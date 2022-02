Alla scoperta della nuova gamma Lenovo Yoga 2022: spazio per tutti

In occasione del CES 2022 di Las Vegas, Lenovo ha rinnovato la sua gamma Yoga con ben quattro nuovi modelli che andranno a comporre il già ricco listino della lineup. La linea di convertibili Lenovo Yoga, rappresenta da sempre una delle scelte più apprezzate dagli utenti per il rapporto qualità/prezzo e per i materiali e le specifiche tecniche che li rendono adatti per la fascia consumer.

Lenovo Yoga 9i

Il nuovo Lenovo Yoga 9i è caratterizzato da uno schermo touchscreen OLED da 14 pollici con aspect ratio di 16:10 e certificazione DisplayHDR True Black 500, grazie ai colori lucenti ed i neri profondi che è in grado di offrire.

Sempre per quanto riguarda lo schermo, Lenovo comunica una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3.

Il produttore ha anche lavorato sul comparto multimediale. Poiché i notebook sono ormai dei capisaldi per la visione di contenuti in streaming sulle principali piattaforme come Netflix e Disney+ in mobilità, sullo Yoga 9i troviamo un sistema di altoparlanti Bowers & Wilkins ottimizzato con Dolby Atmos, in grado di immergere completamente gli utenti in film e serie tv con l'audio spaziale. Sotto la scocca è presente il processore Intel Core i7-1260P con scheda grafica Intel Iris Xe e massimo 16GB di RAM LPDDR5X, a cui si aggiunge un'unità SSD PCIe fino ad un massimo di 1 TB.

Un aspetto interessante è rappresentato dai tasti funzione integrati sul bordo destro della tastiera e che permettono di accedere rapidamente alle varie funzioni software. Ad esempio, è possibile attivare la modalità chiara e scura di Windows 11, ma anche disattivare l'effetto bokeh durante le videochiamate, alternare i vari profili audio integrati per adattarli al meglio alle proprie esigenze ed altro. L'ultimo pulsante presente integra un sensore biometrico per le impronte digitali, che favorisce una maggiore sicurezza durante la navigazione in internet e permette di tenere i dati del PC al riparo da occhi indiscreti.

Il touchpad presente sotto la tastiera è il 45% più grande rispetto a quello del modello precedente, mentre il comparto connettività è caratterizzato da due porte Thunderbolt 4, WiFi 6E, un ingresso USB 3.2 Tipo A, un ingresso USB-C con Power Delivery e un jack da 3,5mm. Ovviamente, è presente anche il Bluetooth 5.2.

Per quanto riguarda la batteria, troviamo una cella da 75Whr con supporto alla ricarica rapida. Nessuna informazione, però, sull'autonomia che ovviamente varia a seconda dell'uso che se ne fa.

Il prezzo annunciato da Lenovo, che lancerà il nuovo Lenovo Yoga 9i da 14 pollici nel Q2 2022, è di 1.399 Dollari.

Lenovo Yoga 7i da 14 e 16 pollici

Rinnovata anche la linea Lenovo Yoga 7i, il 2-in-1 che arriva nelle versioni da 14 e 16 pollici. Sulla prima troviamo un display touchscreen OLED fino al 2,8K con copertura della gamma di colori DCI-P3 al 100%.

Il settore della multimedialità è composto dal supporto Dolby Vision e l'audio Dolby Atmos per un'esperienza coinvolgente.

A livello hardware troviamo il processore Intel Core i7-1260P fino alla 12esima generazione e la scheda grafica Intel Iris X. La batteria è da 71Wh con supporto alla ricarica rapida Charge Express, a cui si aggiungono massimo 16GB di RAM LPDDR5.

Sul modello da 16 pollici, che viene descritto come la scelta ideale per gli amanti del cinema ed i content creator che necessitano di un touchscreen ancora più grande, è presente un display LCD 60Hz fino a 2,5K con aspect ratio di 16:10 e gamma di colori sRGB al 100%,a cui si aggiunge la tecnologia TUV Low Blue Light ottimizzata ed il Dolby Vision, oltre che il Dolby Atmos.



In questo caso il processore è l'Intel Core i7-12700H, affiancato da 32GB di RAM LPDDR5, mentre la batteria è da 100WHr. Rispetto alla versione più piccola, in questa soluzione prenderanno posto le innovative soluzioni grafiche Intel ARC A.

Lenovo spiega che Yoga 7i è progettato con il nuovo Comfort Edge, per offrire un look raffinato ed è possibile utilizzare anche la Lenovo Active Pen che deve essere acquistata a parte. Chiudiamo, ovviamente, con un focus sul comparto connettività, composto da due porte Thunderbolt4, un'uscita USB-A Gen1, un jack da 3,5mm, una porta HDMI 2.0 e un lettore per schede microSD, che sarà sicuramente apprezzato dai creator.

Per quanto riguarda i prezzi, la versione da 16 pollici con GPU Intel Arc sarà disponibile negli USA dal Q2 2022 ad un prezzo di partenza di 899 Dollari, mentre il modello da 14 pollici con processore intel parte da 949 Dollari.

Lenovo Yoga 6: il 2-in-1 attento all'ambiente

Chiudiamo con il più piccolo della linea, vale a dire il Lenovo Yoga 6, che mai come quest'anno si propone come un laptop che guarda all'ambiente, essendo costruito con materiali riciclati.

Dotato di un display da 13 pollici, si tratta di un laptop 2-in-1 con chassis in alluminio riciclato, ma gli utenti avranno anche la possibilità di scegliere una cover rivestita in tessuto realizzata con il 50% in plastica riciclata e trattata.

Lenovo Yoga 6 Recycled Fabric Lenovo Yoga 6 Recycled Metal

In sede di presentazione, il produttore ha spiegato che il Lenovo Yoga 6 è un notebook completamente privo di mercurio, arsenico e ritardanti di fiamma bromurati e ha ottenuto le certificazioni Energy Star ed Epeat Silver, che confermano come soddisfi gli standard ambientali e di risparmio energetico.

Questo approccio si estende anche alla batteria: quasi il 25% delle celle di Yoga 6 utilizzano plastica riciclata, ma anche gli imballaggi di carta sono sostenibili e il cuscino protettivo all'interno della confezione è stato realizzatocon plastica riciclata.

Al di fuori di questo, però, nel Lenovo Yoga 6 troviamo il processore AMD Ryzen 7 5700U con grafica AMD Radeon che offre prestazioni molto interessanti per la categoria, anche grazie alla RAM LPDDR4X fino a 16GB. Il display touchscreen è Full HD da 13 pollici con refresh rate fino a 60 Hz e aspect ratio 16:10, supporto Dolby Vision e copertura dello spazio colore DCI-P3 al 100%. A livello audio, sono presenti due altoparlanti frontali con Dolby Atmos. E' presente anche un lettore per le impronte digitali, che si integra con Windows 11 e sistema di sicurezza Windows Hello.

Il comparto connettività è composto da due ingressi USB-C, due porte USB-A, un'uscita HDMI 2.0 e un jack audio 3.5mm, oltre che il WiFi 6E e il Bluetooth 5.2. Lenovo ha comunicato un prezzo di partenza di 749 Dollari.