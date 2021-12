Scopriamo la gamma TV Panasonic 2021: dagli OLED agli LCD, tutti i modelli

Una promessa è una promessa. Panasonic aveva rassicurato i propri clienti sull'arrivo della piena compatibilità con tutte le funzioni delle HDMI 2.1 legate al gaming, e in effetti così è stato. Poche settimane fa è infatti approdato in Italia l'aggiornamento per eliminare tutte le limitazioni da VRR e HFR, che ha reso di fatto i modelli supportati perfetti anche per giocare.

Panasonic ha sempre avuto un focus marcato sulla qualità d'immagine in campo cinematografico, che rimane tutt'oggi il perno dell'esperienza di visione, ora però anche nel gaming il brand giapponese non ha più nulla da invidiare ai concorrenti. L'occasione è quindi propizia per riscoprire tutti i modelli usciti quest'anno. La parte del leone la fanno sicuramente i televisori OLED, tecnologia che Panasonic ha scelto per tutta la lineup di fascia alta, ma sono disponibili anche varianti LCD dal costo più contenuto.

La gamma OLED

Panasonic JZ2000 è uno dei televisori più completi che si possano acquistare oggi. Il top di gamma della casa giapponese si trova a suo agio in ogni situazione, dal cinema al gioco, il merito va alle scelte fatte da Panasonic, che ha creato un vero e proprio concentrato di tecnologia.

Il pannello OLED, selezionato direttamente in fabbrica per offrire la migliore qualità possibile, e una calibrazione praticamente perfetta senza dover intervenire manualmente sono i punti forti di questo modello. La calibrazione è un processo complesso e fuori dalla portata del grande pubblico, scegliendo un JZ2000 si elimina il problema alla base. Questo televisore è disponibile in due tagli, da 65 e da 55 pollici, entrambi dotati di pannello Master HDR OLED Professional Edition, un nome altisonante ma pienamente giustificato dalla qualità che è in grado di esprimere. Grazie agli accorgimenti degli ingegneri Panasonic questo modello può spingersi anche oltre i 1000 nit di picco, valori nettamente superiori alla media in campo OLED.

L'elettronica è gestita dal processore d'immagine HCX Pro AI, che racchiude al suo interno tutta l'esperienza maturata nel corso degli anni dai tecnici Panasonic. Questo si traduce in immagini ricche di dettaglio e che rendono al meglio in ogni contesto, sia alle alte luci, grazie alla capacità del pannello di salire con la luminosità, sia nei contesti "near black", ovvero in quelle zone dell'immagine dove avviene una transizione tra buio e luce, da sempre difficili da rappresentare al meglio.



Da non sottovalutare è poi la versatilità del JZ2000, un televisore compatibile con tutti gli standard video oggi disponibili, dal Dolby Vision al Dolby Vision IQ, passando per HDR10+, Netflix Calibrated Mode e Filmmaker Mode, oltre al Dolby Atmos.

A proposito di audio, Panasonic ha creato uno dei TV più completi da questo punto di vista, grazie alla presenza di più speaker posizionati in modo strategico sulla scocca.

Sono presenti sette canali più quello dedicato al woofer, con gli speaker posizionati sia ai lati che rivolti verso il soffitto, per creare un campo sonoro avvolgente e di qualità superiore rispetto ad altri modelli, il tutto messo a punto attraverso l'esperienza nel campo di Technics.

Sul fronte gaming l'ultimo aggiornamento software ha portato alla piena compatibilità con le HDMI 2.1, utilizzabili fino al 4K a 120 Hz e con Freesync Premium, ripartite su quattro ingressi. L'ALLM, ovvero la game mode automatica, è presente in tutti gli ingressi, mentre VRR e HFR in 4K sono disponibili nelle HDMI 1 e 2. Il VRR serve a sincronizzare il refresh rate dello schermo con quello della sorgente, che può essere un PC o una console, mentre l'HFR permette di visualizzare fino a 120 Hz in 4K, senza più limitazioni nella risoluzione, presenti prima dell'ultimo aggiornamento. Infine c'è anche l'eARC, disponibile nell'ingresso 2, con cui veicolare flussi audio in Dolby Atmos e con gli standard lossless direttamente dall'HDMI del TV verso una soundbar o un sintoamplificatore.



Il sistema operativo My Home Screen 6.0 ha visto di recente l'arrivo del Dolby Atmos su Disney+, arricchendo così un'offerta già completa di tutte le piattaforme di streaming più importanti oggi disponibili.

Il JZ2000 è un televisore pensato per gli amanti dell'immagine che nel corso del tempo è diventato perfetto anche per il gaming, ma anche il JZ1500 ha diversi assi nella manica, vista l'integrazione quest'anno del pannello Master HDR OLED Professional Edition, disponibile nei tagli da 65 e 55 pollici, mentre la variante da 48 pollici sfrutta un pannello più tradizionale.

Le caratteristiche viste nel JZ2000 rimangono le stesse, la luminosità di picco è leggermente inferiore in questo caso ma siamo comunque di fronte a uno dei migliori televisori oggi disponibili e molto simile al top di gamma. La differenza principale è nella sezione audio, più classica e con un numero inferiore di diffusori, una scelta fatta per contenere i costi senza sacrificare la qualità di visione. Anche in questo caso sono disponibili le HDMI 2.1, con le stesse funzioni viste nel modello superiore, che permettono un gaming senza compromessi.

Alla base dell'offerta OLED troviamo invece il JZ1000, un TV "entry level" che in realtà ha poco da spartire con questa categoria. In questo caso viene a mancare il pannello Master HDR OLED Professional Edition, sostituito dal sempre eccellente Master HDR OLED. La luminosità di picco è più bassa rispetto alle varianti più costose ma l'elettronica rimane la stessa, così come la qualità nella calibrazione, superiore alla media in questa fascia di prezzo. Anche in questo caso i tagli disponibili sono tre, da 48, 55 e 65 pollici e resta invariata la piena compatibilità con le HDMI 2.1.

La gamma LCD

Panasonic offre anche televisori LCD e quest'anno sono arrivati in Italia due nuovi modelli, il JX940 e il JX800. Queste soluzioni sono ideali per chi vuole spendere meno mantenendo comunque molte delle tecnologie presenti nei modelli OLED, senza contare che i tagli più grandi costano molto meno delle controparti autoemissive.

Il JX940 è disponibile nei tagli da 75, 65, 55 e 49 pollici, tutte dotate di retroilluminazione edge led e pannello IPS. Interessante la presenza del processore d'immagine HCX Pro AI, lo stesso disponibile nei modelli OLED, per una gestione dell'immagine improntata sulla qualità. Grazie ad esso anche il JX940 riesce a riprodurre tutti gli standard video più moderni, dal Dolby Vision al Dolby Vision IQ, passando per HDR10+ e Dolby Atmos, senza dimenticare la Filmmaker Mode. Molta attenzione è stata riposta al gaming, vista la presenza delle HDMI 2.1 e del Freesync Premium, con supporto al 4K a 120 Hz. L'ALLM è utilizzabile su tutte le HDMI, mentre VRR e 4K HFR sono disponibili negli ingressi 1 e 2. Non manca l'eARC, utilizzabile nel secondo ingresso HDMI, in pratica non ci sono differenze con i modelli superiori su questo fronte, così come nel software, che rimane il My Home Screen 6.0.

Alla base della gamma LCD è il JX800, disponibile nei tagli da 40, 50, 58 e 65 pollici. Questo modello è meno indicato degli altri per il gaming, essendo sprovvisto di HDMI 2.1, pur integrando l'ALLM e lo standard ARC per l'audio. A differenza del JX940 sono stati utilizzati dei pannelli VA, sempre con retroilluminazione edge led, il tutto con una frequenza di aggiornamento massima di 60 Hz.

Il processore d'immagine è un HCX, meno evoluto rispetto agli altri modelli, ma rimane il supporto per tutti gli standard video più nuovi, compresi HDR10, Dolby Vision e il preset Filmmaker Mode. Possiamo definire il JX800 una sorta di esperimento, visto che si tratta dell'unico televisore della gamma Panasonic 2021 a utilizzare Android TV, una scelta fatta per rendere più appetibile questo modello a una certa tipologia di pubblico, che cerca la massima integrazione con lo smartphone e vuole sfruttare il più ampio parco di applicazioni messe a disposizione dal sistema operativo di Google.