica lo hanno consegnato alla storia come una delle personalità più importanti ed influenti del Ventesimo secolo.

Le ombre nella sua storia tuttavia non sono certamente mancate: la sua brillante carriera nelle SS, delle quali divenne un alto ufficiale, i riconoscimenti personalmente consegnatigli da Adolf Hitler, le sue mai chiarite responsabilità riguardo quanto accaduto ai prigionieri di guerra costretti a lavorare alla produzione dei V-2, vicende che anche la Corte Federale Tedesca tentò di approfondire senza successo, anzi lasciando aleggiare delle nubi piuttosto oscure sulla sua testa nonostante le ripetute smentite del diretto interessato.

Perplessità più che legittime, ma che difficilmente andranno a intaccare la grandezza di colui che, grazie a una passione nata per caso, permise all'uomo di conquistare la Luna.