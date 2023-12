La Serie A è salva, almeno fino al 2025: no allo streaming dall'estero

Era molto attesa la votazione della Plenaria di Bruxelles sullo stop al geoblocking sui contenuti audiovisivi e sportivi. Le ragioni sono varie ed è innegabile che gli spettatori più interessati siano stati i tifosi delle squadre di calcio, dal momento che la rimozione del blocco geografico (già da tempo applicata, ad esempio, allo shopping online) potrebbe provocare un terremoto nel settore.

Immaginate di potervi abbonare ad un servizio austriaco o svizzero per poter guardare tutta la Serie A a un prezzo molto più basso rispetto a quello richiesto da DAZN in Italia: l'obiettivo della risoluzione presentata da Renew For Europe - Denmark, però, non è questo ma mira ridurre le barriere geografiche "ingiustificate e discriminatorie" applicate sull'accesso ai servizi audiovisivi e agli eventi sportivi.



La rivoluzione slitta al 2025?

Lo scorso 13 Dicembre 2023, il Parlamento Europeo ha votato favorevolmente con 376 voti a favore, 111 contrari e 107 astenuti, la risoluzione (non vincolante) che impegna la Commissione Europea a rivedere le regole comunitarie per eliminare tutte le limitazioni geografiche.

La Commissione, però, si è impegnata a realizzare una nuova valutazione sulla rimozione del geoblocking entro il 2025 e molto passerà attraverso le Elezioni Europee della prossima primavera, che potrebbero non solo cambiare l'assetto del Parlamento UE ma anche indirizzare in maniera differente la proposta.

Particolarmente interessante è la parte della risoluzione sul settore degli eventi sportivi dal vivo (che rappresentano un giro d'affari importante per non pochi Paesi): i deputati a riguardo hanno sottolineato l'importanza di modernizzare la proposta per soddisfare le richieste degli utenti in termini di "disponibilità, accessibilità, flessibilità e qualità dei contenuti".

È stata chiesta una maggiore disponibilità transfrontaliera dei cataloghi e l'accesso agli eventi sportivi tramite i servizi di streaming, ma attenzione: non si tratta in alcun modo di un libera tutti, dal momento che i deputati "vogliono che la Commissione e gli Stati membri valutino attentamente tutte le opzioni per ridurre la prevalenza di barriere geo-bloccanti ingiuste e discriminatorie, considerando anche il potenziale impatto sui modelli di business esistenti e sul finanziamento delle industrie creative".



Sostanzialmente, quindi, il Parlamento Europeo ha riconosciuto che l'estensione dell'attuale normativa che vieta il geoblocking ad un comparto strategico come lo streaming sportivo potrebbe comportare una significativa perdita di entrate nel settore, ma "minaccerebbe gli investimenti in nuovi contenuti, ridurrebbe la diversità culturale dei contenuti, diminuirebbe i canali di distribuzione" oltre ad aumentare i prezzi per i consumatori. Proprio alla luce di ciò, pur adottando la risoluzione in questione, è stato chiesto di valutare l'impatto dell'inclusione dei servizi audiovisivi e viene chiesto un calendario realistico per consentire al settore e alle aziende coinvolte di adattarsi.

Secondo la relatrice, Beata Mazurek, è "giunto il momento di soddisfare le richieste dei cittadini e di rendere più facile l'accesso a film, serie ed eventi sportivi nella loro lingua madre. La Commissione dovrebbe valutare attentamente l'aggiornamento delle norme attuali e fornire il sostegno necessario al settore audiovisivo", ma è innegabile che l'impatto di una decisione di questo tipo potrebbe andare ben oltre.



Vedere il calcio costerà di più?

Un potenziale impatto di questa normativa è stato anticipato dall'amministratore della Lega Serie A, che al pari di altre leghe calcio si era detta contraria ed ha accolto favorevolmente l'esito della Plenaria di Bruxelles.

Secondo l'AD della Lega Serie A, "il Parlamento Europeo ha riconosciuto la peculiarità dei servizi Audio Visual, che se inseriti in una cancellazione del Geo-blocking subirebbero un aumento dei prezzi per i consumatori e una significativa diminuzione di investimenti".

Il motivo è molto semplice: un'eventuale rimozione della limitazione potrebbe coincidere con un incremento dell'importo da pagare per i diritti televisivi internazionali che quindi, a cascata, porterebbe a un aumento dei prezzi.

Inoltre, dal momento che dovrebbero fare i conti con le perdite causate dagli abbonamenti a servizi esteri, gli organizzatori dei campionati potrebbero trovarsi costretti a incrementare i prezzi dei servizi di sottoscrizione.

Siamo, però, ancora nel campo delle ipotesi e almeno al momento il geoblocking è salvo, seppure a metà.

Tutto rinviato al 2025: tra poco più di un anno ne sapremo di più.