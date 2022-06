Alla scoperta della gamma Neo QLED 2022 di Samsung: tra 8K, 4K e HDMI 2.1

Pronti per un salto nel futuro dell'Home Entertainment? Negli ultimi anni Samsung ha saputo convincere grazie a un'offerta di pannelli di fascia alta e media di pregevole fattura. Nel 2022, tuttavia, la partita si gioca su un altro campo, con Neo QLED ancora più avanzati e prodotti che si preannunciano eccezionali, complici tecnologie uniche per resa dei colori, illuminazione e gestione degli input.

Dopo un assaggio durante la presentazione della gamma Samsung Neo QLED 2022 nel corso del CES 2022, il colosso sudcoreano ha fatto sbarcare i suoi pannelli più preziosi anche in Europa e adesso, finalmente, è arrivato il momento di carpirne tutti i segreti.



La gamma Neo QLED 2022

Mai come quest'anno si avvertirà un clamoroso balzo generazionale, complice un potenziamento dell'esperienza, traghettandoci in un'altra era grazie a nuovi processori e ad un generale affinamento delle tecnologie che si celano dietro ai pannelli Neo QLED. Abbiamo già avuto modo di trarre qualche conclusione nel corso della nostra recensione del nuovo Samsung QN800B 8K, che ci ha lasciati a bocca aperta grazie ai suoi neri sorprendenti e a un light blooming controllato a regola d'arte.

Proprio grazie a questi accorgimenti, la serie giunge ora, nel 2022, alla sua più completa maturazione, con una eccezionale eterogeneità in termini di modelli e diagonali.

I modelli disponibili per il pubblico per quest'anno, nella gamma Neo QLED, saranno ben sei, bilanciati per prezzo e specifiche, con tre opzioni con risoluzione 4K e altrettante che puntano, invece, all'8K.



Con questa nuova gamma diamo anche il benvenuto a un rinnovato TizenOS, ora alla sua settima iterazione, pronto con il suo Smart Hub a proporre app, servizi e funzionalità in maniera ancora più semplice e intuitiva.

Il centro nevralgico dei pannelli Samsung migliora sotto tutti i punti di vista l'esperienza di intrattenimento domestico, spaziando dalla fruizione di contenuti multimediali dalle piattaforme di streaming al gioco tramite una game mode ancora più completa.

Intrigante anche il nuovo telecomando con tripla modalità di ricarica e che affianca al cavo anche la ricarica solare e la tecnologia che sfrutta le onde Wi-Fi del router di casa. La vera novità di quest'anno, però, riguarda il definitivo approdo della tecnologia Dolby Atmos nel portfolio Samsung, presente in tutta la gamma Neo QLED e, si spera, preludio per una collaborazione ancora più intima tra le due compagnie.



Le proposte 8K

Chi punta ai vertici dell'offerta Samsung si orienterà sicuramente verso il nuovo QN900B, il più completo della gamma e disponibile in tagli da 65 a 85 pollici, proprio come i fratelli QN800B e QN700B.

Animati da una retroilluminazione Quantum MiniLED, questi modelli differiscono tra loro principalmente per il carico tecnologico e per i livelli di controllo operabili sull'immagine. Solo i primi due, per esempio, sono equipaggiati con Quantum Matrix Pro, Shape Adaptive Light e Ultimate 8K Dimming Pro per neri ancora più profondi, pronti a mettere in difficoltà anche l'occhio più attento nell'individuare la matrice del pannello, grazie a una precisione a 14-bit nella scala dei grigi e a una copertura cromatica di altissimo livello, garantito da pannelli a 10-bit per le sfumature di colore.

Ampio spazio all'intelligenza artificiale, con le reti neurali che passano da 16 a 20 e un miglioramento dell'immagine avanzato grazie al nuovo scaler che punta all'8K in maniera ancora più credibile, mentre tutti e tre i modelli 8K sposano la filosofia estetica Infinity One Design, con pannelli eccezionalmente sottili e la comodità del box Slim One Connect, spostabile a piacimento e collegato al display tramite fibra ottica.

Solo il QN900B, tuttavia, offre il valore aggiunto di Infinity Screen, con totale assenza di bordi laterali e superiore.

Il modello di punta primeggia anche per altri fattori collaterali, come per la presenza della tecnologia Quantum HDR 64X, di OTS Pro e del sistema per l'ottimizzazione delle schermate di gioco Motion Xcelerator Turbo Pro. Tutti e tre, però, fanno del gaming uno dei loro cavalli di battaglia, con un rinnovato HUD di controllo in grado di fornire informazioni in tempo reale e scorciatoie per interagire con i parametri del pannello al volo. Allo stesso modo, su tutta la linea sono presenti l'ALLM e il Freesync Premium Pro, così come il supporto a flussi in 4K/120. Presente il WiFi 6 sui modelli superiori, mentre il QN700B si ferma al WiFi 5, con Bluetooth 5.2 in tutti i casi.



Il ricco segmento 4K

Se la proposta 8K non è mai stata ricca come quest'anno, i prodotti di punta della gamma Neo QLED in 4K non sono assolutamente da meno. Si spazia dai modelli d'ingresso della Serie QN85B sino alla punta di diamante, rappresentata dai QN95B, ma il più ampio parco di possibilità lo mette sul piatto l'intermedio QN90B con la sua vasta scelta di diagonali, che spaziano dai 43 agli 85 pollici, con fermate intermedie a 50, 55, 65 e 75 pollici. Tutti dotati di processore Quantum, nel QN95B trova posto il Neural Quantum 4K, mentre nelle altre proposte il cuore pulsante è il Neo Quantum Processor. Questi pannelli puntano su un approccio tradizionale in termini di design, eccezion fatta per il QN95B che, invece, abbraccia il concept Infinity One da outsider.

Equipaggiati con tecnologie Quantum Matrix e Quantum HDR, i pannelli 4K migliorano la resa dell'immagine con sfumature più precise e neri più profondi, con un massiccio upgrade sul controllo della gradazione grazie ai 14-bit, che rendono quest'offerta premium migliore che mai, complice anche la certificazione HDR 10+ su tutta la gamma.

Apertura totale verso il gaming di nuova generazione, con HDMI 2.1 per segnali 4K/120, modalità a bassa latenza per ridurre l'input lag e FreeSync Premium Pro. Lato connettività, non mancano il WiFi 5 e il Bluetooth 5.2 anche nei pannelli 4K, che si dimostrano più completi che mai sotto tutti i punti di vista.



La gamma Neo QLED 2022 di Samsung è attualmente al centro di una serie di interessanti iniziative, a partire dalla promozione che consente di ottenere, insieme all'acquisto di un pannello della Serie, anche una Soundbar e un Voucher Rakuten TV direttamente sul sito ufficiale Samsung.

Se si vuole virare per un prodotto della gamma Neo QLED 2021, invece, consigliamo la promozione che consente di ottenere in più anche un The Frame da 32 pollici e fino a 12 mesi di sottoscrizione a Netflix. Per saperne di più, suggeriamo di dare un'occhiata alla pagina informativa sulla promozione relativa ai Neo QLED 2021.



La gamma Lifestyle 2022

Un 2022 ricco di novità anche per i prodotti Lifestyle di Samsung. Il nuovo The Frame, fra tutti, compie un notevole passo in avanti. Emozionale ed elegante, abbina alla sua verve artistica un rinnovato pannello frontale QLED 4K, il nuovo Matte Display con Quantum Dot che porta la tecnologia antiriflesso su un altro livello, migliorando più che mai l'esperienza visiva. Il suo pannello in rilievo, infatti, riesce a diffondere la luce in modo tale da evitare che l'immagine riprodotta venga compromessa dall'ambiente circostante e dalla sua illuminazione, che si tratti di luce naturale o artificiale.

L'Art Store, che trasforma il salotto in una vera galleria d'arte, è ancora più semplice da usare nella ricerca delle opere da esporre, da scegliere fra le oltre 1.600 presenti in catalogo grazie anche alla travolgente partnership siglata con Minted.

L'esperienza di The Frame non è certamente solo intrattenimento e opere d'arte: infatti, anche qui trovano posto l'ottimo TizenOS con Smart Hub e il processore Quantum 4K con Intelligenza Artificiale.



L'audio dinamico è a legato a doppio filo alla tecnologia Dolby Atmos, mentre la connettività completa consente di utilizzare il proprio dispositivo per la condivisione di contenuti tramite Samsung Smart Things ed Apple AirPlay. Non manca, infine, un corredo tecnico pensato per i gamer di nuova generazione, con ALLM, Freesync Premium Pro e quattro ingressi HDMI 2.1 con supporto 4K/120 a partire dal taglio da 55 pollici.

Con l'acquisto di un pannello della serie The Frame 2022, disponibile da 32 a 85 pollici, sarà possibile abbinare anche una cornice a scelta tra le due serie Modern e Stylish a seconda del modello direttamente nello store ufficiale Samsung. Inoltre, con la nuova gamma sarà possibile abbinare una serie di accessori esclusivi come il bellissimo piedistallo per impreziosire ancora di più il proprio punto di intrattenimento, o lo stand, pensato per gli ambienti di lavoro.