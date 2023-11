Serie A fino al 2029 su SKY e DAZN: era davvero necessario?

Per l'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A 2024/29, la Lega Calcio era di fronte a due scelte: procedere con una rivoluzione, ovvero lanciare il canale proprietario, o adottare l'opzione più conservativa assegnandoli ai broadcaster tradizionali. Alla fine, al termine dell'Assemblea di Lega dello scorso 23 ottobre 2023, dopo che le varie fasi della trattativa erano andate a vuoto, i 20 club del campionato hanno optato per l'assegnazione dei diritti tv a DAZN e Sky, dopo che Mediaset si era tirata indietro la settimana precedente e che concorreva per la trasmissione di un match in chiaro.



Tutto invariato? Non proprio

Le novità non mancano. La prima riguarda l'assegnazione per cinque anni dei diritti televisivi, una via aperta dalla modifica alla Legge Melandri approvata dal Parlamento la scorsa estate allo scopo di attirare investimenti più duraturi da parte dei broadcaster. La seconda è nel meccanismo di scelta dei big match da parte di Sky, ma ci torneremo poco dopo.

La buona notizia per gli utenti è che dal 2024/25 non sarà necessario sottoscrivere alcun abbonamento supplementare rispetto ad ora.

DAZN, infatti, ha portato a casa il pacchetto più importante, che gli conferisce il diritto di trasmettere tutte le 380 partite attraverso la propria app e sito web: la piattaforma di live streaming ed intrattenimento sportivo infatti trasmetterà per ogni turno di Campionato 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Sottoscrivendo l'abbonamento a DAZN, quindi, si potrà vedere tutta la Serie A fino al 2029.



L'amministratore delegato di DAZN Italia, nel dirsi soddisfatto per l'accordo raggiunto con la Lega Serie A, ha parlato di un "innovativo percorso di sviluppo per accrescere ulteriormente il valore del prodotto Serie A portandolo, con nuove modalità, a un pubblico più ampio".

Tale frase probabilmente si riferisce anche ad un altro pacchetto che ha acquistato DAZN e che gli consente di trasmettere cinque match a stagione in chiaro, in maniera totalmente gratuita: tale bundle è stato studiato proprio per accrescere il pubblico e, sulla scia di quanto fatto all'estero, non è da escludere che DAZN possa decidere di affidarsi a piattaforme rivolte ai giovani come TikTok, che da molti presidenti è visto - insieme a Fortnite - come il principale competitor del calcio.



Il secondo player del campionato italiano dal 2024 al 2029 sarà invece Sky. La pay tv di Comcast ha portato a casa il pacchetto per la trasmissione in co-esclusiva di tre partite a giornata, per un totale di 114 match su 380.

Sky trasmetterà, nello specifico, la partita delle 20:45 del sabato, quella delle 18:00 della domenica e il posticipo del lunedì alle 20:45 o, in alternativa, l'anticipo del venerdì alle 20:45. L'accordo è migliorativo rispetto a quello in vigore perché il pacchetto comprende anche 4 big match a stagione, i quali saranno scelti con un sistema di pick più favorevole che garantirà oltre a quattro sfide di cartello per ogni campionato, anche "almeno 30 delle migliori 76 partite della Serie A".



In passato avevamo parlato su queste pagine del meccanismo di pick per la scelta di tali partite, che dal 2024 con il nuovo accordo cambierà: le due emittenti, partendo dagli scontri di cartello, dovranno stilare una lista di 20 partite ad inizio stagione, come avveniva fino al 2021. DAZN, dal canto suo, avrà il pick sui match da mandare in esclusiva, mentre Sky sulle tre partite da trasmettere negli orari a sua disposizione.

Per le stagioni 24/25, 26/27 e 28/29 il pick di Sky è garantito sulla quarta, settima, dodicesima e diciannovesima giornata; per le stagioni 25/26 e 27/28 invece sceglierà le partite la terza, nona, quattordicesima e diciassettesima giornata.



Secondo quanto affermato, grazie a questo sistema Sky trasmetterà 30 delle 76 migliori partite della Serie A, un numero in aumento rispetto al ciclo 21/24. Questo aspetto è stato sottolineato anche da Marzio Perrelli, il quale ha osservato che "dalla prossima stagione avremo, infatti, molte più gare con i top team impegnati, trasmettendo almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato. Offriremo così altre tre grandi serate che insieme al resto dello straordinario calcio di Sky - su tutto l'esclusiva di 185 partite di Champions League, di tutta l'Europa League e della Conference League - ci consentiranno di vivere al massimo tutta la settimana le emozioni del calcio nazionale e internazionale".

Sky ha confermato i diritti per la trasmissione tramite Sky Business delle partite nei bar, hotel ed altri locali pubblici tramite i canali Sky Sport Bar.



Lo scontro Lega-De Laurentiis

Sul piede di guerra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che è uscito dalla votazione e in conferenza stampa ha mostrato tutto il proprio disappunto per la scelta dei suoi colleghi. Non è una novità la critica dell'imprenditore, ma in conferenza ha mostrato la sua preoccupazione per quest'assegnazione.



Tra le critiche mosse da De Laurentiis c'è innanzitutto la decisione di assegnare i diritti tv a DAZN e Sky per cinque anni. Alla luce della situazione mondiale, non ultima la guerra tra Israele e Hamas, De Laurentiis rammenta che in questi casi "il cinema ed il calcio sono fortissime, sono la panacea ai dolori del quotidiano", e quindi secondo la sua visione sarebbe stato necessario optare per un lasso di tempo più ristretto, con la speranza di monetizzare di più tra tre anni, magari beneficiando di un aumento degli spettatori e dell'interesse. Di diverso avviso evidentemente la Lega, secondo cui un contratto da cinque anni potrebbe garantire investimenti maggiori nel nostro calcio da parte dei due broadcaster.

De Laurentiis ha poi attaccato senza mezzi termini Sky e DAZN, accusati di non fare il bene del nostro campionato e di non essere competenti. Il motivo è spiegato in una frase che è esplicativa di come il patròn dei Campioni d'Italia voglia lanciare una piattaforma proprietaria della Serie A: "quando io vedo un pacchetto dove dentro ci trovo il cinema, la Champions, il calcio italiano, le serie televisive, l'intrattenimento, l'informazione, Sky questo, e invece DAZN vende il calcio italiano e tanti altri sport. Io non capirò mai qual è il vero valore del calcio italiano, quindi non mi renderò conto" ha affermato De Laurentiis.



L'ultima critica è mossa proprio alla qualità delle immagini e delle riprese offerte dai due broadcaster, che a sua detta "fanno ridere" rispetto a quelle del calcio inglese, che ormai rappresenta il benchmark per tutti vista la spettacolarità. In passato De Laurentiis aveva anche criticato le modalità di divisione dei match e, in particolare, si era soffermato sul posticipo della domenica sera che secondo lui attirerebbe pochi spettatori allo stadio visto che il giorno dopo è lavorativo.



La complessità del canale della Serie A

Secondo De Laurentiis, quindi, la strada maestra sarebbe dovuta essere quella del canale della Serie A, con il lancio di un servizio in stile NBA Pass o NFL Game Pass. Un'idea accarezzata dalla Lega più volte negli ultimi anni e che durante l'ultima gara è sembrata quanto mai vicina a concretizzarsi, anche grazie ad advisor e fondi esterni che, stando ai rumor, avrebbero presentato offerte più o meno allettanti.

Le indiscrezioni parlavano di varie opzioni d'abbonamento, inclusa la possibilità di sottoscriverne uno solo per le partite della propria squadra preferita, proprio come avviene con l'NBA. Gli ostacoli però evidentemente sono sembrati insormontabili.

Dati alla mano e vista la situazione che sta attraversando il nostro calcio con scandali continui e la mancanza di competitività ed appetibilità a livello europeo, l'offerta da 900 milioni di Euro presentata da Sky e DAZN è evidentemente risultata migliore rispetto alle aspettative (basti pensare che tre anni fa si è chiuso a 927 milioni di Euro, in un campionato che vantava Cristiano Ronaldo, Lukaku al massimo della forma e allenatori come Antonio Conte). Inoltre, una piattaforma di questo tipo non poteva essere preparata in pochi mesi.



Ancora oggi, basta collegarsi ad una qualsiasi community di NFL per leggere lamentele su blocchi e problemi di vario tipo, e stiamo parlando di un'app già disponibile da anni. Immaginate cosa sarebbe successo in Italia, dopo anni in cui non sono mancati i disservizi con DAZN. Se ne riparlerà sicuramente tra cinque anni, ma il consiglio per i presidenti che vogliono perseguire per tale strada è di iniziare i lavori già da ora.